Вечер слёз в Мадриде: Модрич, Васкес и Анчелотти попрощались с «Бернабеу»

Перед началом матча трибуны были не просто переполнены — они были наполнены чувствами. «Gracias, Carletto», «Gracias, leyenda» — эти баннеры поднялись на трибуны «Бернабеу», как напоминание о том, что благодарность — самая красивая эмоция в футболе.
Анчелотти покидает «Реал», чтобы стать главным тренером сборной Бразилии. Уходит как самый титулованный тренер в истории клуба — 15 трофеев, включая 3 ЛЧ. И как человек, вернувший в Мадрид спокойствие, достоинство и победы. Он покидает клуб в момент, когда его работа завершена — и завершена с блеском.
Золотой дубль Мбаппе
На фоне прощальной тональности всё-таки пришлось играть в футбол. И Килиан Мбаппе, кажется, был единственным, кто готов был выложиться на максимум. Француз завершил дебютный сезон в Испании с 31 голом в Ла Лиге.
Мбаппе бил, искал моменты, и на 38-й минуте добился своего. После легкого, но справедливого пенальти он не смог переиграть вратаря с первой попытки, но уверенно добил с отскока — его 30-й гол в чемпионате.
Во втором тайме — ещё один момент Килиана. Быстрая контратака, пас Винисиуса, и Мбаппе ловко пробил в ближний угол — 2:0. Этим он не только оформил победу, но и фактически гарантировал себе «Золотую бутсу» Европы, оставив позади Дьокереша и Салаха.
Легенды уходят
Череда прощаний началась на 77-й минуте. Лукас Васкес, которого нещадно критиковали весь сезон, покинет клуб после Клубного Чемпионата Мира. Но последний сезон ни в коем случае не определяет наследия, которое оставил испанец в Мадриде.
Он играл на любой позиции, ни разу не жаловался и всегда давал максимум. Этот человек в в финале Лиги Чемпионов крутил мяч на пальце перед тем, как открыть серию пенальти. Лукаса Васкеса не вспомнят как одного из лучших в истории футбола, но точно вспомнят как легенду «Реала» и пятикратного обладателя Лиги Чемпионов.
Но когда на 86-й минуте четвёртый судья поднял табличку, и Лука Модрич медленно зашагал к бровке, футбол закончился. Осталось только прощание. Игроки обеих команд выстроились в живой коридор. Трибун не было слышно — был один гул аплодисментов.
После финального свистка гигантская футболка с десяткой Модрича появилась на южной трибуне, табло показало видео в честь хорвата, и вот он, с микрофоном в руках, говорит:
«Наступил момент, которого я никогда не хотел. Мы прошли длинный путь… Но самый главный трофей — это ваша любовь».
Его голос дрожал, когда он говорил о семье. Его глаза блестели, когда он говорил о болельщиках. А когда он произнёс: «Не плачьте, потому что всё закончилось. Улыбайтесь, потому что это случилось», — тысячи мадридских сердец остановились на секунду.
Тишина, полная смысла
Лука Модрич — не просто футболист. Это эпоха, воплощённая в человеке. С 2012 года он был частью ДНК клуба. Он не просто выигрывал — он создавал красоту, смысл, глубину. С его передач можно рисовать картины. А его игра — как поэзия, написанная бутсами.
Он был здесь, когда «Реал» страдал, и когда он царствовал. Он оставался собой в мире, где всё слишком быстро меняется. Он не искал славы — она сама нашла его.
И теперь, когда он уходит, уходит по-мадридски — с достоинством, без пафоса, с любовью. Уходит, но остаётся навсегда. В каждом касании мяча внешней стороной стопы. В каждом ребёнке с десяткой на спине. В каждой тишине, что говорит больше любых слов.
А потом прощался Карло Анчелотти. Человек, которого назначили в 2021 году, чтобы «не испортил». А получилась одна из лучших эпох в истории клуба. И если Модрич и Васкес ещё сыграют за «Реал» на КЧМ, то Карло уходит. И на этот раз, скорее всего, навсегда.
Спасибо, Лука. Спасибо, Карло. За всё.