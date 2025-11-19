Корреспондент LiveSport.Ru Михаил Пукшанский опросил известных динамовцев по поводу ухода Валерия Карпина и возможных вариантах ему на смену.

Сергей Кирьяков — один из лучших форвардов «Динамо» всех времен, впоследствии самый яркий российский легионер в Бундеслиге.

Алексей Прудников — бессменный капитан «Динамо» на протяжении многих лет, двукратный чемпион Советского Союза, обладатель Кубка СССР, победитель молодежного чемпионата Европы и основной вратарь на победной Олимпиаде-88.

Александр Точилин — 239 матчей в основном составе «Динамо», 43 за дубль, в качестве главного тренера возглавлял «Сочи».

Сергей Кирьяков

— Подходящий момент для отставки Валерия Карпина?

— Совместное решение, очевидно. Такое бывает. И ясно, что руководители федерации высказали пожелание, что надо сосредоточиться на сборной. Разбрасывался, к чему все и привело. Но Валера молодец, что сам все первый озвучил.

— Поражение сборной с Чили сыграло роль?

— Я уже коснулся этого момента. Скорее, наоборот. От клуба перешло на сборную. Главное, чтобы быстро были сделаны какие-то выводы. И вот эти паузы должны быть использованы иначе. Быть с ребятами в сборной так, чтобы они понимали, что он всегда с ними.

Сергей Кирьяков globallookpress.com

— От игроков отчасти исходило, или в полной мере решение руководства?

— Там все однозначно. Ни один игрок в мире еще тренера не выгнал.

— Связано с недавним уходом председателя совета директоров Дмитрия Гафина?

— Ух, это мы так глубоко копнули. В какой-то мере определенная связь имеется. Но вряд ли это была основная причина.

— Предполагаете, кого пригласят?

— «Динамо» — второй клуб после «Спартака», от которого не знаешь, чего ожидать. Но есть желание уже увидеть наконец нашего динамовского тренера.

— Ролану Гусеву уже не впервой быть и. о. Не оставят даже если девять очков наберут в трех играх до паузы?

— Если девять наберет, подпишут полноценный контракт. Пусть не смажет только.

— Встреча 6 декабря со «Спартаком» определяющая?

— Ясно, ключевой момент. Это будет тяжело для обоих тренеров. С середняками они научились играть, а вот здесь...

— В любом случае, больших задач уже не решить. Банальная борьба за выживание не грозит?

— Однозначно к этому готовиться. Что «Динамо» будет рядом с вылетом, не сомневаюсь. Концовка по календарю плохая.

— Дальнейшая судьба Карпина какой видится — примет какой-то клуб, или из сборной тоже уберут и все закончится?

— В сборной останется, до результатов с серьезной командой. Надеюсь, нормальной. Он долго работал главным тренером не в самом сильном клубе в российском чемпионате. Бросало и вверх и вниз. Должен держать удар.

Алексей Прудников

— Подходящий момент для отставки Валерия Карпина?

— Единственно возможный в том плане, что дальше тянуть нельзя, а терпеть уже вообще невозможно. Понятно, надо было убирать раньше, но лучше поздно, чем никогда.

— Поражение сборной сыграло роль?

— Разве что эмоционально. Человек из 60 российских игроков не может выбрать 30 — вот что главное. Та же чехарда была и в «Динамо». От него вообще не веяло уверенностью, запасом прочности что ли.

Алексей Прудников globallookpress.com

— От игроков отчасти исходило, или в полной мере решение руководства?

— Игроки ничего не решают. На моей памяти был один пример, и то в сборной, когда Малофеева под давлением футболистов ни за что поменяли на Лобановского перед ЧМ-86. Когда я играл, все решали ДС «Динамо». Но без Колоскова они шага не делали.

— Отставка Карпина связана с недавним уходом председателя совета директоров Дмитрия Гафина?

— Испокон веков сначала уходит руководитель, потом тренер. Что Гафин там до последнего держался, сказки рассказывал, уже все было предопределено.

