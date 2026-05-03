Испанские игроки «Реала» выразили недовольство излишней благосклонностью Альваро Арбелоа к ведущим футболистам команды.

Согласно El Mundo, испанские футболисты, включая Дани Карвахаля, Дина Хейсена, Рауля Асенсио, Дани Себальоса, Гонсало Гарсию, Альваро Каррераса и Франсиско Гарсию, считают, что Арбелоа проявляет недостаточное внимание к испанским игрокам, отдавая предпочтение звездам команды в своих высказываниях для прессы. Тренер неоднократно исключал Каррераса из состава, выражая недовольство его отношением к тренировкам.

Кроме того, некоторые игроки считают, что Арбелоа чрезмерно доверяет молодым игрокам, что приводит к появлению слухов о возможном уходе из команды, в частности, Эдуардо Камавинги. В последние недели в коллективе наблюдается напряженная обстановка, и между отдельными игроками возникают конфликты, выходящие за рамки спортивной деятельности.