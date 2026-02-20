Первый средний дивизион в боксе переживает тектонические изменения. Еще недавно расклад сил здесь казался предопределенным — на вершине царствовали Бахрам Муртазалиев и Себастьян Фундора. Однако поражение россиянина и возвращение старых имен встряхнули застоявшуюся иерархию

Крах непобежденного россиянина

Ситуация в первом среднем весе сейчас напоминает пороховую бочку. Еще полгода назад все выглядело стабильно. Себастьян Фундора владел поясом WBC, а Бахрам Муртазалиев закрепил статус самого устрашающего соперника дивизиона.

Россиянин сносил всех, кого ставили напротив. Победа над Тимом Цзю, где он четыре раза отправлял австралийца в нокдаун за три раунда, до сих пор перед глазами. Именно Муртазалиева считали тем, кто рано или поздно сокрушит Фундору и соберет все пояса.

Болельщики с нетерпением ждали их встречи. Но бокс живет по своим законам. Джош Келли, которого никто не воспринимал всерьез, сотворил сенсацию в Ньюкасле.

Бахрам Муртазалиев (слева) globallookpress.com

Британец переиграл Муртазалиева тактически, отправил в нокдаун и забрал пояс IBF. Пожалуй, это пока главная сенсация в боксе в 2026 году. А само поражение Муртазалиева спутало карты всем.

Бахрам из чемпиона превратился в претендента, которому предстоит долгий путь обратно на вершину. Фундора остался в гонке, но теперь он уже не выглядит единственной угрозой. Рядом образовалась группа голодных бойцов.

Интрига закрутилась с новой силой, и предсказать, кто выйдет на вершину через год, не возьмется никто. Именно в такие моменты спорт становится по-настоящему интересным.

Возвращение после забвения

Spence vs Crawford HIGHLIGHTS: JULY 29, 2023 | PBC on Showtime PPV

На фоне всех перестановок созрел еще один сюжет. Эррол Спенс, наконец, решился на возвращение. Американец не выходил на ринг почти три года после досрочного от Теренса Кроуфорда в бою за звание абсолютного чемпиона в полусреднем весе.

Та неудача, казалось, поставила точку в карьере некогда доминирующего боксера. Но Спенс считает иначе. Он готов подняться в первый средний вес. Дебют Спенса состоится летом в бою против Тима Цзю.

Для австралийца это такой же экзамен. Цзю проиграл три из пяти последних поединков, побывал в тяжелых нокдаунах, но все еще продолжает цепляться за возможность вернуться в элиту.

Победитель этого противостояния автоматически становится главным претендентом на титульные бои. В дивизионе, где пояса разбросаны по разным рукам, сейчас любой боксер может внезапно стать следующим претендентом.

Не факт, что это будут Спенс или Цзю. Однако есть вопрос к форме Эррола после простоя и аварии, а к Цзю после серии поражений. Для обоих этот бой станет моментом истины.

Спенсу нужно доказать, что он вернулся не просто так. Цзю, в свою очередь, обязан показать, что его карьера не пошла под откос. Проигравший рискует навсегда выпасть из титульной гонки.

Дебют, который добавил огня

Джарон Эннис против Эймантаса Станиониса globallookpress.com

Пока ветераны выясняют отношения, на горизонте замаячила более грозная сила. Джарон Эннис, экс-чемпион в полусреднем дивизионе, тоже поднялся в первый средний. Его дебют получился ярким: он нокаутировал Лиму в первом раунде, заявив о титульных амбициях.

Но далее легкой прогулки не будет. Впереди его ждет бой с Верджилом Ортисом. Это опаснейший соперник из всех возможных. Ортис, как и Эннис, ранее не потерпел ни единого поражения и собрал ряд громких побед.

Он остановил Исраила Мадримова, бывшего чемпиона мира, отобрал временный пояс WBC у Сергея Богачука и в одностороннем порядке прошел представителя топ-10 Эриксона Любина. Техасец на ходу и горит желанием доказать, что он будущее этого дивизионе.

И он, и Джарон сейчас в расцвете. Эннис славится скоростью и нестандартными атаками. Ортис делает ставку на сворю ударную мощь и взрывные серии. Их противостояние станет украшением года и отборочным боем за право называться главной угрозой для чемпионов.

Победитель автоматически становится обязательным претендентом на пояс WBA. Даже если чемпион по этой версии Ксандер Заяс уйдет от боя, имя Энниса или Ортиса будет настолько громким, что игнорировать их не сможет никто.

Новые имена и старые герои

Тим Цзю и Себастьян Фундора globallookpress.com

Пока внимание приковано к громким вывескам, на периферии зреют не менее талантливые бойцы. Ксандер Заяс забрался на вершину, но в его доминирование верится с трудом.

Он выиграл объединительный бой, но выглядел не так убедительно. Джош Келли, одолевший Бахрама Муртазалиева, остается главной загадкой дивизиона. Он показал, что способен на сенсацию, но сможет ли закрепить успех?

Фундора скоро выйдет на бой с ветераном Китом Турманом. Казалось бы, все очевидно, но бокс преподносил и не такие сюрпризы. Параллельно Никита Цзю уверенно поднимается по рейтингам и уже ворвался в топ-10 IBF.

Россиянин Павел Сосулин тоже тихо движется к титульным возможностям. Да и Тим Цзю в случае победы над Спенсом получит право на вернуть чемпионский пояс.

В ближайшие два года титулы будут переходить из рук в руки с калейдоскопической скоростью. Абсолютного чемпиона здесь не будет еще долго, но именно эта конкуренция делает первый средний дивизион в боксе самым интересным для просмотра прямо сейчас.