— Предполагаете, кого пригласят?

— Скорее всего, пойдут по наезженному пути. Сейчас так выбирают тренеров. Будто нет никого больше.

— Ролану Гусеву уже не впервой быть и. о. Не оставят даже если девять очков наберут в трех играх до паузы?

— Да хоть сто возьми. Там руководство об этом вообще не думает.

— Даже если 6 декабря обыграют «Спартак»?

— Тренера никто не рассматривает в связи с такой игрой. Это чисто для болельщиков. От результата ничего для Гусева не зависит.

— В любом случае больших задач «Динамо» уже не решить. Банальная борьба за выживание предстоит?

— Конечно, нет. Состав хороший, игроки все умеют. Тут скорее им не мешать надо. Я бы так сказал, что чемпионат еще не начался. Вы же помните, как мы в 86-м сначала все проигрывали, а потом покатило. И по очкам стали бы чемпионами, но придумали лимит ничьих. Ну, и два матча с «Зенитом» сами знаете, как Киев тогда выиграл, и с «Шахтером». Понятно, все равно могли сами решить. Но в Киеве смешной пенальти Хохряков поставил. Это я к тому, что не все от тебя всегда зависит.

— Дальнейшая судьба Карпина какой видится — примет какой-то клуб, или из сборной тоже уберут и все на этом закончится?

— А что сейчас убирать — одну игру проиграли. Как раз к его работе в сборной претензий нет. Но идет наслоение, когда одно цепляет другое. Это куда важнее.

Александр Точилин

— Подходящий момент для отставки?

— С моей точки зрения, нет. Он начал определенный цикл, который должен был доработать. При этом я прекрасно понимаю все его решения, но не дали довести до конца.

— Поражение сборной сыграло роль?

— В совокупности недовольство сыграло роль. И собственное. Чем сам больше страдаешь, в себе копаешься, тем сложнее. Понятно, выиграй сборная, Карпина сейчас в «Динамо» никто бы не тронул.

Александр Точилин globallookpress.com

— От игроков отчасти исходило, или в полной мере решение руководства?

— Второе. У Карпина никогда ни с кем из игроков проблем не было. Да и у руководство ясно его в контексте с игроками принимают.

— Предполагаете, кого пригласят?

— Абсолютно нет. Пока Гусев должен работать. Разношерстный состав, лучшего него никто не причешет. А так, конечно, хотелось бы себя видеть. Шутка. На самом деле, достаточно широкий круг специалистов. Ничего не имею против иностранных тренеров, но не для «Динамо» сегодня. И болельщики заждались, вижу все это.

— Ролану Гусеву уже не впервой быть и. о. Не оставят даже если девять очков наберут в трех играх до паузы?

— Честно говоря, мы давно не общались. Поэтому мне трудно понять его нынешние стремления. А что хорошего уровня специалистом себя показал, не обсуждается.

— Если 6 декабря обыграют «Спартак», все равно не оставят?

— Большое событие. Хорошо, что в последнем туре перед зимой. Плохо, что на кон поставлены судьбы людей, которые сегодня и. о. Когда Ролан в прошлом году завершал, там тоже не было оснований его убирать. А на «Спартак» он настроит, как никто.

— В любом случае больших задач уже не решить. Банальная борьба за выживание предстоит?

— Я все-таки вижу определенный позитив. Наверное, основная задача — Кубок. Думаю, комфортный счет после Питера позволяет смотреть с оптимизмом. А в чемпионате при определенном стечении обстоятельств может побороться за третье место.

— Дальнейшая судьба Карпина какой видится — примет какой-то клуб, или из сборной тоже уберут и все закончится?

— В сборной он не проигрывал четыре года. Были как слабые соперники, так и нормальные. И он все все время в эксперименте, сочетания, блоки. Надо ценить его новаторский подход и качество работы. Никто не уберет, пока не начнутся отборочные.