Королевский дивизион UFC переживает смутные времена. Чемпион категории Том Аспиналл не может драться из-за травмы, претенденты вроде Волкова, Гана и Кортес-Акосты вынуждены простаивать. Сюда же можно добавить и странные увольнения

Как Аспиналл стал обузой для UFC

Ситуация, в которой оказался Том Аспиналл, с каждым днем напоминает все более мрачную драму. Чемпион тяжелого дивизиона не просто выбыл из строя — он исчез из поля зрения на неопределенный срок.

После злополучного тычка пальцем от Сирила Гана на UFC 321 британец погрузился в череду операций и реабилитаций, о которых мы узнаем лишь по скудным сводкам из соцсетей и СМИ. Проблемы со зрением у Аспиналла оказались куда серьезнее, чем предполагалось изначально.

Сначала он перенес одну операцию, затем вторую. Британские журналисты выяснили, что чемпион до сих пор не может отслеживать движущиеся цели, а при попытках заняться координацией его начинает банально тошнить.

О возвращении в строй речи пока не идет, Том пропустит еще минимум 8-9 месяцев. В UFC такой длительный простой чемпиона восприняли без энтузиазма. Руководство всегда не любило, когда дивизион стоял на паузе, но в случае с Аспиналлом дело приняло личный оборот.

Том Аспиналл против Сирила Гана globallookpress.com

Конфликт тлел несколько месяцев, пока не вырвался наружу. Матчмейкеры попросили Аспиналла освободить пояс на время лечения, чтобы дать дивизиону двигаться дальше. Ответ британца был бескомпромиссным: он готов снять с себя полномочия, но только в том случае, если его отпустят из организации.

Такая постановка вопроса в UFC, мягко говоря, не приветствуется. Когда отец Тома заявил, что после истечения контракта сын может уйти в бокс, где больше денег, отношение к чемпиону окончательно испортилось.

Сам Аспиналл не стал молчать и публично высказался о системе: «Всем абсолютно все равно на здоровье бойца. Я ненавижу этот бизнес». В этих словах чувствуется усталость человека, которого сначала год держали без боя с Джонсом, а теперь критикуют за то, что он лечит глаза.

Так будущее тяжелого веса повисло в воздухе. Непонятно, вернется ли Том вообще, а если вернется, то в каком состоянии и главное — в какую организацию. Дивизион остался без активного чемпиона, без ясности и без движения.

Зачистка по-крупному

Жаилтон Алмейда против Ризвана Куниева globallookpress.com

Пока Аспиналл лечится, а Дана Уайт делает вид, что ничего особенного не происходит, в тяжелом весе началась самая настоящая кадровая чистка. И если раньше увольняли откровенных аутсайдеров, то теперь под раздачу попали даже топы.

Главной жертвой стал Жаилтон Алмейда. Бразилец, который еще в октябре входил в топ-5 рейтинга, был уволен после двух поражений подряд. Да, он проиграл Александру Волкову и Ризвану Куниеву, но уступил топовым соперникам.

Более того, на последний бой Алмейда вышел на коротком уведомлении, чтобы спасти турнир и вместо слов благодарности с ним разорвали контракт. Вслед за бразильцем организацию покинул Мохаммед Усман. Здесь история более прозаичная: брат экс-чемпиона UFC попался на допинге и получил 18 месяцев дисквалификации.

Но сам факт того, что промоушен не стал дожидаться возвращения нигерийца, говорит о многом. Компания больше не намерена терпеть балласт, даже если у него громкая фамилия. На фоне этих увольнений особенно абсурдно выглядит присутствие в ростере бойцов, которые давно должны были паковать чемоданы.

Тай Туиваса не может победить с 2021 года и имеет серию из шести поражений, но по-прежнему в промоушене. Джуниор Тафа выиграл всего два поединка в UFC при пяти поражениях, и лигу это устраивает. Остин Лейн проиграл четыре из пяти боев, однако место в лиге ему пока сохранили.

Получается странная картина: тех, кто пытается бороться и возить соперников в партере (как Алмейда) выгоняют, а тех, кто зрелищно пропускает и падает в нокаут, оставляют. Добавим к этому неопределенность с Джоном Джонсом.

Легенда полутяжелого и тяжелого веса заявил, что из-за проблем с тазобедренными суставами вряд вернется, даже ради боя в Белом доме. Получается, дивизион лишился не только действующего чемпиона, но и самого громкого имени в истории. И это при том, что молодых звезд на горизонте пока не видно.

Мнение экспертов: королевский дивизион на дне

Джон Джонс — экс-чемпион тяжелого веса UFC globallookpress.com

Аналитики и ветераны ММА уже бьют тревогу. Брендан Шауб, который сам когда-то дрался в тяжелом весе UFC, в своей привычной манере прошелся по нынешнему состоянию дивизиона:

«Вспомните Гран-при PRIDE. Даже Bellator 10 лет назад был лучше, чем нынешний тяжелый вес UFC. У вашего чемпиона проблемы со зрением, он выбыл на 9 месяцев, а руководство вместо того, чтобы подписывать Рико Верхувена или Гейбла Стивсона, все еще конфликтует с Фрэнсисом Нганну».

Майкл Биспинг, который на своем опыте знает, что такое травма глаза, поддержал Аспиналла, но добавил мрачных красок и призвал Тома не торопиться, потому как спешка может обернуться куда большими проблемами.

Эксперты MMA Fighting и вовсе обсуждают идею роспуска дивизиона. Журналисты подсчитали, что за последние 5 лет поединки тяжеловесов получили всего три бонуса за «Лучший бой вечера». Это катастрофически низкий показатель для «королевской» категории.

Поединки становятся все более вязкими и незрелищными. Ту же встречу Куниева с Алмейдой назвали одним из худших боев в году. Обоюдная осторожность, отсутствие желания рисковать и бесконечная борьба у сетки — вот что видят зрители в тяжелом весе прямо сейчас.

Зрелища больше нет, его место заняла прагматичная возня. Подводя итог, можно констатировать, что королевский дивизион просел до состояния, в котором не был никогда. Чемпион неизвестно когда вернется и вернется ли вообще.

Топовых бойцов увольняют за скучную борьбу, но оставляют тех, кто эффектно падает в нокауты и раз за разом проигрывает. Джонс вряд ли вернется, с Алексом Перейрой у UFC проблемы в переговорах, а Нганну уже давно в PFL. Полный беспредел и хаос — вот точное описание того, во что превратился когда-то самый престижный дивизион.