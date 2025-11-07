ESPN подводит итоги четвертого тура общего этапа Лиги чемпионов

Одно из главных нареканий к новой системе Лиги чемпионов — теперь без групп, зато с общей таблицей на 36 команд — заключается в том, что от тура к туру стало труднее понимать, что именно поставлено на карту. И в этом действительно есть доля правды. Но к середине общего этапа, после четырех туров, уже можно с уверенностью сказать: с момента старта турнира пару месяцев назад многое изменилось.

«Ливерпуль» оступился, но победа над «Реалом» во вторник намекает, что команда постепенно приходит в себя. Шансы «Арсенала» сделать золотой дубль — выиграть и Премьер-лигу, и Лигу чемпионов — растут с каждым днем. «Бавария» напоминает всем, что трофеи никуда не денутся, если побеждать в каждом матче. А в целом, по сравнению с прошлым сезоном, грандов будто подменили — с самого начала они играют максимально сосредоточенно: среди них нет никого, кто, как год назад «Реал» или «Пари Сен-Жермен», балансировал бы на грани вылета из топ-24.

Что изменилось после четвертого тура?

Если взглянуть на итоги матчей четвертого тура, можно выделить несколько ключевых тенденций.

Для половины участников, правда, четыре тура почти ничего не изменили. Из 36 команд ровно 18, по данным Opta, имеют прогнозируемое количество очков, отличающееся от сентябрьского максимум на два. «Монако», к примеру, вообще не сдвинулся ни на миллиметр: как было 10,1 ожидаемого очка, так и осталось 10,1.

Но девять команд всё же серьезно прибавили — и в реальных очках, и в шансах на выход в плей-офф.

Букайо Сака globallookpress.com

Примечательно, что речь, в основном, о топ-клубах. В прошлом сезоне у «ПСЖ» и «Манчестер Сити» не задался старт, им пришлось отчаянно догонять, чтобы попасть в стыки. Это стоило им посева: «Сити» оказался лишь 22-м и уже на стадии предварительного раунда плей-офф проиграл «Реалу», а «ПСЖ», будучи посеянным 15-м, получил в соперники «Ливерпуль». Да, французам удалось пройти англичан и в итоге выиграть турнир, но сетка у них получилась куда сложнее, чем хотелось бы.

В этот раз фавориты сделали выводы и решили не играть с судьбой. По версии Opta, все десять сильнейших команд мира занимают места не ниже 12-го в таблице ЛЧ. Среди них — «Челси», «Барселона» и «Ливерпуль», которые осенью действовали неровно, но главное внимание приковано к тем, кто выше всех.

Лидеры — «Бавария» и «Арсенал». Именно эти команды выглядят сегодня лучшими в текущем турнире. «Бавария» не потеряла ни единого очка ни в одном турнире, а «Арсенал» уступил только «Ливерпулю» в АПЛ. Их общая разница мячей в Лиге чемпионов — 25:3, причем сюда входит и победа мюнхенцев над «ПСЖ» (2:1), в Париже.

«ПСЖ» — «Бавария» globallookpress.com

Именно клубы Бундеслиги показали наибольший рост ожидаемых очков: в среднем +2,0, в первую очередь благодаря старту «Баварии» и дортмундской «Боруссии» («Айнтрахт» и «Байер» при этом остались примерно на прежнем уровне).

Английские клубы — тоже на подъеме, в среднем +1,7, что неудивительно, ведь трое из пяти представителей Премьер-лиги входят в топ-группу таблицы.

Среди команд не из топ-5 лиг только две сумели существенно улучшить свое положение — турецкий «Галатасарай» и азербайджанский «Карабах». Турки начали с болезненного поражения от «Айнтрахта» (1:5), но затем выдали три победы подряд и идут девятыми. А «Карабах» стал настоящей сказкой турнира: две победы в четырех матчах и заслуженная ничья с «Челси» (2:2).

Четвертый тур подарил два совершенно разных дня. Во вторник команды из топ-5 лиг в пяти матчах против клубов «второго эшелона» набрали 13 очков из 15 возможных (четыре победы и ничья) и выиграли по сумме голов 12:2.

