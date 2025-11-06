Корреспондент LiveSport.Ru Михаил Пукшанский поговорил о главных матчах мидвика со старейшиной комментаторского цеха Александром Елагиным. Специалист по британскому футболу традиционно сделал акцент на клубах АПЛ.

«К "Карабаху" надо относиться серьезно»

— Половина Общего этапа позади. Подтвердилось изначальное представление о реформе годичной давности?

— Пока еще трудно сказать, но многим такая формула нравится. Во всяком случае, в конце нет проходных матчей и лишь в восьмом туре все становится на свои места — кто в первой восьмерке, кто во второй, кто в третьей. Но, честно сказать, настолько уже приелось это количество матчей, что глаз замыливается даже у нас, комментаторов. Поток идет чумовой — Лига чемпионов, Лига Европы, Лига Конференций. Все только и ждут плей-офф. То же, думаю, будет сейчас и на чемпионате мира с 48 сборными. Нет ощущения новизны, праздника, которого ты ждешь. В этом главная опасность таких реформ.

— Отношение грандов к турниру без «холодка»?

— После недавнего решения мадридского суда, который поддержал претензии «Реала» к УЕФА, вновь забрезжила Суперлига. И вот ее призрак бродит по Европе и в чьих-то головах витает тоже. Не думаю, что это напрямую сказывается на самоотдаче игроков. Но когда в перспективе такие «бабки» и соперничество исключительно сильнейших, отношение к ЛЧ может меняться.

— И все же сегодняшний настрой топ-клубов соответствует статусу главного клубного турнира?

— Все смешалось в доме под названием Лига чемпионов. При любом настрое никому нигде три очка не гарантированы. «Челси» считался явным фаворитом против «Карабаха», но на самом деле команды идут ноздря в ноздрю, сыграли вчера 2:2 в Баку — у обеих теперь по 7 очков. Прежде азербайджанцы победили в Лиссабоне «Бенфику», после чего там выгнали Лаже и пригласили Моуриньо. Это о чем-то да говорит. К «Карабаху» надо относиться серьезно — там игру определяют квалифицированные иностранцы, в основном бразильцы. Команды сыгранная, не первый год вместе.

— Лишь два азербайджанских игрока в стартовом составе — это сегодня никого не должно смущать?

— А какие могут быть вопросы? В английских клубах своих вообще может не быть. Сейчас это обыденность, которая мало кого интересует.

«Карабах» — «Челси» globallookpress.com

— Даже из своей штрафной «Карабах» выходил через короткий пас. Хорошая спортивная наглость, как говорится?

— Аппетит приходит во время еды, набрались опыта, уверенности. Техничные игроки подразумевают такие риски.

— «Карабах» отыграл с «Челси» на 1.65 xG, а «Тоттенхэм» перед этим на 0.15. «Аристократы» в обороне все же расслабились?

— Ну, «Тоттенхэму» они вообще ничего не позволили создать, это действительно уникальный случай. Здесь другая пара центральных защитников была. Понятно, оно сказалось.

«Брэдли буквально "съел" Винисиуса»

— Почему «Ливерпуль» имел столь решительное игровое преимущество с «Реалом» (1:0)?

— Для мерсисайдцев это был матч жизни. Кроме того, восстановились, набрали форму почти все травмированные. Не только психологически, но и физически полностью переиграли. Брэдли выдал фантастический матч, буквально «съел» Винисиуса. И не только его, а любого, кто появлялся на правом фланге обороны «Ливерпуля». Меня это не слишком удивило, поскольку и в прошлом сезоне, когда он подменял Трента, в качестве именно защитника смотрелся предпочтительнее. А что североирландец лучше Фримпонга, даже к гадалке не ходи. У него была травма, а когда вкатился в сезон, мало никому не показалось. Недавно и за сборную против словаков грандиозный матч выдал. Потом пропускал с Германией и они без него проиграли.

