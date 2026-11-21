22 ноября в десятом туре чемпионата Германии по футболу сыграют «Вердер» и «Гамбург». Начало встречи — в 19:30 по мск. Эксперт LiveSport.Ru Василий Рошкован подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 1.95.
«Вердер»
Турнирное положение: в немецкой Бундеслиге «Вердер» занимает 6-е место, набрав 15 очков в девяти сыгранных матчах.
Последние матчи: в девятом туре чемпионата Германии «Вердер» с минимальным счетом уступил «Штутгарту» (0:1).
Не сыграют: Йенс Стаге, Кеке Торр.
Календарь и таблица Бундеслиги
Состояние команды: в последних матчах регулярного чемпионата клуб из Бремена одержал две победы, сыграл вничью в одной игре и потерпел два поражения.
«Гамбург»
Турнирное положение: «Гамбург» занимает 11-е место в немецкой Бундеслиге, набрав 12 очков в 9 сыгранных матчах.
Последние матчи: в рамках минувшего тура футболисты «Гамбурга» одержали победу над «Боруссией» из Мюнхенгладбаха (3:1). В составе победителей по голу забили Альберт Грёнбек, Миро Мухейм и Шафик Нанджа.
Не сыграют: Альберт Самби Локонга, Юссуф Поульсен, Джордан Торунарига.
Состояние команды: «Гамбург» подходит к матчу в хорошем физическом состоянии. Команда выглядит достаточно организованно и способна создавать проблемы соперникам за счёт активной игры в атаке.
Статистика для ставок
- «Гамбург» занимает 11-е место в чемпионате Германии
- «Вердер» занимает 6-е место в чемпионате Германии
- В этом сезоне «Гамбург» и «Вердер» ещё не играли между собой
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: На победу «Вердера» ставки принимаются букмекерами с коэффициентом 1.60. Ничья оценивается в 4.50. На победу «Гамбург» — 5.00.
ТБ 3 и ТМ 3 принимаются с коэффициентом — 1.85 и 1.90.
Прогноз: «Вердер» будет стремиться реабилитироваться за поражение от «Штутгарта» и наверняка постарается активно начать встречу. Бременцы занимают более высокое место в таблице и имеют преимущество домашнего поля. Ставка на победу хозяев выглядит перспективно.
Ставка: Фора «Вердера» (-1) с коэффициентом 1.95.
Прогноз: «Гамбург» забил три мяча в предыдущем туре и способен создать проблемы обороне соперника. «Вердер» также будет искать возможности для взятия ворот, поэтому встреча может получиться результативной. Ожидаем минимум три гола.
Ставка: ТБ 3 с коэффициентом 1.85.