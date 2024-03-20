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    The Sun: «Челси» и «Манчестер Сити» могут исключить из АПЛ

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    «Челси» и «Манчестер Сити» могут покинуть АПЛ, если их признают виновными в нарушении финансового фэйр-плей. Об этом сообщает The Sun.

    Хосеп Гвардиола — главный тренер «Манчестер Сити»
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    Хосеп Гвардиола — главный тренер «Манчестер Сити»

    Стало известно, что осенью этого года независимая комиссия рассмотрит возможные нарушения «Челси». Отмечается, что прошлым летом были выявлены финансовые нарушения. Дело в том, что выплаты агентам производились со счетов, которые не проходили по бухгалтерскому учёту клуба.

    У «Манчестер Сити» также было выявлено 115 обвинений в нарушении правил финансового фэйр-плей.

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    • Если независимая комиссия сможет признать вину клубов, то им может грозить исключение из английской Премьер-лиги.

    После 28-и туров «Манчестер Сити» занимает 3-е место в таблице АПЛ с 63 очками в активе. «Челси» — на 11-й позиции (39 баллов).

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