В целом же «Ливер» подошел к последней черте, после шести поражений уже кричали «Slot out». А «Реал» был категорически не в форме. Не скажу, что мадридцы провалили игру, но мы всегда от них ждем какого-то стабильного результата. Беллингем после операции плеча пока не тот. Этот «Реал» мне напомнил «Манчестер Сити» годичной давности, который еще будучи больным и строящимся, как раз с ним и встречался. Все это опять-таки результат дикого вала, травм в том числе. Нестабильность лидеров — главная отличительная особенность Лиги чемпионов нового формата. Достаточно вспомнить, в каких муках выбирался год назад в плей-офф «ПСЖ», а затем всех разнес.

— Мохаммед Салах прошел некую точку невозврата?

— Он уже не тот. Обсуждали его как раз на днях с Виктором Гончаренко. Ну, не молодеешь с годами. Хотя вот ван Дейк выдал отличный матч на пару с Конате. Я видел все встречи «Ливерпуля» в этом сезоне, и такой потрясающей игры в обороне не было близко, практически ни одной ошибки. Оба еще и по моменту у чужих ворот имели, когда Куртуа вытащил.

— Георгий Мамардашвили тоже оправдывает высокое доверие?

— Абсолютно. Кто-то «катит на него баллоны», а я считаю, очень достойно выглядит. И пропущенные мячи, все эти поражения не были его виной. Уверен, что и с Алиссоном было бы то же самое. В Испании, признаться, такого впечатления не производил. Здесь же, когда пропускал, его просто расстреливали. Вообще вратарь — это лишь последний редут. А когда проваливался весь центр поля и только Собослаи что-то там пытался исправить, надо оценивать оборонительную систему в целом. Совершенно провальный трансфер Виртца, очень талантливого парня, но который не может интегрироваться.

Вообще «Ливер» стал побеждать, когда Слот вернул старый состав. Выбыл Гравенберх, и опять дыра была с «Брентфордом». Сейчас вместо Керкеза поставил Робертсона, и пошло дело. Все встало на свои места. И надо сказать о том, что у них сорвался главный трансфер, ведь не Виртц, не Экетике и не Исак были главными целями на рынке. Защитник «Кристал Пэласа» Гэи — вот, кто им был нужен в первую очередь! Но президент клуба Пэриш притормозил этот трансфер. И надо отдать должное Гэи, что не скандалил. Думаю, зимой все же перейдет. Должны отблагодарить своего капитана за такое джентльменское поведение. Именно он нужен сегодня Слоту со страшной силой.

— Возвращаясь к матчу, 61 процент владения испанцев ни о чем?

— Я всю эту статистику вообще всерьез не воспринимаю. Кроме голевых моментов, которые тоже считаются, как бог на душу положит.

«Ливерпуль» — «Реал» globallookpress.com

— Выпускать Трента на 81-й минуте разве правильно в такой ситуации?

— Наверное, обязан был выпустить при всей сложности момента. Ну, и почему за счет лонг-боллов Арнольд не мог внести перелом? Очевидный расчет на них в конце, раз привычная игра не задалась. Опять-таки обсуждали с Гончаренко Винисиуса, который провалил эту игру, абсолютно не смещаясь в центр. Я говорю, Михалыч, ну какой «Золотой мяч» может быть у человека, который бегает только по своему желобку и не играет по всей линии атаки! Гончаренко со мной согласился: «он так и останется левым крайним, не более того».

— Эдуардо Камавинга справа в атаке это в назидание остальным?

— Конечно, для нас Камавинга — это такой становой хребет. Но Алонсо, видимо, воспитывает таким образом Родриго и Браима. А Мастантуоно травмирован. Отсюда такой неожиданный выбор. Ясно еще, что и внутри какой-то раздрай. Алонсо — не Анчелотти, который пестовал игроков, был для них отцом. Ну, и фигуру Модрича, настоящего мужика, трудно переоценить. Сейчас такой семейственности близко нет.

«У "ПСЖ" сейчас эмоциональный спад»

— «ПСЖ» — «Бавария» (1:2) — король умер, да здравствует король!

