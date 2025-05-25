Вечер слёз в Мадриде: Модрич, Васкес и Анчелотти попрощались с «Бернабеу»

На «Сантьяго Бернабеу» не прощались — провожали. Провожали не только сезон, не только «Реал Сосьедад», но целую эпоху. Эпоху, которая закончилась тихо, благородно, как и подобает истинным легендам. В последнем туре Ла Лиги мадридский «Реал» обыграл «Сосьедад» со счётом 2:0, а в центре внимания оказались не только голы Килиана Мбаппе, но и сразу три прощания — Карло Анчелотти, Луки Модрича и Лукаса Васкеса.

Футбол. Испания. Примера Реал Мадрид — Реал Сосьедад 2:0 Голы: 1:0 Килиан Мбаппе (38'), 2:0 Килиан Мбаппе (83') Реал Мадрид: Андрей Лунин, Рауль Асенсио, Фран Гарсия, Орельен Чуаэми (Хесус Вальехо, 56'), Федерико Вальверде, Даниель Себальос, Лука Модрич (Чема Андрес, 87'), Арда Гюлер, Браим Диас (Винисиус Жуниор, 55'), Лукас Васкес (Гонсало Гарсия, 77'), Килиан Мбаппе Реал Сосьедад: Унай Марреро, Айэн Муньос, Jon Martin, Хон Пачеко, Хон Арамбуру, Лука Сучич (Брайс Мендес, 84'), Серхио Гомес (Андер Барренечеа, 71'), Пабло Марин (Jon Olasagasti, 46'), Беньят Туррьентес (Мартин Субименди, 70'), Такэфуса Кубо, Аркаитц Мариескуррена (Микель Оярсабаль, 71')

Перед началом матча трибуны были не просто переполнены — они были наполнены чувствами. «Gracias, Carletto», «Gracias, leyenda» — эти баннеры поднялись на трибуны «Бернабеу», как напоминание о том, что благодарность — самая красивая эмоция в футболе.

Перфомансы болельщиков Реала gettyimages.com

Анчелотти покидает «Реал», чтобы стать главным тренером сборной Бразилии. Уходит как самый титулованный тренер в истории клуба — 15 трофеев, включая 3 ЛЧ. И как человек, вернувший в Мадрид спокойствие, достоинство и победы. Он покидает клуб в момент, когда его работа завершена — и завершена с блеском.

Золотой дубль Мбаппе

На фоне прощальной тональности всё-таки пришлось играть в футбол. И Килиан Мбаппе, кажется, был единственным, кто готов был выложиться на максимум. Француз завершил дебютный сезон в Испании с 31 голом в Ла Лиге.

Мбаппе бил, искал моменты, и на 38-й минуте добился своего. После легкого, но справедливого пенальти он не смог переиграть вратаря с первой попытки, но уверенно добил с отскока — его 30-й гол в чемпионате.

Во втором тайме — ещё один момент Килиана. Быстрая контратака, пас Винисиуса, и Мбаппе ловко пробил в ближний угол — 2:0. Этим он не только оформил победу, но и фактически гарантировал себе «Золотую бутсу» Европы, оставив позади Дьокереша и Салаха.

Реал Мадрид — Реал Сосьедад globallookpress.com

Легенды уходят

Череда прощаний началась на 77-й минуте. Лукас Васкес, которого нещадно критиковали весь сезон, покинет клуб после Клубного Чемпионата Мира. Но последний сезон ни в коем случае не определяет наследия, которое оставил испанец в Мадриде.

Он играл на любой позиции, ни разу не жаловался и всегда давал максимум. Этот человек в в финале Лиги Чемпионов крутил мяч на пальце перед тем, как открыть серию пенальти. Лукаса Васкеса не вспомнят как одного из лучших в истории футбола, но точно вспомнят как легенду «Реала» и пятикратного обладателя Лиги Чемпионов.

Лукас Васкес globallookpress.com

Но когда на 86-й минуте четвёртый судья поднял табличку, и Лука Модрич медленно зашагал к бровке, футбол закончился. Осталось только прощание. Игроки обеих команд выстроились в живой коридор. Трибун не было слышно — был один гул аплодисментов.

После финального свистка гигантская футболка с десяткой Модрича появилась на южной трибуне, табло показало видео в честь хорвата, и вот он, с микрофоном в руках, говорит:

«Наступил момент, которого я никогда не хотел. Мы прошли длинный путь… Но самый главный трофей — это ваша любовь».

Лука Модрич globallookpress.com

Его голос дрожал, когда он говорил о семье. Его глаза блестели, когда он говорил о болельщиках. А когда он произнёс: «Не плачьте, потому что всё закончилось. Улыбайтесь, потому что это случилось», — тысячи мадридских сердец остановились на секунду.

Тишина, полная смысла

Лука Модрич — не просто футболист. Это эпоха, воплощённая в человеке. С 2012 года он был частью ДНК клуба. Он не просто выигрывал — он создавал красоту, смысл, глубину. С его передач можно рисовать картины. А его игра — как поэзия, написанная бутсами.

Он был здесь, когда «Реал» страдал, и когда он царствовал. Он оставался собой в мире, где всё слишком быстро меняется. Он не искал славы — она сама нашла его.

И теперь, когда он уходит, уходит по-мадридски — с достоинством, без пафоса, с любовью. Уходит, но остаётся навсегда. В каждом касании мяча внешней стороной стопы. В каждом ребёнке с десяткой на спине. В каждой тишине, что говорит больше любых слов.

Лука Модрич globallookpress.com

А потом прощался Карло Анчелотти. Человек, которого назначили в 2021 году, чтобы «не испортил». А получилась одна из лучших эпох в истории клуба. И если Модрич и Васкес ещё сыграют за «Реал» на КЧМ, то Карло уходит. И на этот раз, скорее всего, навсегда.

Карло Анчелотти globallookpress.com

Спасибо, Лука. Спасибо, Карло. За всё.