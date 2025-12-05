Сможет ли «Монако» продлить успех после победы над ПСЖ?

прогноз на матч Лиги 1, ставка за 3.70

«Брест» встретится с «Монако» в рамках 15-го тура французской Лиги 1. Поединок пройдет 5 декабря и начнется в 21:00 по мск.

«Брест»

Турнирное положение: Команда является крепким середняком в Лиге 1. После 14-и туров в Лиге 1 «Брест» занимает 11-е место в таблице с 16-ю очками в активе.

Команда опережает зону вылета на 5 пунктов, а отстает от еврокубков — на 8 баллов. «Брест» вполне еще может побороться за топ-6, но для этого необходимо регулярно набирать очки.

Последние матчи: В прошедшей встрече Лиги 1 команда обыграла «Страсбург» со счетом 2:1, забив победный гол на 82-й минуте. Матчем ранее «Брест» одолел «Метц» (3:2).

До этого команде не удавалось победить на протяжении 6-и последних матчей. За этот период «Брест» по 3 раза проиграл и сыграл вничью. После этого команде удалось выдать небольшую победную серию.

Не сыграют: Локо и Маецкий (у обоих — травмы).

Состояние команды: «Брест» провел работу над ошибками, победив в последних матчах. Команда значительно улучшила свое турнирное положение, но впереди у них «Монако», который также набрал хороший ход.

У «Бреста» есть нападающий Ромен Дель Кастильо, на которого можно положиться. Этот форвард забил по голу в последних 2-х матчах чемпионата Франции, именно он может стать ключевой фигурой в предстоящем матче.

«Монако»

Турнирное положение: Команда занимает 7-е место в таблице Лиги 1 с 23 очками в активе после 14-и туров. «Монако» продолжает гнаться за зоной Лиги чемпионов, отставая на 6 пунктов.

Стоит отметить, что команда лучше выступает на своем поле, нежели в гостях. «Монако» набрал лишь 7 очков из 18-и возможных в гостях, занимая по этому показателю 8-е место в лиге.

Последние матчи: В прошлом поединке Лиги 1 команда одолела ПСЖ со счетом 1:0, забив победный гол на 68-й минуте. До этого «Монако» сыграл вничью с «Пафосом» (2:2) в Лиге чемпионов.

До матча с ПСЖ у команды был не самый лучший период в чемпионате Франции, ведь «Монако» проиграл 3 матча подряд. За этот отрезок команда уступила «Ренну» (1:4), «Лансу» (1:4) и «Парижу» (0:1).

Не сыграют: Дайер (травма), Керер и Закария (у обоих — красные карточки).

Состояние команды: Кажется, «Монако» потихоньку выбирается из ямы. Большой показатель — это победа над ПСЖ в прошлом туре. Эта встреча точно даст импульс команде.

В нынешнем сезоне российский полузащитник Александр Головин стабильно выступает за «Монако». В прошлом поединке против ПСЖ игрок отметился результативной передачей.

Статистика для ставок

«Брест» выиграл 2 последних матча, забив 5 голов

В прошлом туре Лиги 1 «Монако» обыграл ПСЖ со счетом 1:0

В последних 5-и очных матчах «Монако» 4 раза обыгрывал «Брест»

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Букмекеры в этом поединке предлагают следующие котировки: победа «Монако» — 2.20, победа «Бреста» — 3.05, ничья — за 3.70.

ТБ 2,5 и ТМ 2,5 принимаются с коэффициентами — 1.60 и 2.35 соответственно.

Прогноз: Можно рискнуть и предположить, что команды сыграют вничью. «Брест» и «Монако» потихоньку набирают ход.

Ставка: Ничья за 3.70.

Прогноз: В 1-м тайме команды могут забить несколько голов.

Ставка: Тотал 1.5 больше в 1-м тайме за 2.20.