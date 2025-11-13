Эксперты LiveSport.Ru поделились мнением о своевременности отставки Деяна Станковича и возможных преемниках Корреспондент LiveSport.Ru Михаил Пукшанский в анкетной форме задал вопросы футбольным людям разных профессий и взглядов о новых обстоятельствах, сложившихся в спартаковском клубе.

Валерий Кечинов — шестикратный чемпион России в составе «Спартака», в настоящее время директор футбольной академии его имени.

Дмитрий Пятибратов — бывший главный тренер «Сочи», «Факела» и других российских клубов, в качестве футболиста выигрывал золотые медали первого дивизиона.

Евгений Харлачев — четырехкратный обладатель Кубка России, пятикратный призер чемпионата, четырежды входил в список «33 лучших».

Валерий Кечинов

— Уход Деяна Станковича именно сейчас, не раньше и не зимой, — своевременное решение?

— Для меня, признаться, несколько неожиданно. Думал, уже в зимнюю паузу все произойдет. Но что Станковича уволят, последнее время сомнений не возникало. По всему поведению было видно, что ему уже немножечко все равно. Он этим даже в определенной степени бравировал. Ну, если уж совсем по-простецки — плевать ему стало на все. Вызывающе себя вел по отношению к судьям, по-хамски общался с журналистами. Если дальше собираешься работать, такого себе позволять не станешь. Так что выбирать, когда расставаться, не приходилось.

— Затянувшаяся пауза была следствием большой неустойки, которую подразумевает продленный летом контракт?

— Думали, как сделать лучше. Видимо, только после заключительной встречи руководства со Станковичем пришли к какому-то знаменателю.

Валерий Кечинов globallookpress.com

— Когда прозвучало уже ставшее мемом «хочу к жене и дочке», уже все было решено?

— Да, все все понимали. Это прозвучало и как прозрачный намек, и как некое оправдание.

— Почему бы не сейчас назначить нового тренера, чтобы у него была возможность почувствовать команду изнутри перед зимним перерывом?

— А давайте посмотрим, как будет работать Романов. Я за российского специалиста, пусть даже неопытного, без определенного имени. Но все-таки надо дать ему попробовать — сколько уже этих тренеров за последнее время перед глазами прошло! И никто по большому счету ничего путного не создал. Даже Каррера. Ну, выиграли одно чемпионство, и потом провал. С нашими временами разве сравнить?

— Российский тренер все же рассматривается, поскольку влияние спортивного директора уже не столь велико?

— Не знаю. Еще раз повторю — мое желание, как спартаковского ветерана, чтобы работал российский специалист.

— Если иностранец, лучше тот, кто работал в России, или хотя бы со знанием русского языка?

— Тоже непонятно — их уже столько было. Единственное ясно, что топовый тренер сегодня к нам не поедет.

— И. о. Вадим Романов с какими мыслями берется за работу невиданного для него уровня?

— Я его так хорошо не знаю, но пересекались, когда он играл в спартаковском дубле. Видел потом, как он работал в «молодежке», выиграли первенство. И вообще приятное впечатление игра оставляла. Поэтому, что тренировать может, для меня сомнений нет. Так что не из серии «верю-не верю», а скорее «хочу-не хочу». Можно плакать, или смеяться, но хуже все равно уже не будет — ниже шестого места «Спартак» не опустится. Так пусть лучше свой.

— Как новому тренеру заполучить расположение непростой «спартаковской раздевалки»?

— Казалось бы, у Станковича, такого звездного футболиста, должен быть огромный авторитет. Поиграл на высоком уровне, добивался больших побед. Но нет, в раздевалке тоже что-то не сложилось. А Мусаев без игрового прошлого, без большого тренерского опыта спокойно работает и добивается результата. И футболисты в него верят, не говоря уже о руководстве, Галицком. Своим отношением доказал, что на своем месте. Наверное, и здесь уместно: труд — всему голова.

Дмитрий Пятибратов

— Уход Деяна Станковича именно сейчас, не раньше и не зимой, — своевременное решение?

