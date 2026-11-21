22 ноября в 11-м туре чемпионата Англии по футболу сыграют «Ливерпуль» и «Манчестер Юнайтед». Начало игры — в 19:30 мск. Футбольный эксперт LiveSport.Ru Василий Пинаев подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 1.83.
«Ливерпуль»
Турнирное положение: «Ливерпуль» по итогам 10-ти туров текущего сезона английской Премьер-лиги имеет 18 очков в своем активе.
Команда занимает четвертую позицию в зоне Лиги чемпионов (топ-4) с отрывом в два балла как от пятого в таблице «Челси», так и от шестого — «Эвертона».
Последние матчи: в своем предыдущем поединке в рамках 10-го тура национального чемпионата «Красные» на выезде обыграли «Кристал Пэлас» (3:1).
Перед этим в четвертом туре основного этапа Лиги чемпионов мерсисайдцы уже остались ни с чем, когда снова в чужих стенах неожиданно проиграли «Фенербахче» (2:3).
Не сыграют: травмированы — Брэдли, Экитике, Леони и Налло, дисквалифицированных игроков нет.
Состояние команды: в четырех предыдущих поединках, которые пришлись на разные турниры, «Ливерпуль» выиграл лишь раз в основное время при двух поражениях и одной ничьей.
Такие результаты могут заставить усомниться в шансах хозяев выиграть, но перевес в классе над соперником, который к тому же переживает кризис, и поддержка «Энфилда» все же говорят в их пользу.
Александер Исак — лучший бомбардир команды в АПЛ с семью голами.
«Манчестер Юнайтед»
Турнирное положение: «Манчестер Юнайтед» по итогам 10-ти туров текущего сезона английской Премьер-лиги имеет лишь восемь очков в своем активе.
Команда занимает 18-ю позицию, что в зоне понижения в классе (18-20-е места), с отставанием только в один балл от безопасной 17-й строчки.
Последние матчи: в прошлом поединке в 10-м туре АПЛ «Красные Дьяволы» дома спаслись от поражения «Астон Вилле» (4:4), после чего был уволен их наставник Майкл Каррик.
Ранее в четвертом туре основного этапа Лиги чемпионов манкунианцы уже оказались на высоте, когда снова-таки на своем поле обыграли «Рому» (3:2).
Не сыграют: травмированы — Балеба, Шешко и Угарте, дисквалифицированных игроков нет.
Состояние команды: в пяти последних поединках, которые пришлись на АПЛ, «Манчестер Юнайтед» проиграл три раза при одной победе и одной ничьей.
С такой формой гостям трудно рассчитывать даже на ничью, тем более против более сильного соперника, да еще и на «Энфилде», поэтому им остаётся уповать на эффект назначения новым наставником Маурисио Почеттино.
Бруну Фернандеш и Брайан Мбёмо — лучшие бомбардиры команды в АПЛ текущего сезона с четырьмя голами.
Статистика для ставок
- в трех последних домашних матчах «Ливерпуля» забивали меньше трех голов
- в трех из пяти последних матчей «Манчестер Юнайтед» забивали больше трех голов
- в пяти из девяти последних матчей «Манчестер Юнайтед» не проиграл.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Ливерпуль» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 1.71. Ничья — в 4.25, выигрыш «Манчестер Юнайтед» — в 4.33.
ТБ 2,5 считается букмекерами более вероятным, чем ТМ 2,5 — 1.43 и 2.65.
Прогноз: в пяти из восьми последних матчей хозяева выиграли, и при этом было забито больше одного гола. Так было и в их двух из четырех последних домашних поединков.
Тем временем, в трех из пяти последних матчей гости проиграли при минимум двух забитых мячах.
Ставка: «Ливерпуль» победит и тотал больше 1,5 голов за 1.83.
Прогноз: более рискованный прогноз, что будет забито больше трех мячей, ведь такой сценарий был реализован в трех из пяти последних поединках «Манчестер Юнайтед».
Ставка: тотал больше 3,5 голов за 2.10
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