— Ну, это вы хватили. Катарцы уже 15 лет сидят в «ПСЖ» и все это время мечтали о Лиге чемпионов, поскольку Франция им надоела. Добились наконец желаемого и получили естественный для такой еще не окрепшей команды откат. На чемпионате мира играли еще по инерции, сейчас видим эмоциональный спад. Они и в чемпионате Франции выглядят не лучшим образом, дали шанс «Марселю» на конкуренцию и Де Дзерби им может воспользоваться. Но скорее все вернется на круги своя, поскольку игроки очень талантливые, а Луис Энрике знатный экспериментатор. Выйдут в плей-офф не мытьем, так катаньем. А «Бавария» в свое время сделала гениальный ход, взяв на пике голодного Кейна. Вот он точно король на пару-тройку лет вперед. Уникальный нападающий, я его сравнивал со Стрельцовым. Но Гарри еще и в обороне первый помощник.

— Луис Диас тоже пришелся мюнхенцам ко двору. Ожидали?

— Не ожидал, что «Ливерпуль» так легко отпустит. Его взрывной скорости сегодня и не хватает на левом фланге. Этот трансфер для меня загадка. Сейчас решил игру двумя голами, хотя потом накуролесил.

— Вы поняли удаление колумбийца?

— А что тут непонятного? Прыгнул сзади, ногу не опустил — стопроцентная «красная»! И он всегда был таким. Не потому, что грубый, злой, а просто полностью отдается игре. Настоящий южноамериканец, который играет душой. Здесь стечение обстоятельств, от избытка чувств. Не повезло Хакими и естественно Диасу, которого могут дисквалифицировать матчей на пять.

— Илья Забарный после такого «привоза» Маркиньоса уже не притча во языцех?

— Тут очень сложно сказать. Маркиньос уже 155 лет играет. Всегда был образцом надежности, четкости, но на всякую старушку бывает прорушка. При этом обратите внимание, как заиграл «ПСЖ» во втором тайме, и не только благодаря удалению. Рамуш и Невеш прилично добавили огня. Не повезло. Уж ничью могли зацепить совершенно точно. А Забарному еще доказывать и доказывать после тех ляпов.

— Дортмунд очень плохо играет с «Сити» во все времена. Опять какие-то комплексы имели место быть (4:1)?

— Всего матча не видел, только хайлайт. Ну, какие тут вопросы, и восемь могло влететь! Комплексы по отношению к «Сити»? Каждая встреча — отдельная история, тем более манчестерцы неоднозначно выступают последнее время. Сейчас Гвардиола вновь делает потрясающую команду, но она уже не лучшая в Англии, поскольку появился такой «Арсенал»! Однако, мне очень нравится связка Шерки с Фоденом, которую трудно было представить, поскольку это игроки одной позиции. Но Пеп нашел им место обоим, компенсировав таким образом потерю Де Брейне.

«Манчестер Сити» — «Боруссия» Д globallookpress.com

И с этой машиной Холанном атакующее трио готово разорвать любого. В Лиге чемпионов «Сити» — один из главных фаворитов. Предыдущий турнир стал для Гвардиолы уроком, и тех ошибок он не повторит. Получил по голове, поменял тренерский штаб, взяв Лейндерса, бывшего помощника Клоппа. При всем восторге от «Арсенала», если он чуть расслабится, «Манчестер Сити» его «сожрет».

— Эрлинг Холанн на вашей памяти впервые вчера капитанствовал?

— Нет, выходил несколько раз. Нечасто, но было такое. Основной капитан Бернарду Силва не играл, и пришло время Холанда во всем — он при жизни легенда, просто пол команды. В этом сезоне забивает 70 процентов голов, больше всех остальных вместе взятых. Чего вы хотите!

«Ямалю дали хороший подзатыльник»

— «Барселона» пропустила в Брюгге (3:3) два к 17-й минуте. Совсем беда в обороне?

— Не нужно здесь слишком сильно ругать Флика. Те, кто видел матчи «Брюгге» до того знают, что сегодня это одна из сильнейших команд. Могут в Бельгии дать слабину, но на глазах всей Европы играют просто потрясающе. А «Барселона» — есть «Барселона» с ее высокой линией. Плюс сейчас проблемы в коллективе с Ямалем. И испанская пресса с грязью смешала настолько, что мне его жалко стало. Почитал еще комментарии испанских болельщиков на Marca — это кошмар для молодого парня. Не хочу выглядеть ментором, но нужно прекращать разгульный образ жизни. Наверное, дали хороший подзатыльник, раз взялся за ум в Брюгге.

