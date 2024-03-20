The Sun: «Челси» и «Манчестер Сити» могут исключить из АПЛ

могут покинуть АПЛ, если их признают виновными в нарушении финансового фэйр-плей. Об этом сообщает The Sun.

Стало известно, что осенью этого года независимая комиссия рассмотрит возможные нарушения «Челси». Отмечается, что прошлым летом были выявлены финансовые нарушения. Дело в том, что выплаты агентам производились со счетов, которые не проходили по бухгалтерскому учёту клуба.

У «Манчестер Сити» также было выявлено 115 обвинений в нарушении правил финансового фэйр-плей.

Если независимая комиссия сможет признать вину клубов, то им может грозить исключение из английской Премьер-лиги.

После 28-и туров «Манчестер Сити» занимает 3-е место в таблице АПЛ с 63 очками в активе. «Челси» — на 11-й позиции (39 баллов).