Футбол в Париже начался как тренерская победа Компани, а закончился выживанием гостей из Мюнхена. Луис Диас забил дважды, но успел превратить свой идеальный вечер в тревожный, оставив «Баварию» в меньшинстве после страшного подката против Ашрафа Хакими. «ПСЖ» пытался зажать гостей у ворот, но те выстояли — с мужеством, тактической дисциплиной и Нойером, который уже 14 лет сияет в мюнхенских воротах.

Результат матча ПСЖ Париж 1:2 Бавария Мюнхен 0:1 Луис Диас 4' 0:2 Луис Диас 32' 1:2 Жоау Невеш 74' ПСЖ: Люка Шевалье, Ашраф Хакими ( Сенни Меюлю 45' ), Маркос Маркиньос, Вильян Пачо, Нуну Мендеш, Уоррен Заир-Эмери, Витор Феррейра, Фабиан Руис ( Жоау Невеш 66' ), Усман Дембеле ( Ли Кан Ин 25' ), Хвича Кварацхелия, Брэдли Баркола ( Гонсалу Рамуш 66' ) Бавария: Мануэль Нойер, Йозуа Киммих, Йосип Штанишич, Деотшанкюль Юпамекано, Жонатан Та, Луис Диас, Майкл Олисе ( Ким Мин Джэ 81' ), Александар Павлович, Конрад Лаймер, Гарри Кейн ( Леон Горецка 88' ), Серж Гнабри ( Том Бишоф 46' ) Жёлтые карточки: Нуну Мендеш 84' — Том Бишоф 47', Мануэль Нойер 49', Йосип Штанишич 84' Красная карточка: Луис Диас 45+7' (Бавария)

Статистика матча 9 Удары в створ 5 11 Удары мимо 3 71 Владение мячом 29 8 Угловые удары 1 3 Офсайды 3 7 Фолы 9

«Бавария» в Париже вышла на поле с осознанием собственной силы. Ни следа робости — только агрессия, структура и уверенность. С первой минуты команда Компани начала играть так, как будто это их домашний стадион. Кейн отходил глубоко, открывая фланги для Олисе и Гнабри, а Упамекано и Станишич смело поднимались вперёд, навязывая прессинг до самой линии штрафной «ПСЖ».

Первый гол родился из этой лавины. На третьей минуте Олисе убежал в свободную зону, пробил — Шевалье отбил, но Диас добил в сетку. Мюнхенцы будто заранее знали, что «ПСЖ» будет теряться под таким давлением. И не останавливались.

Луис Диас globallookpress.com

Каждый выход парижан из обороны встречался мюнхенской стеной. Киммих и Павлович душили центр, а фланги отрабатывали синхронно с полузащитой. Когда хозяева пытались строить комбинации, «Бавария» ломала их на второй передаче, и через секунду уже мчалась вперёд — в духе Гвардиолы, но с новой динамикой Компани.

Второй гол — апогей этого футбола. Маркиньос задумался с мячом, Диас вылетел из-за спины, отобрал и пробил хладнокровно, будто всю жизнь ждал именно этой ошибки. К тому моменту Гнабри уже попал в две штанги, Дембеле — забил из офсайда, а Барколя не реализовал выход один на один. У «ПСЖ» было ощущение, что поле перекосилось.

Второй гол Диаса globallookpress.com

От восторга к катастрофе

А перед самым перерывом вечер перевернулся. Хакими прорывался в центр с правого фланга, Диас догнал и двумя ногами прыгнул в подкат. Без «открытых» шипов, но прямо в левый голеностоп марокканца. Хакими закричал, рухнул, на несколько мгновений стало тихо. Судья сначала показал жёлтую, но после просмотра ВАР — красную. Хакими унесли с поля в слезах, Диас ушёл под гул трибун.

Ашраф Хакими был одной из немногих звёзд «Парижа», которые не вылетели с травмой во время безумного цикла с клубным ЧМ. В итоге подвела не физика, а какие-то особенные мысли в голове Луиса Диаса. Очень хочется верить, что ничего глобально серьёзного с Ашрафом не случится. Без него «ПСЖ» — совсем другая команда.

Подкат Диаса на красную карточку globallookpress.com

Этот эпизод разорвал темп, лишил «Баварию» главного ускорителя и заставил Компани перестраивать всё. До перерыва мюнхенцы ещё успели создать два момента — Киммих бил издали, Станишич — головой, но уже тогда чувствовалось грядущее напряжение.

Тайм почти идеальной обороны

После перерыва «ПСЖ» наконец заиграл. Витинья сместился в центр, начал дирижировать, Кварацхелия и Барколя раздвинули фланги. Мяч почти не покидал половину поля гостей. «Бавария» опустилась в средний блок, оставив впереди лишь Кейна, и терпела, терпела, терпела.

На 65-й минуте Кварацхелия получил шанс: удар из штрафной после проникающего паса, но Нойер поймал как на тренировке. Через десять минут всё же случилось то, что витало в воздухе: подача Ли Кан Ина, в штрафной затерялся Невеш — и в падении замкнул 1:2. Париж взревел, запахло камбеком.

Гол Жоау Невеш globallookpress.com

Но именно в этот момент «Бавария» показала, что может включть ещё более оборонительный режим. Компани выстроил линию из пяти защитников, сдвинув Лаймера ниже. Каждый игрок отдавал всё: Та — в подкатах, Киммих — в перекрытии зон, Гнабри — уже на уровне фулбека. «ПСЖ» шёл всеми силами, но каждый навес находил голову Та или руки Нойера.

Глупо было ждать моментов от гостей, их задачей было отбиться любой ценой. И вот, как это было: 80-я минута: Кварацхелия простреливает, Баркола не дотягивается. 84-я — Ли Кан Ин бьёт с рикошетом — выше. В добавленное время Шевалье пришёл на угловой после серии навесов с флангов, снова на высочайшем уровне сыграли Упамекано и Та.

Мануэль Нойер globallookpress.com

Игроки «Баварии» падают на газон, будто выиграли финал. У Компани — короткая улыбка и жест кулаком: шестнадцатая победа подряд, и, пожалуй, самая выстраданная.

Лучшие в Европе?

«ПСЖ» показал две противоположные стороны. Первую — беспомощную, пока «Бавария» играла в свой футбол. Вторую — настойчивую и зрелую, когда пришлось идти ва-банк. Но потери Дембеле и Хакими могут оказаться куда болезненнее самого поражения. Без креатива справа и глубины атаки команда Луиса Энрике теряет баланс.

Календарь и таблица Лиги чемпионов

«Бавария» доказала, что её новая версия умеет не только давить, но и терпеть. Компани собрал команду, которая контролирует любую фазу — и без мяча, и в атаке. Прессинг снова стал фирменным стилем, а наблюдать за гибкостью схемы — одно удовольствие. Единственное тёмное пятно — странная эмоциональная вспышка Диаса, который одним подкатом поставил под угрозу свою репутацию и здоровье соперника. Однако сомнений в том, что «Бавария» Компани готова к «большой Европе», кажется, не осталось ни у кого.