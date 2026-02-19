Королевский дивизион UFC переживает смутные времена. Чемпион категории Том Аспиналл не может драться из-за травмы, претенденты вроде Волкова, Гана и Кортес-Акосты вынуждены простаивать. Сюда же можно добавить и странные увольнения
Как Аспиналл стал обузой для UFC
Ситуация, в которой оказался Том Аспиналл, с каждым днем напоминает все более мрачную драму. Чемпион тяжелого дивизиона не просто выбыл из строя — он исчез из поля зрения на неопределенный срок.
После злополучного тычка пальцем от Сирила Гана на UFC 321 британец погрузился в череду операций и реабилитаций, о которых мы узнаем лишь по скудным сводкам из соцсетей и СМИ. Проблемы со зрением у Аспиналла оказались куда серьезнее, чем предполагалось изначально.
Сначала он перенес одну операцию, затем вторую. Британские журналисты выяснили, что чемпион до сих пор не может отслеживать движущиеся цели, а при попытках заняться координацией его начинает банально тошнить.
О возвращении в строй речи пока не идет, Том пропустит еще минимум 8-9 месяцев. В UFC такой длительный простой чемпиона восприняли без энтузиазма. Руководство всегда не любило, когда дивизион стоял на паузе, но в случае с Аспиналлом дело приняло личный оборот.
Конфликт тлел несколько месяцев, пока не вырвался наружу. Матчмейкеры попросили Аспиналла освободить пояс на время лечения, чтобы дать дивизиону двигаться дальше. Ответ британца был бескомпромиссным: он готов снять с себя полномочия, но только в том случае, если его отпустят из организации.
Такая постановка вопроса в UFC, мягко говоря, не приветствуется. Когда отец Тома заявил, что после истечения контракта сын может уйти в бокс, где больше денег, отношение к чемпиону окончательно испортилось.
Сам Аспиналл не стал молчать и публично высказался о системе: «Всем абсолютно все равно на здоровье бойца. Я ненавижу этот бизнес». В этих словах чувствуется усталость человека, которого сначала год держали без боя с Джонсом, а теперь критикуют за то, что он лечит глаза.
Так будущее тяжелого веса повисло в воздухе. Непонятно, вернется ли Том вообще, а если вернется, то в каком состоянии и главное — в какую организацию. Дивизион остался без активного чемпиона, без ясности и без движения.
Зачистка по-крупному
Пока Аспиналл лечится, а Дана Уайт делает вид, что ничего особенного не происходит, в тяжелом весе началась самая настоящая кадровая чистка. И если раньше увольняли откровенных аутсайдеров, то теперь под раздачу попали даже топы.
Главной жертвой стал Жаилтон Алмейда. Бразилец, который еще в октябре входил в топ-5 рейтинга, был уволен после двух поражений подряд. Да, он проиграл Александру Волкову и Ризвану Куниеву, но уступил топовым соперникам.
Более того, на последний бой Алмейда вышел на коротком уведомлении, чтобы спасти турнир и вместо слов благодарности с ним разорвали контракт. Вслед за бразильцем организацию покинул Мохаммед Усман. Здесь история более прозаичная: брат экс-чемпиона UFC попался на допинге и получил 18 месяцев дисквалификации.
Но сам факт того, что промоушен не стал дожидаться возвращения нигерийца, говорит о многом. Компания больше не намерена терпеть балласт, даже если у него громкая фамилия. На фоне этих увольнений особенно абсурдно выглядит присутствие в ростере бойцов, которые давно должны были паковать чемоданы.
Тай Туиваса не может победить с 2021 года и имеет серию из шести поражений, но по-прежнему в промоушене. Джуниор Тафа выиграл всего два поединка в UFC при пяти поражениях, и лигу это устраивает. Остин Лейн проиграл четыре из пяти боев, однако место в лиге ему пока сохранили.
Получается странная картина: тех, кто пытается бороться и возить соперников в партере (как Алмейда) выгоняют, а тех, кто зрелищно пропускает и падает в нокаут, оставляют. Добавим к этому неопределенность с Джоном Джонсом.
Легенда полутяжелого и тяжелого веса заявил, что из-за проблем с тазобедренными суставами вряд вернется, даже ради боя в Белом доме. Получается, дивизион лишился не только действующего чемпиона, но и самого громкого имени в истории. И это при том, что молодых звезд на горизонте пока не видно.
Мнение экспертов: королевский дивизион на дне
Аналитики и ветераны ММА уже бьют тревогу. Брендан Шауб, который сам когда-то дрался в тяжелом весе UFC, в своей привычной манере прошелся по нынешнему состоянию дивизиона:
«Вспомните Гран-при PRIDE. Даже Bellator 10 лет назад был лучше, чем нынешний тяжелый вес UFC. У вашего чемпиона проблемы со зрением, он выбыл на 9 месяцев, а руководство вместо того, чтобы подписывать Рико Верхувена или Гейбла Стивсона, все еще конфликтует с Фрэнсисом Нганну».
Майкл Биспинг, который на своем опыте знает, что такое травма глаза, поддержал Аспиналла, но добавил мрачных красок и призвал Тома не торопиться, потому как спешка может обернуться куда большими проблемами.
Эксперты MMA Fighting и вовсе обсуждают идею роспуска дивизиона. Журналисты подсчитали, что за последние 5 лет поединки тяжеловесов получили всего три бонуса за «Лучший бой вечера». Это катастрофически низкий показатель для «королевской» категории.
Поединки становятся все более вязкими и незрелищными. Ту же встречу Куниева с Алмейдой назвали одним из худших боев в году. Обоюдная осторожность, отсутствие желания рисковать и бесконечная борьба у сетки — вот что видят зрители в тяжелом весе прямо сейчас.
Зрелища больше нет, его место заняла прагматичная возня. Подводя итог, можно констатировать, что королевский дивизион просел до состояния, в котором не был никогда. Чемпион неизвестно когда вернется и вернется ли вообще.
Топовых бойцов увольняют за скучную борьбу, но оставляют тех, кто эффектно падает в нокауты и раз за разом проигрывает. Джонс вряд ли вернется, с Алексом Перейрой у UFC проблемы в переговорах, а Нганну уже давно в PFL. Полный беспредел и хаос — вот точное описание того, во что превратился когда-то самый престижный дивизион.