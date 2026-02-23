В ночь с 21 на 22 февраля прошел турнир UFC Houston. В главном событии вечера бывший чемпион в среднем весе Шон Стрикленд встретился с Энтони Эрнандесом

Результаты боев предварительного карда

1. Мишель Перейра раздельным решением победил Захари Риса

2. Чиди Нджокуани в полусреднем весе единогласным решением уступил Карлосу Леалу

3. Одэ Осборн в наилегчайшем весе единогласным решением проиграл Алиби Идирису

4. Алден Кориа в наилегчайшем весе единогласным решением одолел Луи Гуруле

5. Нора Корнолл в женском легчайшем весе проиграла сабмишном во втором раунде Джоселин Эдвардс

6. Рамиз Брахимай в полусреднем весе единогласным решением уступил Пунахеле Сориано

7. Жан-Поль Лебоснояни в полусреднем весе раздельным решением одолел Филипа Роу

8. Ядье Дель Валле в полулегком весе единогласным решением проиграл Джордану Левитту

9. Карли Джудис в женском наилегчайшем весе единогласным решением победила Джулиану Миллер.

UFC Хьюстон: Шон Стрикланд — Слова после боя

Бои основного карда

Основной кард турнира открывал поединок в полусреднем весе между Джейкобом Смитом и Джосиа Хэррелом. Оба бойца накануне встречи не потерпели ни единого поражения в карьере и рассчитывали продлить победные серии.

Хэррел с первых секунд диктовал свои условия: бил по корпусу, шел вперед и не подпускал визави вплотную. Смит не торопился и выбирал момент для ответных действий. Когда парни сошлись в размене вблизи, Хэррел провел тейкдаун и едва не вышел визави за спину.

Однако дальнейший сценарий обернулся против атакующего. Смит мгновенно сориентировался: сделал переворот и оказался в доминирующей позиции. Не теряя ни секунды, он обрушил на соперника серию ударов в партере.

Рефери среагировал с опозданием, но остановил бой абсолютно по делу. Смит победил техническим нокаутом в первом раунде, сохранив ноль в графе поражений.

Следующими в октагон вышли представители полулегкого дивизиона Дэн Иге (14-й номер рейтинга) и Мелькуизаэль Коста. Многоопытный американец действовал в привычной для себя манере.

С первых минут Иге пытался сократить дистанцию и перешел к борьбе и клинчу. Тем не менее, Коста быстро вернулся в стойку: встал на ноги после перевода и продолжил работать джебом. На дальней дистанции Коста также бил фронт-кики, сдваивал удары руками и набирал очки всеми возможными способами.

В самой концовке стартового раунда Иге поднырнул под удар, чтобы снова вступить в борьбу. В этот момент Коста подпрыгнул и нанес удар ногой с разворота точно в голову. Иге тут же рухнул на настил.

Бразилец нанес ряд добивающих хаммерфистов, после чего рефери зафиксировал остановку. Для Косты это уже шестая победа подряд. А Дэн в итоге потерпел первое досрочное поражение в карьере.

Дэн Иге globallookpress.com

Далее в рамках тяжелого дивизиона сошлись Сергей Спивак и Анте Делия. Накануне поединка бойцы занимали седьмую и девятую строчки в рейтинге. Для обоих встреча была принципиальной: Спивак потерпел два поражения подряд, а Делия нуждался в убедительной победе после проигрыша нокаутом.

Сергей, как всегда, рассчитывал на борьбу, но хорват с первых секунд выбрал агрессивную тактику и пошел вперед с многочисленными ударами. Молдаванин, в свою очередь, отвечал короткими апперкотами и пытался прорваться на ближнюю дистанцию.

Во втором раунде Делия прибавил и нашел момент для плотного удара в голову, после которого Спиваку пришлось спасаться в клинче, чтобы прийти в себя. Впоследствии бойцы обменялись жесткими сериями ударов, и в этой череде разменов точнее был именно молдаванин.

В третьем раунде Сергей вновь подключил борьбу: успешно перевел соперника в партер и контролировал его полторы минуты. По окончании встречи все трое судей отдали победу Спиваку со счетом 30:27 и 29:28 (дважды).

Стрикленд и Медич порадовали нокаутами

Урош Медич globallookpress.com

В со-главном событии вечера в полусреднем весе встретились 12-й номер рейтинга Джефф Нил и Урош Медич из Сербии. Американец в этой битве считался явным фаворитом. За плечами ветерана UFC были победы над куда более именитыми соперниками и многочисленные бои с представителями топ-10.

Нил начал с попыток поймать Медича на встречном движении, вынудив его идти вперед. Серб на первых секундах не торопился, нанося удары ногами по корпусу и нащупывая дистанцию.

Нил решил прорваться сквозь эти удары и зарубиться с сербом вблизи, что стало фатальной ошибкой. В размене Урош нанес сокрушительный хук левой прямо в висок и Джефф рухнул на канвас без чувств уже на второй минуте.

Медич одержал третью победу подряд нокаутом в первом раунде и на этот раз, пожалуй, самую громкую в своей карьере. Вот так неожиданно сербский боец ворвался в топ-15 в полусреднем весе.

В главном событии вечера бывший чемпион UFC в среднем весе Шон Стрикленд встретился с Энтони Эрнандесом. В преддверии турнира бойцы располагались на третьей и четвертой строчках в рейтинге. Для Стрикленда это был первый бой за год после поражения в реванше с Дрикусом Дю Плесси.

Эрнандес, напротив, одержал восемь побед подряд, в том числе дважды финишировав бойцов из топ-10. Неудивительно, что с первых минут Энтони искал возможность провести тейкдаун, но Шон без особых усилий пресекал его попытки.

В середине первого раунда Стрикленд потряс соперника. Тем не менее, Эрнандес нашел чем ответить и далее сам едва не отправил Шона в нокдаун. Зато следующий раунд полностью прошел под диктовку экс-чемпиона. Стрикленд работал вторым номером, своевременно отвечал джебами и не позволял Эрнандесу оказывать давление.

Энтони пробовал бить в корпус и продолжал искать варианты захода в борьбу, но Шон каждый раз выходил из опасных позиций. В третьем раунде Эрнандес взвинтил темп и начал сближаться с соперником, нанося удары. В какой-то момент Стрикленд пробил коленом в корпус, заставив оппонента отступать назад.

Шон не дал ему прийти в себя, прижал визави к сетке и обрушил на него серию безответных ударов, вынудив Херба Дина зафиксировать технический нокаут. Для Стрикленда это первая досрочная победа с 2023 года. Шон явно превзошел соперника по уровню подготовки и не дал Эрнандесу ничего сделать в борьбе.