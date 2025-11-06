Кубковое дерби на «Лукойл Арене» подарило редкую для этого сезона версию «Спартака»: агрессивную с первой секунды, быструю в переходах и собранную в ключевых эпизодах. Команда Деяна Станковича повела рано, увеличила отрыв после перерыва и, даже допустив лишние эмоции в концовке, оставила себе комфортный задел перед ответной встречей Пути РПЛ.

Статистика матча 9 Удары в створ 2 0 Удары мимо 5 59% Владение мячом 41% 2 Угловые удары 3

Тридцатая секунда московского дерби, а Даниил Веселов уже вступает в игру, вытаскивая удар Маркиньоса ногой. Ещё пара волн — и «красно-белые» забирают своё. На 4-й минуте Ливай Гарсия дважды бьёт по воротам, сначала Веселов тащит сейв, затем добивание, и мяч в сетке. Ощущалось, что «Спартак» начал вдохновенно — кажется, стартовая сумасшедшая поддержка фанатов (которая, как известно, эксклюзивна для Кубка) сработала.

«Лукойл Арена» перед матчем https://t.me/fcsmtg

Станкович реагировал на гол минималистично — аплодисменты с кромки, без истерик, но команда верно считала сигнал. Темп остаётся высоким, давление не спадает. К 20-й минуте — шесть ударов хозяев (три — в створ), «Локомотив» при этом ни разу не попадает по воротам. Но чуть позже гости всё же отвечают: Артём Тимофеев после быстрого прорыва бьёт рядом с дальней штангой, но в целом первый отрезок — за «Спартаком». Параллельно сюжет добавляет драматургии. Сесар Монтес после столкновения с Гарсией получает болезненное повреждение головы и уходит — на поле появляется Лукас Фассон.

Разгон «Спартака» почти превращается в 11-метровый — Павел Кукуян показывает на «точку» после попадания мяча в руку Тимофееву. Подсказка от ВАР — и справедливый откат решения. Сначала был рикошет от корпуса, рука в естественном положении. Сразу следом — мощнейший удар Даниила Денисова в перекладину: эффектное подтверждение доминирования хозяев.

Ливай Гарсия https://t.me/fcsmtg

В концовке тайма Веселов держит «Локо» в игре — по очереди парирует удары Солари и Барко. Помазун в ответ забирает штрафной от Дмитрия Баринова. Пауза застает дерби с правильным градусом напряжение и ощущением серьёзного преимущества «Спартака».

«Спартак» доводит до разгрома, Батраков отыгрывает

Вторая половина началась зеркально первой. 49-я минута — и счёт становится вдвое комфортнее. Маркиньос смещается с левого края и бьёт, по пути мяч задевает Жедсона и Фассона, на противоходе обманывая Веселова. Обидно для вратаря, но логично для сценария, где хозяева быстрее на каждом участке.

Игроки «Спартака» празднуют гол https://t.me/fcsmtg

Через семь минут — эпизод, который хочется пересматривать в хайлайтах. Пабло Солари бульдозером разрывает правую бровку и простреливает во вратарскую, а Маркиньос первым касанием пяткой переправляет в ближний верхний угол! Красота!

Пабло Солари и Маркиньос https://t.me/fcsmtg

Противостояние в Пути РПЛ двухматчевое, поэтому при счёте 3:0 «железнодорожники» не раскисли. На 67-й минуте Алексей Батраков в штрафной принимает мяч грудью и влепляет в дальнюю «девятку» — ещё один шедевр от главного таланта российского футбола. Момент проверяют на офсайд Александра Руденко, всё решают буквально сантиметры, и игра оживает.

Алексей Батраков https://t.me/fclokomotiv

Дальше — новый виток ВАР-драмы, уже в пользу гостей. Мяч попадает в руку Тео Бонгонда: сначала в прижатую, затем — в отставленную, за что и следует наказуемый эпизод. «Точка», шанс вернуться в игру прямо сейчас, но Илья Помазун угадывает угол и вытаскивает удар Батракова. Это огромнейший шаг «красно-белых» к следующему раунду Пути РПЛ и подвиг Помазуна на ленточке.

Продолжение — в конце ноября

Первая серия четвертьфинала Пути РПЛ — за «красно-белыми». Вторая будет в конце ноября, и математически для «Локо» ничего не потеряно. Но психологически перевес у «Спартака». Команда показала максимум концентрации, которой на длинной дистанции часто не хватало, и поддержала тренера игрой. Однако сам Станкович, кажется, вообще не был спокоен после матча. На пресс-конференции серб отказался отвечать на вопросы и прямым текстом сказал, что скучает по семье, а разговоры вокруг его отставки из «Спартака» надоели.

Календарь и таблица РПЛ

Для «Локомотива» это второе поражение подряд после «Зенита» в РПЛ. Качественный урок о дисциплине в своей штрафной и работе с интенсивной атакой соперника на «вторых мячах». Ответная часть дерби обещает ещё большие нервы, но теперь именно «Спартак» ждёт её с правом диктовать темп и сценарий. Правда, есть вероятность, что к концу месяца руководить «красно-белыми» будет другой человек.