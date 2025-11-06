Четыре победы из четырёх в Лиге чемпионов звучат мощно, но путь к очередным трём очкам для «Интера» оказался совсем не безоблачным. «Кайрат» приехал в Милан не на экскурсию. Гости выдержали стартовый штурм, огрызнулись и впервые за весь европейский сезон забили в ворота «нерадзурри». Победу хозяевам в итоге принесли Лаутаро Мартинес и мощный выстрел Карлоса Аугусто. Но клуб из Алматы заставил «гиганта» вспоминать базовые вещи: концентрацию, дисциплину, уважение к сопернику.

Результат матча Интер Милан 2:1 Кайрат Алма-Ата 1:0 Лаутаро Мартинес 45' 1:1 Офри Арад 55' 2:1 Карлос Аугусто 67' Интер: Ян Зоммер, Янн Биссекк ( Мануэль Аканджи 81' ), Стефан де Врей, Карлос Аугусто, Дензел Дюмфрис, Федерико Димарко, Давиде Фраттези ( Petar Sucic 63' ), Николо Барелла ( Хакан Чалханоглу 71' ), Пётр Зелиньски, Франческо Пио Эспозито ( Маркус Тюрам 71' ), Лаутаро Мартинес ( Анж-Йоан Бонни 46' ) Кайрат: Темирлан Анарбеков, Офри Арад ( Рикардиньо 71' ), Дамир Касабулат ( Гиорги Зариа 76' ), Луиш Мата, Егор Сорокин, Александр Широбоков, Александр Мрынский, Валерий Громыко ( Еркин Олегулы Тапалов 46' ), Эдмилсон Фильо ( Олжас Байбек 71' ), Дастан Сатпаев, Жорже Жоржинью ( Адилет Садыбеков 76' ) Жёлтые карточки: Николо Барелла 58' — Жорже Жоржинью 6'

Статистика матча 10 Удары в створ 3 9 Удары мимо 3 66 Владение мячом 34 9 Угловые удары 3 2 Офсайды 1 9 Фолы 16

В казахском языке «Кайрат» означает «сила, мужество». На «Сан-Сиро» смысл названия ожил в полном объёме. Команда Рафаэля Уразбахтина не дрогнула в первые 20 минут, когда «Интер» привычно раскручивал позиционную атаку. Быстрые проходы Димарко, резкие рывки Лаутаро, подача за подачей — глухо. На 10-й минуте Димарко с острого угла проверил вратаря, добивание капитана уже почти влетело в сетку, но Сорокин снял мяч с линии. Чуть позже Франческо Пио Эспозито с шести метров попадает в защитника, Лаутаро первым касанием бьёт мимо.

И параллельно — резкие уколы гостей. На корнере Эдмилсон навис над опекунами и заставил Яна Зоммера тянуться за мячом. А на 44-й минуте — момент, после которого «Сан-Сиро» выдохнул с облегчением. 17-летний Дастан Сатпаев зарядил издали, мяч чиркнул по Стефану де Врею и от перекладины ушёл мимо. «Кайрат» дал понять: «Интеру» стоит следить за пространством у своей штрафной.

«Интер» — «Кайрат» globallookpress.com

ВАР, нервозность и гол перед перерывом

До перерыва успели собрать пакет спорных эпизодов. Давиде Фраттези просил пенальти после контакта с Офри Арадом — свисток молчал. Чуть позже рефери Луиш Годинью всё же указал на «точку» за столкновение Биссекка и всё того же Арада, но вмешался ВАР: эпизод пересмотрели, решение отменили — фолом в итоге сочли движение самого защитника «Интера».

И всё же «нерадзурри» дожали. В компенсированное к тайму время в штрафной «Кайрата» началась сутолока: удар Эспозито блокировали, Лаутаро пробил ещё раз — и с пары метров буквально вкатил мяч за линию. Капитан снял пломбу с ворот гостей в самый правильный момент — на перерыв «Интер» ушёл с хрупким, но логичным преимуществом.

Лаутаро Мартинес globallookpress.com

Первый пропущенный в Европе — и решающий выстрел Аугусто

После паузы казалось, что интрига проживёт недолго: Пио Эспозито поймал отскок и низом катнул в угол — Анарбеков невероятно вытащил с «ленточки». И почти сразу счёт стал 1:1.

Стандарт «Кайрата» — мяч отскакивает во вратарской, защитники «Интера» на мгновение выключаются, и Арад в одиночестве кивает головой в дальний угол. Первый пропущенный мяч миланцев в этой Лиге чемпионов! Да, точно не из серии «шедевров», но как напоминание, что нельзя простаивать даже долю секунды.

Офри Арад празднует гол globallookpress.com

Пропущенный не выбил «Интер» из колеи, но сделал игру куда более нервной. Хозяева снова навалились: Пио Эспозито выскакивает один на один — Анарбеков в рамке по-взрослому сокращает угол и спасает. Через несколько минут тот же Эспозито сыграет не хуже ассистента мирового класса: спиной к воротам придержит мяч и аккуратно скинет под удар Карлосу Аугусто. Бразилец не станет мудрить — точный удар низом. 2:1, и «Сан-Сиро» облегчённо шумит.

Карлос Аугусто globallookpress.com

Возвращение Маркюса Тюрама после более чем месячного простоя добавило движения в атаке. Форвард выиграл воздух на угловом и едва не забил третий, но не хватило пары сантиметров. «Кайрат» не рассыпался — держал строй, пытался поймать свой шанс с ещё одного стандарта, тянул время на редких выносах и до финального свистка сохранял интригу.

Матч на характер — и на память

Когда прозвучал свисток, реакция «Интера» очевидно давала понять, что команде Киву с трудом достались три очка против «Кайрата». И отдельно — респект «Кайрату»: дебютант ЛЧ с одним очком до этого тура приехал на легендарный стадион и вынудил соперника из топ-8 сыграть предельно серьёзно.

Темирлан Анарбеков globallookpress.com

Символично, что Карлос Аугусто после матча честно признал — подход и концентрация были «не теми», а в Лиге чемпионов «каждый выход на поле — доказательство уровня». С этой установкой проще объяснить, почему идеальный по очкам «Интер» вовсе не кажется идеальным по содержанию — и почему такие матчи полезны топ-клубу куда больше, чем сухие 5:0 «по расписанию».

Четвёртая победа подряд оставляет «Интер» в группе лидеров общей таблицы с 12 очками после четырёх туров — рядом «Бавария» и «Арсенал». Впереди — серия матчей, где цена каждой ошибки удваивается: выезд к «Атлетико», визиты «Ливерпуля» и «Арсенала» на «Сан-Сиро». Евро-осень только кажется тёплой: соперники холодны и расчётливы. И именно поэтому так важно сделать правильные выводы после матча с «Кайратом».