А вот в среду — совсем другое дело: еще пять таких матчей, но всего восемь очков для грандов. Две вялые победы («Байер» — «Бенфика» 1:0, «Интер» — «Кайрат» 2:1), два безумных ничейных триллера («Карабах» — «Челси» 2:2, «Брюгге» — «Барселона» 3:3) и сенсационное поражение «Вильярреала» от кипрского «Пафоса»(0:1).

Среда напомнила, почему мы любим Лигу чемпионов: неожиданные результаты добавляют турниру интриги. Но общий тренд при этом очевиден — гранды больше не зевают.

Кто потерял больше всех?

Если у девяти команд акции выросли, то у девяти других — наоборот. И сильнее всех разочаровали два бывших победителя Кубка чемпионов.

«Бенфика» и «Аякс» — единственные, кто после четырех туров так и не набрал ни одного очка. Португальцы стали жертвой неудачного стечения обстоятельств: три поражения с разницей в один мяч, включая незаслуженное от «Байера» (0:1) в среду.

А вот «Аякс» попросту ужасен — разница мячей 1:14 и поражения минимум в два мяча в каждом матче. Вторая половина календаря у них чуть полегче, но толку не будет, если команда не придет в себя.

Жозе Моуринью globallookpress.com

Из представленных ниже команд лишь три представляют топ-5 лиг, и две из них — испанские — «Вильярреал» и «Атлетик». В целом именно Ла Лига переживает худший период среди ведущих чемпионатов. У «Реала», «Барселоны» и «Атлетико» прогнозируемое количество очков почти не изменилось, а «Атлетик» и «Вильярреал» занимают 27-е и 32-е места соответственно — оба пока что не проходят в топ-24.

Шансы «Барселоны» на титул тем временем тоже начали таять на фоне серии слабых матчей. В целом только три клуба потеряли более 3% в вероятности победы в турнире:

«Ливерпуль» — минус 9,2 пункта (с 20,5% до 11,3%),

«Барселона» — минус 3,6 (до 4,3%),

«Челси» — минус 3,1 (до 4,1%).

Символическая сборная турнира после четырех туров

Вратарь: Давид Райя («Арсенал»)

Обычно я предпочитаю в таких рейтингах выбирать голкиперов, которых действительно «бомбят». Например, Никиту Хайкина из «Буде-Глимт»: по модели StatsPerform он отразил 27 ударов в створ, «стоивших» соперникам 10 ожидаемых голов (xG), и при этом пропустил лишь семь, то есть спас +3 гола. Великолепно.

Давид Райя globallookpress.com

Райя, напротив, испытал на себе всего семь ударов в створ в четырех матчах — смехотворно мало. Но он отразил все! (+1,1 по предотвращенным голам). Когда у тебя ноль пропущенных, сложно выбрать кого-то другого.

Запасные: Никита Хайкин («Буде-Глимт»), Гульельмо Викарио («Тоттенхэм»)

Правый защитник: Доминик Сабослаи («Ливерпуль»)

Как и Арне Слот, я просто обязан поставить Сабослаи в состав, пусть и на фланг. В четырех матчах он успел сыграть по 90 минут на четырех позициях — правый защитник, опорник, центральный и атакующий хав. Универсальный солдат.

Доминик Собослаи globallookpress.com

Запасные: Педро Порро («Тоттенхэм»), Матеуш Силва («Карабах»)

Центральные защитники: Йошко Гвардиол («Манчестер Сити») и Один Бьёртуфт («Будё-Глимт»)

В Лиге чемпионов есть два типа центрбеков. Первые — из богатых клубов, где от них ждут качественного розыгрыша и продвижения мяча. Вторые — бойцы из скромных команд, вынужденные тушить пожар за пожаром. Эти двое представляют оба типа, но выдают почти одинаковые цифры — и это прекрасно.

Йошко Гвардиол globallookpress.com

Гвардиол занимает третье место по количеству передач (291) и продвижений с мячом (53), отдал голевой пас Холанну и 55 раз вступал в отборы.

Бьёртуфт — те же 55 оборонительных действий, но при этом пятый по количеству пасов и первый по продвижениям с мячом.

Запасные: Вирджил ван Дейк («Ливерпуль»), Микки ван де Вен («Тоттенхэм»), Деррик Люккассен («Пафос»)

Левый защитник: Нуну Мендеш («ПСЖ»)

Лучший левый защитник в мире — без вопросов. Он доказывает это на каждом турнире (ну, кроме финала КЧМ, пожалуй). Даже с растяжением колена, полученным в концовке матча с «Баварией», я всё равно поставил бы его выше любого другого.

