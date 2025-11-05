Дмитрий ГлуховДмитрий ГлуховРедактор и корреспондент отдела ФутболПодписаться в ТелеграмеПодписаться+

Футбол в Париже начался как тренерская победа Компани, а закончился выживанием гостей из Мюнхена. Луис Диас забил дважды, но успел превратить свой идеальный вечер в тревожный, оставив «Баварию» в меньшинстве после страшного подката против Ашрафа Хакими. «ПСЖ» пытался зажать гостей у ворот, но те выстояли — с мужеством, тактической дисциплиной и Нойером, который уже 14 лет сияет в мюнхенских воротах.

Результат матча

ПСЖПарижПСЖ1:2БаварияБаварияМюнхен
0:1 Луис Диас 4' 0:2 Луис Диас 32' 1:2 Жоау Невеш 74'
ПСЖ:  Люка Шевалье,  Ашраф Хакими (Сенни Меюлю 45'),  Маркос Маркиньос,  Вильян Пачо,  Нуну Мендеш,  Уоррен Заир-Эмери,  Витор Феррейра,  Фабиан Руис (Жоау Невеш 66'),  Усман Дембеле (Ли Кан Ин 25'),  Хвича Кварацхелия,  Брэдли Баркола (Гонсалу Рамуш 66')
Бавария:  Мануэль Нойер,  Йозуа Киммих,  Йосип Штанишич,  Деотшанкюль Юпамекано,  Жонатан Та,  Луис Диас,  Майкл Олисе (Ким Мин Джэ 81'),  Александар Павлович,  Конрад Лаймер,  Гарри Кейн (Леон Горецка 88'),  Серж Гнабри (Том Бишоф 46')
Жёлтые карточки:  Нуну Мендеш 84'  —  Том Бишоф 47',  Мануэль Нойер 49',  Йосип Штанишич 84'
Красная карточка:  Луис Диас 45+7' (Бавария)

«Бавария» в Париже вышла на поле с осознанием собственной силы.  Ни следа робости — только агрессия, структура и уверенность.  С первой минуты команда Компани начала играть так, как будто это их домашний стадион.  Кейн отходил глубоко, открывая фланги для Олисе и Гнабри, а Упамекано и Станишич смело поднимались вперёд, навязывая прессинг до самой линии штрафной «ПСЖ».

Первый гол родился из этой лавины.  На третьей минуте Олисе убежал в свободную зону, пробил — Шевалье отбил, но Диас добил в сетку.  Мюнхенцы будто заранее знали, что «ПСЖ» будет теряться под таким давлением.  И не останавливались.

Каждый выход парижан из обороны встречался мюнхенской стеной.  Киммих и Павлович душили центр, а фланги отрабатывали синхронно с полузащитой.  Когда хозяева пытались строить комбинации, «Бавария» ломала их на второй передаче, и через секунду уже мчалась вперёд — в духе Гвардиолы, но с новой динамикой Компани.

Второй гол — апогей этого футбола.  Маркиньос задумался с мячом, Диас вылетел из-за спины, отобрал и пробил хладнокровно, будто всю жизнь ждал именно этой ошибки.  К тому моменту Гнабри уже попал в две штанги, Дембеле — забил из офсайда, а Барколя не реализовал выход один на один.  У «ПСЖ» было ощущение, что поле перекосилось.

От восторга к катастрофе

А перед самым перерывом вечер перевернулся.  Хакими прорывался в центр с правого фланга, Диас догнал и двумя ногами прыгнул в подкат.  Без «открытых» шипов, но прямо в левый голеностоп марокканца.  Хакими закричал, рухнул, на несколько мгновений стало тихо.  Судья сначала показал жёлтую, но после просмотра ВАР — красную.  Хакими унесли с поля в слезах, Диас ушёл под гул трибун.

Ашраф Хакими был одной из немногих звёзд «Парижа», которые не вылетели с травмой во время безумного цикла с клубным ЧМ.  В итоге подвела не физика, а какие-то особенные мысли в голове Луиса Диаса.  Очень хочется верить, что ничего глобально серьёзного с Ашрафом не случится.  Без него «ПСЖ» — совсем другая команда.

Этот эпизод разорвал темп, лишил «Баварию» главного ускорителя и заставил Компани перестраивать всё.  До перерыва мюнхенцы ещё успели создать два момента — Киммих бил издали, Станишич — головой, но уже тогда чувствовалось грядущее напряжение.

Тайм почти идеальной обороны

После перерыва «ПСЖ» наконец заиграл.  Витинья сместился в центр, начал дирижировать, Кварацхелия и Барколя раздвинули фланги.  Мяч почти не покидал половину поля гостей.  «Бавария» опустилась в средний блок, оставив впереди лишь Кейна, и терпела, терпела, терпела.

На 65-й минуте Кварацхелия получил шанс: удар из штрафной после проникающего паса, но Нойер поймал как на тренировке.  Через десять минут всё же случилось то, что витало в воздухе: подача Ли Кан Ина, в штрафной затерялся Невеш — и в падении замкнул 1:2.  Париж взревел, запахло камбеком.

Но именно в этот момент «Бавария» показала, что может включть ещё более оборонительный режим.  Компани выстроил линию из пяти защитников, сдвинув Лаймера ниже.  Каждый игрок отдавал всё: Та — в подкатах, Киммих — в перекрытии зон, Гнабри — уже на уровне фулбека.  «ПСЖ» шёл всеми силами, но каждый навес находил голову Та или руки Нойера.

Глупо было ждать моментов от гостей, их задачей было отбиться любой ценой.  И вот, как это было: 80-я минута: Кварацхелия простреливает, Баркола не дотягивается. 84-я — Ли Кан Ин бьёт с рикошетом — выше.  В добавленное время Шевалье пришёл на угловой после серии навесов с флангов, снова на высочайшем уровне сыграли Упамекано и Та.

Игроки «Баварии» падают на газон, будто выиграли финал.  У Компани — короткая улыбка и жест кулаком: шестнадцатая победа подряд, и, пожалуй, самая выстраданная.

Лучшие в Европе?

«ПСЖ» показал две противоположные стороны.  Первую — беспомощную, пока «Бавария» играла в свой футбол.  Вторую — настойчивую и зрелую, когда пришлось идти ва-банк.  Но потери Дембеле и Хакими могут оказаться куда болезненнее самого поражения.  Без креатива справа и глубины атаки команда Луиса Энрике теряет баланс.

«Бавария» доказала, что её новая версия умеет не только давить, но и терпеть.  Компани собрал команду, которая контролирует любую фазу — и без мяча, и в атаке.  Прессинг снова стал фирменным стилем, а наблюдать за гибкостью схемы — одно удовольствие.  Единственное тёмное пятно — странная эмоциональная вспышка Диаса, который одним подкатом поставил под угрозу свою репутацию и здоровье соперника.  Однако сомнений в том, что «Бавария» Компани готова к «большой Европе», кажется, не осталось ни у кого.