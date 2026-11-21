22 ноября в 11-м туре чемпионата Франции по футболу сыграют «Лорьян» и «Ренн». Начало встречи — в 19:15 по мск. Эксперт LiveSport.Ru Василий Рошкован подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 2.08.
«Лорьян»
Турнирное положение: «Лорьян» расположился в чемпионате Франции на 10-й строчке, набрав 15 очков.
Последние матчи: в десятом туре чемпионата Франции «Лорьян» обыграл «Гавр» (2:0). В составе победителей по голу забили Иссак Туре и Жан-Виктор Макенго.
Не сыграют: из-за травм из строя команды выбыли Фадига и Туре.
Состояние команды: в последних матчах «мерлузовые» обыграли «Монако» (1:0), «Париж» (1:0), сыграли вничью с «Анже» (0:0) и проиграли «Бресту» (0:2).
«Ренн»
Турнирное положение: «Ренн» занимает 8-е место во французской Лиге 1, набрав в десяти матчах 16 очков.
Последние матчи: в десятом туре внутреннего первенства «Ренн» потерпел поражение от «Лилля» (1:2).
Не сыграют: с мышечной травмой встречу пропустит Франковски.
Состояние команды: в последних матчах «Ренн» одержал победу над «Страсбургом» (3:0), сыграл вничью с «Ювентусом» (2:2), «Олимпиакосом» (0:0), а также проиграл «Ницце» (2:5).
Статистика для ставок
- «Ренн» занимает 8-е место в чемпионате Франции
- «Лорьян» занимает 10-е место в чемпионате Франции
- В этом сезоне соперники ещё не играли между собой
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: На победу «Ренна» ставки принимаются букмекерами с коэффициентом 2.40. Ничья оценивается в 3.45. На победу «Лорьяна» — 2.90.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с коэффициентом — 1.87 и 1.93.
Прогноз: «Лорьян» набрал хороший ход, одержав три победы в пяти последних матчах чемпионата. «Ренн» выглядит менее стабильно, чередуя успешные выступления с поражениями, а в последней встрече уступил «Лиллю» (1:2). На домашнем поле «Лорьян» способен навязать борьбу и как минимум не проиграть.
Ставка: Фора «Лорьяна» (0) с коэффициентом 2.08.
Прогноз: «Лорьян» в последних матчах делает ставку на надежную игру в обороне и редко участвует в результативных встречах. «Ренн» способен забивать, но также допускает ошибки у своих ворот, что показал матч с «Ниццей» (2:5). В этой встрече можно ожидать голы от обеих команд, однако большого количества мячей может не быть.
Ставка: ТБ 2.5 с коэффициентом 1.87.