Нуну Мендеш globallookpress.com

Запасные: Уссейну Ньянг («Юнион»), Рафаэл Геррейру («Бавария»)

Опорный полузащитник: Джоуи Верман (ПСВ Эйндховен)

В опорной зоне я ищу тех, кто совмещает прогресс в атаке и надежность в отборе. Верман — мастер первого, и этого хватает: 57 прогрессивных передач (лучший в турнире), одна голевая из восемь созданных моментов и 19 подборов (входит в топ-50). Этого достаточно, чтобы попасть в команду тура.

Запасные: Мортен Хюльманд («Спортинг»), Александер Павлович («Бавария»)

Центральный полузащитник: Витинья («Пари Сен-Жермен»)

Витинья globallookpress.com

Витинья — мозг парижан. Первое место по количеству передач (414), четвертое — по прогрессивным пасам (44), седьмое — по продвижениям (45) и четвертое — по отборам (27). Вдобавок у него гол и ассист, хотя это даже не его основная задача.

Запасные: Фил Фоден («Манчестер Сити»), Хакан Чалханоглу («Интер»)

Атакующий полузащитник: Фермин Лопес («Барселона»)

В Лиге чемпионов только Виктор Осимхен набрал больше очков по системе «гол+пас»: у Лопеса три гола и две передачи, при том что он провел всего 269 минут из 360 возможных. Он совершенно не помогает команде в защите, но зато великолепен в продвижении и создании свободных зон в штрафной.

Фермин Лопес globallookpress.com

Флориан Вирц лидирует по числу созданных моментов (16), но мы выбираем результативность.

Запасные: Флориан Вирц («Ливерпуль»), Ханс Ванакен («Брюгге»)

Правый вингер: Ламин Ямаль («Барселона»)

Ну что тут скажешь…Просто «вау». (Автор явно не нашел слов, но восторг очевиден.)

Центрфорвард: Виктор Осимхен («Галатасарай»)

Виктор Осимхен globallookpress.com

Он сыграл только три из четырех матчей, но уже лидирует в турнире по голам (6). Пусть половина из них — с пенальти, но посмотрите на цифры: 18 ударов, 15 в створ, 11 с xG ≥ 0.2. Абсурдная эффективность.

С таким лидером «Галатасарай» способен пройти как минимум до четвертьфинала, а то и до полуфинала.

Запасные: Килиан Мбаппе («Реал»), Хулиан Альварес («Атлетико»)

Левый вингер: Луис Диас («Бавария»)

Его скорость полностью изменила игру «Баварии». Благодаря колумбийцу Гарри Кейн в этом сезоне стал не только форвардом, но и почти плеймейкером — глубже опускается, участвует в комбинациях, а Диас постоянно врывается в свободные зоны. Три гола, 25 продвижений с мячом и активная работа в прессинге.

Диас стал для мюнхенцев тем самым «трансформирующим» игроком, а также символом того, как сильно он пригодился здесь, и как ощутимо его не хватает «Ливерпулю».

Запасные: Маркус Рашфорд («Барселона»), Енс-Петтер Хауге («Буде-Глимт»)

Рейтинг всех 36 команд после 4-го тура

(Примечание: этот рейтинг отражает исключительно мое личное мнение о текущем уровне команд — он не повторяет таблицу Лиги чемпионов буквально.)

1. «Арсенал»

То, как Микель Артета распределяет игровое время, просто поражает. В этом сезоне 23 игрока провели не меньше 140 минут, а 12 — свыше 700, но только Деклан Райс и Габриэл Магальяйнс выходили во всех 16 матчах во всех турнирах. Лишь Габриэл и Давид Райя превысили отметку в 1200 минут, и при этом команда выиграла 14 из 16 матчей, пропустив всего три гола за весь сезон.

Микель Артета globallookpress.com

Я включил лишь одного игрока «Арсенала» в символическую сборную, потому что здесь почти никто не выделяется — все стабильно хороши. В Football Manager на этом этапе обычно начинаешь новую карьеру: команда слишком сильна, и становится скучно (впрочем, фанатам «Арсенала» скучно точно не будет).

