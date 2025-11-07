Потенциальная отставка Деяна Станковича из столичного клуба регулярно обсуждается в кулуарах российского футбола, параллельно подогревая ажиотаж вокруг персоны сменщика сербского специалиста. Список возможных кандидатов на тренерский мостик «Спартака» пополнил Альберт Риера, работающий на данном этапе в словенском «Целе».

Островитянин, меняющий клубы, как перчатки

Альберт Риера Ортега появился на свет 15 апреля 1982 года в испанском муниципалитете Манакор, входящем в провинцию Балеарские острова. Карьерный путь полузащитника выдался довольно насыщенным и начался в академии «Мальорки», с которой на профессиональном уровне он завоевал Кубок Короля в 2003.

После успеха с «красно-черными» Риера покинул родную гавань, отправившись покорять чемпионат Франции в расположение «Бордо». Застав не лучшие времена «жирондинцев», когда команда в сезонах 2003/2004 и 2004/2005 финишировала лишь двенадцатой и пятнадцатой соответственно, и проведя в общей сложности в Лиге 1 более пятидесяти матчей, Альберт вернулся на Пиренейский полуостров.

Первый заход в «Эспаньол» для него оказался непродолжительным — за полгода Риера накопил всего 4 появления в старте, перейдя в январе 2006 на правах аренды в «Манчестер Сити». Тогдашние «горожане» даже и не думали о борьбе за лидирующие позиции в АПЛ, плетясь в хвосте пелотона.

Камбэк в Каталонию состоялся уже летом 2006 и оказался весьма продуктивным, ведь в последующих двух сезонах Альберт превратился в ключевого исполнителя «попугаев». Особенно запоминающейся для него выдалась кампания 2006/2007, в которой «Эспаньол» добрался до финала Кубка УЕФА, уступив в решающем поединке «Севилье».

Перформанс Риеры за клуб из Барселоны снова привлек к нему внимание среди коллективов чемпионата Англии — «Ливерпуль» не пожалел расстаться с 9,8 млн евро за хавбека. Дебютный сезон испанца за «мерсисайдцев» превзошел все ожидания, по итогам которого он в сорока встречах отметился пятью голами и пятью ассистами.

Альберт Риера globallookpress.com

Спад в игровых кондициях Альберта наметился в розыгрыше 2009/2010, где он провел за «красных» только шестнадцать матчей. Летом 2010 «Ливерпуль» продал Риеру «Олимпиакосу» за 6 млн евро, однако надолго полузащитник в Греции не задержался, годом спустя перейдя в «Галатасарай».

Именно в Турции он провел наиболее плодотворный по количеству наград период, пополнив коллекцию трофеев двумя чемпионскими титула, одним Кубком страны и двумя Суперкубками. Отработав добросовестно контракт со «львами», Альберт в январе 2014 остался в статусе свободного агента и постепенно готовился к футбольной пенсии.

На закате карьеры испанский полузащитник продолжил колесить по миру, сперва мигрируя между двумя клубами семьи Поццо — «Уотфордом» и «Удинезе», затем ненадолго нашел пристанище в родной «Мальорке». Финальный поклон Риеры-игрока состоялся в весьма экзотических командах: словенских «Заврче» и «Копере».

Успел Альберт отметиться в сборной Испании, куда вызывался с 2007 по 2009, однако шанса заявить о себе на большом турнире и, тем более, золотой медали Евро-2008 он не дождался.

От ассистента в «Галатасарае» до чемпиона с «Олимпией»

Встал на тренерскую стезю Риера летом 2020, получив приглашение в штаб Фатиха Терима в «Галатасарае». Альберт поблагодарил известного турецкого наставника за оказанное доверие и признался, что стамбульский клуб стал для него вторым домом и оказался он здесь по зову сердца.

Под взором Терима испанец проработал до июня 2021, после чего ушел на немногим более полугодичный творческий отпуск. Возвращение в «Галатасарай» произошло в январе 2022, когда рулевым команды назначили Доменека Торрена. Риера помогал соотечественнику адаптироваться к кухне турецкого футбола, способствуя скорейшей реализации идей главного наставника на поле.

Планы дуэта Торрен-Риера, к сожалению для торсиды «львов», не сбылись и, находящийся в глубоком кризисе коллектив, из Стамбула продолжал погружаться в хаос. В конечном итоге «Галатасарай» закончил розыгрыш Суперлиги 2021/2022 лишь на тринадцатой строчке, и испанскому тандему указали на дверь.

Набравшись опыта в турецком первенстве, Альберт приступил к самостоятельной работе в июле 2022 — вернулся в хорошо знакомому ему Словению, где возглавил столичную «Олимпию». Поклонники клуба из Любляны устроили тренеру «радушный» прием, сорвав его первую пресс-конференцию и, таким образом, выразив поддержку отправленному в отставку Роберту Просинечки, который ранее подарил «драконам» бронзовые награды чемпионата.

Гнев на милость по отношению к Риере сменился довольно быстро, чему поспособствовали убедительные результаты «Олимпии» под его руководством. На дистанции Первой лиги Словении столичный коллектив выглядел наиболее сбалансированно, обойдясь без спадов и потерь необходимых баллов.