— Думаю, да. Каждый новый тренер хочет сразу больше времени получить, чтобы потом продуктивно сработать. Если быстро найдут, у него уже к Новому году будут мысли по поводу комплектования, проведения сборов, кого на трансфер выставлять... Понятно, клуб принимает решения, но без главного тренера в этих вопросах очень тяжело. Сейчас самое главное, что все знают — «Спартак» открыт к предложениям. Поэтому люди, которые представляют тех или иных специалистов, будут обращаться в клуб, не идя на «живое место». Так что решение правильное, но немножко запоздалое.

Дмитрий Пятибратов globallookpress.com

— Затянувшаяся пауза была следствием большой неустойки, которую подразумевает продленный летом контракт?

— Нет. Сыграли роль внутриклубные противоречия — не было единого кандидата, который устраивал бы всех. Вопрос неустойки важен, но в таких командах на первое место выходят общественное мнение, отсутствие результата и другие имиджевые составляющие. Само поведение Деяна предопределило его будущее.

— Когда прозвучало «хочу к жене и дочке», уже все было решено?

— Вне всяких сомнений. Он — умный человек, был прекрасным футболистом, имеет большие связи в кругу топовых агентов. Общается с крутыми тренерами и игроками по всему свету. Прекрасно понимал, что клуб активно ищет нового тренера и точка невозврата пройдена. Вбрасывал этим, дескать я тоже устал, давайте принимайте решение. И вот здесь как раз вопрос компенсации имел место. Извините, но с таких должностей люди по собственному желанию не уходят. Сам работал главным тренером в Премьер-лиге, пусть и не в такой большой команде. И это — счастье! Миллионы людей во всем мире мечтают иметь высокооплачиваемую работу. Да, это большой стресс, но в первую очередь привилегия. Это твой имидж, социальный продукт. И в глазах мальчишек, которые смотрят не только на футболистов, но и на нас. Тренер это не просто человек, который пришел, провел занятие на поле, но и лицо клуба. Конечно, устаешь, но не до такой степени, чтобы всерьез говорить такое. Если соскучился, уйди красиво — в «Спартак» очередь стоит. Придут люди, которые с удовольствием будут работать.

— Почему бы не сейчас назначить нового тренера, чтобы у него была возможность почувствовать команду изнутри перед зимним перерывом?

— Тот же вопрос — нет согласованной на всех уровнях кандидатуры. Российского специалиста выбрать очень трудно, поскольку все с серьезным бэкграундом сейчас заняты. А с иностранцем всегда трудно определяться, особенно сейчас, когда находимся в политическом вакууме. И не каждый, понятно, решится приехать сюда, поскольку боятся общественного осуждения у себя на родине. Если бы история предполагала сослагательное наклонение, то было бы интересно увидеть Слуцкого здесь, а не в Китае.

— Российский тренер все же рассматривается, поскольку влияние спортивного директора уже не столь велико?

— Конечно. Но сейчас набрасывают тренеров навскидку, привязываясь к спартаковскому прошлому. Да я сам сторонник, чтобы была преемственность. Тихонов, Аленичев, Титов, Парфенов у всех на слуху, но «Спартаку» с такими грандиозным бюджетом, сумасшедшим составом, многомиллионной армией болельщиков уже нельзя промахиваться. Но не так много у нас свободных тренеров, кто может прийти и с высокой гарантией сделать команду чемпионом, хотя бы реально претендовать. Не будь Черчесов сейчас занят в «Ахмате», его бы совет директоров с большой долей вероятности рассматривал. Есть поколение молодых современных специалистов, но это риски. Кто знает, как они справятся с давлением.

— Если иностранец, лучше тот, кто работал в России, или хотя бы со знанием русского языка?

— Для меня важна масштабность тренера, его квалификация. Если пофантазируем, и придет Гвардиола, неужели нас будет волновать, а знает ли он историю российского футбола? Если мы хотим ввести достойный лимит на легионеров, чтобы к нам приезжали лучшие, то и тренеры тоже должны проходить какой-то отбор. Главное, чтобы пришел специалист, который впервые за долгие годы даст стабильный результат. Тот, кто убедит всех в своей состоятельности и даст что-то новое. Сам всегда с удовольствием учусь, сейчас был на конференции с участием мэтров российского футбола — Газзаев, Семин... С ними растешь, узнаешь какие-то детали, которые ни в одной книге не прочитать.

