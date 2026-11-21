прогноз на матч 10-го тура Бундеслиги, ставка за 1.95

22 ноября в десятом туре чемпионата Германии по футболу сыграют «Вердер» и «Гамбург». Начало встречи — в 19:30 по мск. Эксперт LiveSport.Ru Василий Рошкован подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 1.95.

Кто победит? Проголосуйте Назови победителя матча и получи фрибет для первой ставки от БК BetBoom 10 000 рублей. Получить фрибет →

«Вердер»

Турнирное положение: в немецкой Бундеслиге «Вердер» занимает 6-е место, набрав 15 очков в девяти сыгранных матчах.

Последние матчи: в девятом туре чемпионата Германии «Вердер» с минимальным счетом уступил «Штутгарту» (0:1).

Не сыграют: Йенс Стаге, Кеке Торр.

... × Реклама. 18+. FON.BET. Erid: 2W5zFGcB89N

Календарь и таблица Бундеслиги

Состояние команды: в последних матчах регулярного чемпионата клуб из Бремена одержал две победы, сыграл вничью в одной игре и потерпел два поражения.

«Гамбург»

Турнирное положение: «Гамбург» занимает 11-е место в немецкой Бундеслиге, набрав 12 очков в 9 сыгранных матчах.

Последние матчи: в рамках минувшего тура футболисты «Гамбурга» одержали победу над «Боруссией» из Мюнхенгладбаха (3:1). В составе победителей по голу забили Альберт Грёнбек, Миро Мухейм и Шафик Нанджа.

Не сыграют: Альберт Самби Локонга, Юссуф Поульсен, Джордан Торунарига.

Состояние команды: «Гамбург» подходит к матчу в хорошем физическом состоянии. Команда выглядит достаточно организованно и способна создавать проблемы соперникам за счёт активной игры в атаке.

На что ставят в матче Вердер — Гамбург Букмекерские коэффициенты на матч Вердер — Гамбург: исход, тоталы, фора, обе забьют. Проголосуйте за свой прогноз и сравните с мнением других читателей LiveSport.Ru:

Статистика для ставок

«Гамбург» занимает 11-е место в чемпионате Германии

«Вердер» занимает 6-е место в чемпионате Германии

В этом сезоне «Гамбург» и «Вердер» ещё не играли между собой

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: На победу «Вердера» ставки принимаются букмекерами с коэффициентом 1.60. Ничья оценивается в 4.50. На победу «Гамбург» — 5.00.

ТБ 3 и ТМ 3 принимаются с коэффициентом — 1.85 и 1.90.

Прогноз: «Вердер» будет стремиться реабилитироваться за поражение от «Штутгарта» и наверняка постарается активно начать встречу. Бременцы занимают более высокое место в таблице и имеют преимущество домашнего поля. Ставка на победу хозяев выглядит перспективно.

1.95 Фора «Вердера» (-1) Ставка на матч #1 Поставить →

Ставка 1000 ₽ с коэффициентом 1.95 на матч «Вердер» — «Гамбург» принесёт прибыль 950₽, общая выплата — 1950₽

Ставка: Фора «Вердера» (-1) с коэффициентом 1.95.

Прогноз: «Гамбург» забил три мяча в предыдущем туре и способен создать проблемы обороне соперника. «Вердер» также будет искать возможности для взятия ворот, поэтому встреча может получиться результативной. Ожидаем минимум три гола.

1.85 ТБ 3 Ставка на матч #2 Поставить →

Сделанная ставка 1000 ₽ с коэффициентом 1.85 на матч «Вердер» — «Гамбург» позволит вывести на карту выигрыш 850₽, общая выплата — 1850₽

Ставка: ТБ 3 с коэффициентом 1.85.