Альберт Риера globallookpress.com

Испанский специалист хоть и делал ставку на остроатакующую манеру игры, однако не забывал про порядок около собственных владений. По показателю пропущенных мячей (39) только «Целе» продемонстрировал большую надежность в оборонительных порядках (34).

Стабильные выступления подопечных Риеры позволили им взобраться на вершину турнирной таблицы чемпионата Словении, оставив позади как «Целе», так и «Марибор». Помимо медалей высшей пробы Первой лиги, трофейная комната «Олимпии» пополнилась Кубком страны. Золотой дубль в исполнении Альберта получился достойным ответом фанатам клуба на изначальную критику.

Дважды в одну реку

Переманить тренера-чемпиона летом 2023 удалось «Целе», решившему вернуть себе лидерство в словенском первенстве. Также «синие» пробивались сквозь тернии отборочного цикла Лиги конференций УЕФА, одолев «Виторию Гимарайнш» и «Неман», но споткнулись в двухстороннем противостоянии с «Маккаби Тель-Авив».

На просторах чемпионата дружина Риеры шла без поражений вплоть до десятого тура, уступив на домашней арене «Алюминию». Единственное поражение никоим образом не отобразилось на репутации прогрессивного наставника, за которым внимательно наблюдали другие европейские клубы.

Услуги Альберта в срочном порядке понадобились французскому «Бордо», довольно скомкано стартовавшему во втором дивизионе французского первенства. Под началом Дэвида Гайона «жирондинцы» одержали всего три победы в десяти турах, вследствие чего руководство указало ему на дверь.

Эксперимент с назначением Риеры в качестве «пожарного», навряд ли, можно назвать успешным — потолком некогда именитого клуба осталось место в середине таблицы Лиги 2. Испанский наставник пытался привить «Бордо» игру первым номером, выстраивая атакующую схема 4-3-3 и акцентируя внимание на регулярном давлении на оппонентов, тем не менее кондиции, мотивация и состав команды не позволили прыгнуть выше головы.

Альберт Риера globallookpress.com

Продолжать сотрудничество с Альбертом представители «жирондинцев» не решились, благо для него нашлось вакантное местечко в «Целе», забуксовавшем в первых турах чемпионата Словении 2024/2025. Отчасти он выправил положение и навязал борьбу за топ-3, тем не менее пропустил вперед себя «Копер», «Марибор» и свою бывшую — «Олимпию».

Реабилитироваться у него получается в текущем сезоне, где «Целе» в четырнадцати встречах Первой лиги потерпел лишь одно поражение и с солидным гандикапом в девять баллов над «Марибором» занимает верхнюю строчку. Более впечатляющими смотрятся успехи «синих» в Лиге конференций УЕФА, в групповом раунде которого на счету подопечных Риеры три виктории — над «АЕКом», «Шемрок Роверс» и «Легией». Сейчас «Целе» расположился на втором месте в таблице ЛК, уступая турецкому «Самсунспору» по разнице забитых/пропущенных мячей.

Поет дифирамбы «Спартаку», но даст ли результат?

Риера очень лестно отзывался о «Спартаке», называя его первым клубом в России и заявляя, что чувствует к нему привязанность. При этом моментально паковать чемоданы и бронировать билет в Москву он не намерен, так как контракт с «Целе» истекает летом 2026 и дела в клубе, на данном этапе, идут достаточно успешно.

У меня контракт с «Целе» до 2026 года, поэтому до следующего лета я не могу ничего подписать. Могу уйти только с согласия клуба. Альберт Риера Главный тренер ФК «Целе»

Еще одним камнем преткновения является отсутствие российских клубов в еврокубках, участие в которых для испанца архиважный компонент. Выступления в Лиге чемпионов, Лиге Европы либо Лиге конференций дополнительно мотивируют его, а триумф в одном лишь чемпионате России не выглядит для Альберта пределом мечтаний.

Вот только до виктории в РПЛ нынешний «Спартак», объективно, слишком далек — внятное содержание игры от подопечных Деяна Станковича возникает не более, чем проблесками, и постоянства в результатах команды на второй год работы наставника так и не добавилось. Давление на 47-летнего специалиста оказывается чрезмерное и эмоциональные качели в его исполнении входят в обиход — последний порыв случился сразу по завершении победного кубкового поединка против «Локомотива», когда сербский специалист заявил, что «очень устал и хочет домой к семье».

В Словении Риеру называют революционным тренером, однако не слишком ли устали поклонники «красно-белых» от вечных пертурбаций? Амбициозно в столичный клуб приходили Гильермо Абаскаль и тот же Станкович, за плечами которых не значилось феерических побед (чемпионства серба с «Црвеной Звездой» и «Ференцварошем», учитывая гегемонию команд в национальных первенствах, не воспринимаются чем-то из ряда вон выходящим) и перед которыми ставили задачу по возвращению «народной команде» былого могущества. С испанским наставником, как известно, проект великого «Спартака» провалился, к тому же логическому завершению подходят старания Деяна.

Послужной список Альберта не особо выделяется на фоне двух вышеназванных коллег по тренерскому цеху — золотой дубль в скромной Словении с «Олимпией» и нынешний неплохой отрезок с «Целе». Потенциал имеется, но достаточно ли его, чтобы выстоять и доказать собственную состоятельность у руля «красно-белых»?