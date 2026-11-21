Как Почеттино начнёт в «МЮ» против «Ливерпуля»?

прогноз на всеанглийское дерби в АПЛ, ставка за 1.83

22 ноября в 11-м туре чемпионата Англии по футболу сыграют «Ливерпуль» и «Манчестер Юнайтед». Начало игры — в 19:30 мск. Футбольный эксперт LiveSport.Ru Василий Пинаев подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 1.83.

Кто победит? Проголосуйте Назови победителя матча и получи фрибет для первой ставки от БК BetBoom 10 000 рублей. Получить фрибет →

«Ливерпуль»

Турнирное положение: «Ливерпуль» по итогам 10-ти туров текущего сезона английской Премьер-лиги имеет 18 очков в своем активе.

Команда занимает четвертую позицию в зоне Лиги чемпионов (топ-4) с отрывом в два балла как от пятого в таблице «Челси», так и от шестого — «Эвертона».

Последние матчи: в своем предыдущем поединке в рамках 10-го тура национального чемпионата «Красные» на выезде обыграли «Кристал Пэлас» (3:1).

... × Реклама. 18+. FON.BET. Erid: 2W5zFGcB89N

Перед этим в четвертом туре основного этапа Лиги чемпионов мерсисайдцы уже остались ни с чем, когда снова в чужих стенах неожиданно проиграли «Фенербахче» (2:3).

Не сыграют: травмированы — Брэдли, Экитике, Леони и Налло, дисквалифицированных игроков нет.

Календарь и таблица АПЛ

Состояние команды: в четырех предыдущих поединках, которые пришлись на разные турниры, «Ливерпуль» выиграл лишь раз в основное время при двух поражениях и одной ничьей.

Такие результаты могут заставить усомниться в шансах хозяев выиграть, но перевес в классе над соперником, который к тому же переживает кризис, и поддержка «Энфилда» все же говорят в их пользу.

Александер Исак — лучший бомбардир команды в АПЛ с семью голами.

«Манчестер Юнайтед»

Турнирное положение: «Манчестер Юнайтед» по итогам 10-ти туров текущего сезона английской Премьер-лиги имеет лишь восемь очков в своем активе.

Команда занимает 18-ю позицию, что в зоне понижения в классе (18-20-е места), с отставанием только в один балл от безопасной 17-й строчки.

Последние матчи: в прошлом поединке в 10-м туре АПЛ «Красные Дьяволы» дома спаслись от поражения «Астон Вилле» (4:4), после чего был уволен их наставник Майкл Каррик.

Ранее в четвертом туре основного этапа Лиги чемпионов манкунианцы уже оказались на высоте, когда снова-таки на своем поле обыграли «Рому» (3:2).

Не сыграют: травмированы — Балеба, Шешко и Угарте, дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: в пяти последних поединках, которые пришлись на АПЛ, «Манчестер Юнайтед» проиграл три раза при одной победе и одной ничьей.

С такой формой гостям трудно рассчитывать даже на ничью, тем более против более сильного соперника, да еще и на «Энфилде», поэтому им остаётся уповать на эффект назначения новым наставником Маурисио Почеттино.

Бруну Фернандеш и Брайан Мбёмо — лучшие бомбардиры команды в АПЛ текущего сезона с четырьмя голами.

На что ставят в матче Ливерпуль — Манчестер Юнайтед Букмекерские коэффициенты на матч Ливерпуль — Манчестер Юнайтед: исход, тоталы, фора, обе забьют. Проголосуйте за свой прогноз и сравните с мнением других читателей LiveSport.Ru:

Статистика для ставок

в трех последних домашних матчах «Ливерпуля» забивали меньше трех голов

в трех из пяти последних матчей «Манчестер Юнайтед» забивали больше трех голов

в пяти из девяти последних матчей «Манчестер Юнайтед» не проиграл.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Ливерпуль» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 1.71. Ничья — в 4.25, выигрыш «Манчестер Юнайтед» — в 4.33.

ТБ 2,5 считается букмекерами более вероятным, чем ТМ 2,5 — 1.43 и 2.65.

Прогноз: в пяти из восьми последних матчей хозяева выиграли, и при этом было забито больше одного гола. Так было и в их двух из четырех последних домашних поединков.

Тем временем, в трех из пяти последних матчей гости проиграли при минимум двух забитых мячах.

1.83 «Ливерпуль» победит и тотал больше 1,5 голов Ставка на матч #1 Поставить →

Ставка в размере 1000 ₽ с коэффициентом 1.83 на матч «Ливерпуль» — «Манчестер Юнайтед» позволит вывести на карту выигрыш 830₽, общая выплата — 1830₽

Ставка: «Ливерпуль» победит и тотал больше 1,5 голов за 1.83.

Прогноз: более рискованный прогноз, что будет забито больше трех мячей, ведь такой сценарий был реализован в трех из пяти последних поединках «Манчестер Юнайтед».

2.10 Тотал больше 3,5 голов Ставка на матч #2 Поставить →

Сделанная ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.10 на матч «Ливерпуль» — «Манчестер Юнайтед» позволит вывести на карту выигрыш 1100₽, общая выплата — 2100₽

Ставка: тотал больше 3,5 голов за 2.10

Еще прогноз на матч

Не пропустите дерзкий прогноз на матч «Ливерпуль» — «Манчестер Юнайтед» с коэффициентом для ставки за 11.60.