2. «Бавария»

После удаления Луиса Диаса мюнхенцы сумели показать себя в двух противоположных ролях в матче с «ПСЖ». В первом тайме они попросту задавили действующего чемпиона Европы — дважды забили и создали почти все опасные моменты (xG первого тайма: Бавария — 1.4, ПСЖ — 0.5). Во втором тайме, оставшись в меньшинстве, они стойко выдержали штурм и выстояли.

«Бавария» globallookpress.com

С момента поражения от «ПСЖ» на клубном чемпионате мира «Бавария» провела 15 матчей и все выиграла. Странно не ставить их на первое место, но угадай, к кому они едут в пятом туре? К «Арсеналу»!

3. «Пари Сен-Жермен»

Из-за травм и постоянной ротации от Луиса Энрике мы почти не видели этот «ПСЖ» в полном составе. Ушиб Дембеле в Париже — лишнее напоминание об этом. Команде не хватает той остроты, что была весной, но по сравнению с прошлым ноябрем игра стала куда стабильнее.

4. «Манчестер Сити»

Возрождение Фила Фодена продолжается: два великолепных гола в ворота «Боруссии» (из всего 0.13 xG) превратили обычную победу в разгромную — 4:1. После неудачного старта (два поражения в АПЛ и ничья с «Монако» в ЛЧ) команда выиграла шесть из последних семи матчей и восемь из 10.

До уровня «Арсенала» и «Баварии» пока не дотягивают, но потенциал огромен.

5. «Ливерпуль»

«Реал» владел мячом, но все лучшие моменты создавал именно «Ливерпуль», особенно на стандартах. Отличный баланс между креативом (Собослаи, Вирц) и дисциплиной.

«Ливерпуль» globallookpress.com

6. «Интер»

Я назвал их победу над «Кайратом» вялой, но, если честно, 23 удара против 7 (xG: 2.0 против 0.2) — это вовсе не плохо. «Интер» — одна из трех команд, набравших 12 из 12 возможных очков.

7. «Реал» Мадрид

Всего два поражения в 15 матчах, блестящие отрезки у Арды Гюлера и Альваро Каррераса. Но оба поражения — 2:5 от «Атлетико» и безвольноe 0:1 на «Энфилде» — настораживают. Команда Хаби Алонсо пока далека от идеала, и только Тибо Куртуа спас от более крупного счета.

8. «Ньюкасл»

После безвольного поражения от «Вест Хэма» команда собралась и уверенно разобралась с «Атлетиком». В АПЛ — всего 13-е место, зато в ЛЧ — шестое.

9. «Тоттенхэм»

«Шпоры» всё такие же противоречивые: могут обыграть сильного соперника, а через неделю потеряться. Зато Микки ван де Вен — главный герой тура. Седьмое место в ЛЧ и шестое в АПЛ — отражение хаотичного, но боеспособного коллектива.

10. «Барселона»

Четвертый тур не подарил феерии, но 3:3 с «Брюгге» — зрелище для нейтральных зрителей. Проблемы в обороне множатся, как когда-то у Флика во втором сезоне в «Баварии»: 14 пропущенных мячей в семи матчах. Начали великолепно, но теперь буксуют. От потери очков не спасла даже магия Ламина Ямаля.

Ламин Ямаль globallookpress.com

11. «Челси»

«Карабах» — взрослая и опытная команда, а у «Челси» шесть игроков младше 22 лет. Лондонцы по делу уступали по игре и довольствовались ничьей 2:2. Сезон всё так же качает из стороны в сторону.

12. «Галатасарай»

Стамбульский клуб разгромил «Аякс» благодаря хет-трику Осимхена. После четырех туров у турков больше очков, чем у большинства грандов.

13. «Атлетико»

Эта команда может быть только великолепной или ужасной. Против «Юниона» она была великолепной. Пока Хулиан Альварес в форме — «Атлетико» опасен.

Хулиан Альварес globallookpress.com

14. «Боруссия» Дортмунд

Проигрывать «Боруссии» — значит быть сильным. За последние полгода их обыгрывали лишь «Реал», «Бавария» и «Ман Сити». В Манчестере они были явно слабее, но впереди домашние матчи с «Вильярреалом» и «Буде-Глимт» — и это шанс вернуться в топ-8.