— Войцех Щесный, пусть четвертый гол «Брюгге» на 91-й и не засчитали, в кого решил поиграть?

— Польские вратари — отдельная каста. Если помните такого вратаря Боруца, это одна и та же история. Щесный, кстати, под ним начинал, видно от него и научился этим закидонам.

— Вы комментировали вчера «Ньюкасл» с «Атлетиком» (2:0). Лигочемпионского уровня матч получился?

— У Бильбао не приехали четыре основных игрока, включая братьев Уильямс. Опять-таки отсыл к валу игр, травмам, опустошенности. Поэтому равной борьбы не получилось.

— Такие голы, как первый, давно видели?

— Не так давно, в его же исполнении. Это фирменный гол Берна, когда он влетает в штрафную и бьет головой с 12-13 метров, как из пращи, даже не прыгая. Такой же забил «Ливерпулю» в финале Кубка Лиги.

— Александр Головин впервые за долгое время сыграл все 90 минут, в матче «Буде Глимт» — «Монако» (0:1). Дела пошли на лад?

— С него статус безусловно основного игрока никто не снимал, несмотря на травмы. А что провел весь матч на искусственном поле при таком ветре, честь ему и хвала. Принято было видеть после игры его объятия с Хайкиным, двух россиян где-то за полярным кругом.

«Пафос» — «Вильярреал» globallookpress.com

— Турнирные перспективы принадлежащего российскому бизнесмену Сергею Ломакину кипрского «Пафоса» после победы над «Вильярреалом» (1:0) уже не безнадежны?

— Уже сделали невозможное. Впереди сложные матчи, вряд ли куда-то пройдут. Смущает полупустой стадион. Впервые попали в основной турнир, вроде бы должен быть неслыханный ажиотаж. Но по посещаемости выходит, что англичанам или немцам этот турнир важнее, чем киприотам. Я вообще об отношении к футболу. На «Шальке» во второй бундеслиге 60 тысяч ходит. Странно было такое в Пафосе видеть. И не только там. Все это сильно бьет по престижу Лиги чемпионов.

«С приходом Спаллетти "Ювентус" должен выправиться»

— «Барса» и «Челси» «висят» теперь с точки зрения попадания в первую «восьмерку»?

— С чего? Прошло только четыре матча, у обоих по 7 очков. Даже если они попадут в стыки, сомневаетесь, что пройдут в 1/8? Никакой проблемы здесь не вижу.

— Можно представить, что «Юве» не попадет даже в «стыки»?

— Не очень слежу за итальянским футболом, но с учетом прихода Спаллетти должны как-то выправлять ситуацию. У «Наполи» тоже ведь проблемы.

— В матче «Интер» — «Кайрат» (2:1) судья назначил отмененный потом пенальти, когда было явное нарушение в обратную сторону. Снимают с себя ответственность, как и в России?

— Да это не только в России. Масса ситуаций в АПЛ, когда назначают пенальти, а затем бегут к монитору. Смотрят под микроскопом, видят миллиметровое касание мяча перед грубейшим приемом, и отменяют 11-метровый. Дух футбола это убивает. А что с меньшей ответственностью стали принимать первоначальное решение, это однозначно.

— После трагикомедии во встрече «Марсель» — «Аталанта» (0:1) вы все еще остаетесь приверженцем VAR?

— Там я ничего страшного не увидел. Не назначили же пенальти, с ног на голову ситуацию не перевернули. Итальянцы забили и победили по праву. Я, напротив, за то, чтобы расширять полномочия VAR. А сегодняшний регламент ограничивает действия видеоассистента. Было множество случаев, когда с незаконно назначенных угловых забивались решающие голы. И Говард Уэбб, который возглавляет судейский комитет в Англии, уже сказал, что они будут смотреть эти моменты. Как и желтые карточки, о которых видеоассистенты сегодня говорить не имеют права.