— И. о. Вадим Романов с какими мыслями берется за работу невиданного для него масштаба?

— Счастье для парня. Никто сейчас не будет требовать с него результата. Его знают ребята, достаточно хорошо относятся. Неплохой вариант, чтобы взять паузу на размышления. Информационный фон, который вокруг «Спартака» весь пропитан скандалами, мигом исчезнет. Пришел человек из системы, который хорошо знает философию, устройство, задачи клуба. К тому же, очень спокойный и приятный в общении.

— Как новому тренеру в долгую заполучить расположение непростой «спартаковской раздевалки»?

— Надо быть самим собой. Футболисты, которые обладают высочайшим уровнем мастерства, очень тонко это чувствуют. Сначала они его «считывают», если что не так потом, начинают «щупать».

Евгений Харлачев

— Уход Деяна Станковича именно сейчас, не раньше и не зимой, — своевременное решение?

— Разговоры давно ходили, но что именно сейчас... Видимо, была последняя капля, которая переполнила чашу терпения. Такое, как «хочу к жене и дочке» любого уважающего себя руководителя добьет. Поняли, что дальше держать — себе дороже. Лично я постарался бы успокоить ситуацию раньше, а не доводить ее до абсурда. При всем своем опыте Станкович оказался не готов к тому давлению, которое испытывает тренер «Спартака». Команды, к которой самое большое внимание и за которую болеет добрая половина нашей страны. Поэтому такие срывы на судьях, журналистах. Не потушили вовремя.

Евгений Харлачев globallookpress.com

— Когда прозвучало «хочу к жене и дочке», уже все было решено?

— Наверное, Станкович уже в полной мере был готов к уходу. Ну, и руководство подумало, зачем уговаривать, если уже такие откровения пошли.

— Затянувшаяся пауза была следствием большой неустойки, которую подразумевает продленный летом контракт?

— Не думаю. В 21 веке адекватным людям всегда можно найти консенсус, тем более для «Спартака» с его тратами деньги уж точно не стоят на первом месте. Наверное, и нашли соломоново решение, которое устроило всех. Понятно, можно было более целенаправленно начать искать сменщика, когда запахло жареным. Но в очередной раз ищут иностранца. А те, кто кто на счету, будут требовать от наших клубов нереальных условий. Остальные не очень-то и нужны.

— Почему бы не сейчас назначить нового тренера, чтобы у него была возможность почувствовать команду изнутри перед зимним перерывом?

— Видимо, нет подходящего кандидата. Разные кандидатуры звучали, но не всех, видимо, устроили.

— Российский тренер все же рассматривается, поскольку влияние спортивного директора уже не столь велико?

— На мой взгляд, нет. Сговорятся только на западном специалисте с именем, харизмой и обязательно жестким. Станкович, очевидно, разбаловал некоторых игроков.

— Если иностранец, лучше тот, кто работал в России, или хотя бы со знанием русского языка?

— Со знанием языка из тех, кто не работал, вряд ли кого найдут. Разве что Риеру, у которого жена сибирячка. Но он, видимо, собрался куда-то еще, или тоже не является компромиссной фигурой. Потом, насколько важен русский, если большая часть команды на нем не говорит. От тренера требуется только одно — чемпионство.

— И. о. Вадим Романов с какими мыслями берется за работу невиданного для него уровня?

— С волнением. А как еще, если руководить миллионерами, почти каждый из которых является основным игроком своей сборной. Только с победами, если они будут, придет уверенность.

— Как новому тренеру заполучить расположение непростой «спартаковской раздевалки»?

— Рецепт только один — результат. Когда выигрываешь, настроение у всех хорошее и отношения в раздевалке выстраиваются сами собой. Обниматься и целоваться без причины никто не станет. Но в любом случае необходимо избежать шараханий, которые изобиловали при Станковиче.