15. «Аталанта»

Промах Де Кетеларе с пенальти, отмененный гол Лукмана, но удар Самарджича все-таки принес «Аталанте» победу над «Марселем». В Серии А буксуют из-за постоянных ничьих, но в ЛЧ уверенно держатся в зоне плей-офф.

16. «Спортинг»

Ранний гол Макси Араухо в матче против «Юве» и потом — «автобус» у своих ворот. Учитывая кризис «Ювентуса», могли и должны были выигрывать.

17. «Монако»

Победа над «Буде-Глимт» получилась драматичной, но важной. Команда выровнялась после осечки в первом туре.

18. «Байер»

Лучше выигрывать без блеска, чем красиво проигрывать. Гол Патрика Шика принес три очка в матче с «Бенфикой», но «Байер» всё больше напоминает неустойчивый маятник.

19. «Марсель»

Травмы буквально душат команду. Обидное поражение от «Аталанты» отбросило их на 25-е место, впереди — матчи с «Ньюкаслом» и «Ливерпулем».

20. «Ювентус»

Для Лучано Спаллетти, который возглавил клуб всего неделю назад, ничья со «Спортингом» — не катастрофа. Календарь благосклонен, но нужна убедительная игра, а не просто очки.

Лучано Спаллетти globallookpress.com

21. «Айнтрахт»

Наладив игру в обороне, потеряли эффективность в атаке. Два забитых и два пропущенных гола в трех матчах. В матче против «Наполи» — ничья 0:0 и лишь 0.36 xG.

22. «Наполи»

Владение и моменты были, но без реализации. Антонио Конте снова подтверждает репутацию тренера, которому лучше даются внутренние чемпионаты, чем Лига чемпионов.

23. «Карабах»

Главная история турнира! Ничья с «Челси» и 15-е место в таблице, впереди шести представителей топ-лиг. Еще одна победа — и путевка в плей-офф почти гарантирована.

24. «Брюгге»

Веселый, атакующий футбол. После разгрома «Монако» и ничьей с «Барселоной» у них реальные шансы пройти дальше, и это не может не радовать всех любителей шоу.

25. «Буде-Глимт»

В матче против «Монако» могли спасти очки, но не реализовали моменты. Матч с «Юве» может стать решающим.

26. ПСВ

Герой — Рикардо Пепи, спасший ничью в Афинах. Но по сравнению с матчами против «Наполи» и «Байера» — это шаг назад.

27. «Вильярреал»

После поражения от «Пафоса» остаются без побед и на грани вылета. Чтобы пройти дальше, нужно выиграть хотя бы у одного из двух представителей Бундеслиги — «Боруссии» или «Байера».

28. «Атлетик» Бильбао

Сезон не клеится — 11-е место в Ла Лиге и 27-е в ЛЧ. Травмы братьев Уильямс сильно ослабили атаку.

29. «Бенфика»

Точно способны исправить ситуацию, несмотря на то, что до сих пор не набрали ни одного очка. Почти все поражения минимальные, игра есть — не хватает результата. Следующий матч против «Аякса» решающий.

30. «Олимпиакос»

Против ПСВ играли с отчаянием, повели в счете, но пропустили в добавленное время. Теперь нужно побеждать «Кайрат» и «Аякс» на выезде.

31. «Юнион»

Зрелищная команда с яркими флангами, но защита не готова к выступлениям на столь высоком уровне.

32. «Пафос»

Киприоты снова удивляют Европу! Победа 1:0 над «Вильярреалом», 21 оборонительное действие Луккассена, 14 от Давида Луиза — и заслуженная победа над третьей командой Испании.

33. «Копенгаген»

Весело смотреть, но тяжело защищаться: 12 пропущенных мячей после четырех туров.

34. «Славия» Прага

Проиграли «Интеру» и «Арсеналу», но две ничьи оставляют шансы на выход в плей-офф. Впереди важные матчи с «Атлетиком» (дома) и «Пафосом» (в гостях).

35. «Аякс»

Ноль очков. «Аякс»!

36. «Кайрат» Алматы

Когда мы жалуемся на перекошенную систему европейского футбола, легко забыть, ради чего всё это существует. Ради моментов, когда капитан «Кайрата», забивающий на «Сан-Сиро», и казахстанские болельщики, празднующие гол, будто эта победа в финале.