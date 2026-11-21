прогноз на матч 11-го тура Лиги 1, ставка за 3.00

22 ноября в 11-м туре чемпионата Франции по футболу сыграют «Лорьян» и «Ренн». Начало встречи — в 19:15 по мск. Эксперт LiveSport.Ru Василий Рошкован подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 2.08.

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«Лорьян»

Турнирное положение: «Лорьян» расположился в чемпионате Франции на 10-й строчке, набрав 15 очков.

Последние матчи: в десятом туре чемпионата Франции «Лорьян» обыграл «Гавр» (2:0). В составе победителей по голу забили Иссак Туре и Жан-Виктор Макенго.

Не сыграют: из-за травм из строя команды выбыли Фадига и Туре.

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Календарь и таблица Лиги 1

Состояние команды: в последних матчах «мерлузовые» обыграли «Монако» (1:0), «Париж» (1:0), сыграли вничью с «Анже» (0:0) и проиграли «Бресту» (0:2).

«Ренн»

Турнирное положение: «Ренн» занимает 8-е место во французской Лиге 1, набрав в десяти матчах 16 очков.

Последние матчи: в десятом туре внутреннего первенства «Ренн» потерпел поражение от «Лилля» (1:2).

Не сыграют: с мышечной травмой встречу пропустит Франковски.

Состояние команды: в последних матчах «Ренн» одержал победу над «Страсбургом» (3:0), сыграл вничью с «Ювентусом» (2:2), «Олимпиакосом» (0:0), а также проиграл «Ницце» (2:5).

На что ставят в матче Лорьян — Ренн Букмекерские коэффициенты на матч Лорьян — Ренн: исход, тоталы, фора, обе забьют. Проголосуйте за свой прогноз и сравните с мнением других читателей LiveSport.Ru:

Статистика для ставок

«Ренн» занимает 8-е место в чемпионате Франции

«Лорьян» занимает 10-е место в чемпионате Франции

В этом сезоне соперники ещё не играли между собой

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: На победу «Ренна» ставки принимаются букмекерами с коэффициентом 2.40. Ничья оценивается в 3.45. На победу «Лорьяна» — 2.90.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с коэффициентом — 1.87 и 1.93.

Прогноз: «Лорьян» набрал хороший ход, одержав три победы в пяти последних матчах чемпионата. «Ренн» выглядит менее стабильно, чередуя успешные выступления с поражениями, а в последней встрече уступил «Лиллю» (1:2). На домашнем поле «Лорьян» способен навязать борьбу и как минимум не проиграть.

2.08 Фора «Лорьяна» (0) Ставка на матч #1 Поставить →

Сделанная ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.08 на матч «Лорьян» — «Ренн» принесёт чистый выигрыш 1080₽, общая выплата — 2080₽

Ставка: Фора «Лорьяна» (0) с коэффициентом 2.08.

Прогноз: «Лорьян» в последних матчах делает ставку на надежную игру в обороне и редко участвует в результативных встречах. «Ренн» способен забивать, но также допускает ошибки у своих ворот, что показал матч с «Ниццей» (2:5). В этой встрече можно ожидать голы от обеих команд, однако большого количества мячей может не быть.

1.87 ТБ 2.5 Ставка на матч #2 Поставить →

Сделанная ставка 1000 ₽ с коэффициентом 1.87 на матч «Лорьян» — «Ренн» принесёт прибыль 870₽, общая выплата — 1870₽

Ставка: ТБ 2.5 с коэффициентом 1.87.