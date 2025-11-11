Сегодня, 11 ноября, Деян Станкович и «Спартак» расторгли контракт по обоюдному согласию. Реакции и комментарии по поводу отставки сербского специалиста собраны будут здесь.

22:14 Португальский футбольный агент Паулу Барбоза также не остался в стороне и прокомментировал для «Матч ТВ» отставку Деяна Станковича. «Это ожидаемое решение, поскольку была большая турбулентность последние недели. Конечно, есть моменты, когда уже нереально поддерживать главного тренера. Поэтому думаю, что сейчас у "Спартака" задача найти признанного хорошего тренера, который может работать в таком клубе. И который понимает в какой‑то мере клуб, и какие проблемы могут быть. И тогда, возможно, для него создадут условия, чтобы у него была возможность создать хорошую команду, которая будет бороться за чемпионство. Посмотрим».

22:08 Комментатор «Матч ТВ» Константин Генич после высказывания об уходе Деяна Станковича предположил, мог бы именно он возглавить «Спартак». «Для работы в таком клубе надо сначала лет пять‑десять потренировать в разных командах с не самыми хорошими возможностями и попытаться чего‑то достичь. Так что в "Спартаке" главным тренером меня не будет».

21:58 Экс-полузащитник «Спартака» Владимир Быстров в разговоре с «Чемпионатом» вкратце подвел итоги работы Станковича с «красно-белыми»: «Отработал Станкович не очень удачно. Попробовал себя в сильном клубе — не получилось. Поехал на заслуженный отдых»

21:55 Бывший главный тренер «Рубина» Ринат Билялетдинов дал комментарий для «Матч ТВ» по поводу отставки Станковича, а также вспомнил о словах уже экс-наставника «красно-белых» о желании ближе быть к семье: «Станкович и так всем видом домой просился. В "Спартаке" пошли навстречу его желаниям. Мне кажется, он мог бы еще поработать. Он в какой‑то момент начал справляться со своей излишней эмоциональностью. У него еще могли пойти дела в гору».

21:51 Свято место пусто не бывает! Недавно освободившийся от работы в Турции Сергей Юран в разговоре с «Матч ТВ» не только не удивился уходу серба, но и предложил свои услуги: «У каждого есть желание поработать в "Спартаке". Я много лет проработал тренером и опыта достаточно. Знаю, как добиться результата и что делать. Для меня возглавить "Спартак" было бы серьезным вызовом. Хотелось бы поработать и доказать, что нужно биться за болельщика и добиваться результата. Я готов возглавить "Спартак". Нужно наладить дисциплину. Биться за ромб».

21:48 Мимо этой новости не смог и пройти и телеведущий Дмитрий Губерниев, отреагировавший в своем телеграм-канале следующим образом, одновременно проводя отсылки к бразильским теленовеллам: «Как всё глупо и несвоевременно! Раньше надо было увольнять Станковича! Но он состав стабилизировал наконец-то и дважды победил… И на тебе! Теперь рассматриваются три кандидата на пост тренера "Спартака", все иностранцы! Дон Альберто Сальватьерра, его сын Луис Альберто и бывший архитектор, ныне тренер Мендисабаль! Они справятся, ФК "Рабыня Изаура" уже вытащили из кризиса! »

21:43 Бывший вратарь «Спартака» Анзор Кавазашвили в разговоре с «Матч ТВ» сожалеет сербскому специалисту и признался, что не ожидал этой новости: «Для меня это очень неожиданно. Он, как горячий сербский гражданин, не смог пережить состояние, которое присутствует в команде. Он сам считает, что не справился со своими обязанностями. Мне его по‑человечески жаль. Хочу предупредить иностранных тренеров, который хотят работать в российских командах — здесь очень сложно работать. У нас другой менталитет, нужно к каждому находить индивидуальный подход — и к игроку, и к чиновнику в клубе».

21:35 Бывший капитан «Спартака» Денис Глушаков тоже не остался в стороне от этой новости и признался «Чемпионату», что ничем серб не запомнился: «Год назад команда показала хорошую осеннюю часть чемпионата. Затем "Спартак" как играл, так и играет — занимает пятое-шестое места. Если бы Станкович выиграл что-то, то запомнилось бы. А так — ничего не выиграл».

21:30 Комментатор «Матч ТВ» Константин Генич также отреагировал на уход сербского специалиста: «Если ты потерял нити управления команды, то клуб принимает решение. И неважно, какие результаты были в последних матчах. Жаль. Хороший мужик, хороший контент делал. Во всех моментах подходил "Спартаку", но увы».

21:24 Экс-тренер «Локомотива» и сборной России Юрий Семин в разговоре с «Чемпионатом» прокомментировал уход Станковича, выделяя в работе серба отдачу: «Наверное, если турнирная таблица была бы другой, то Станкович продолжил бы работу. Но сегодня такая ситуация. Что можно сказать о его работе? Человек отдавался работе с душой, он хотел сделать в "Спартаке" что-то новое, что-то своё».

21:10 Экс-форвард сборной России Дмитрий Булыкин в разговоре с «Матч ТВ» выразил мнение, что у «Спартака» есть уже новый главный тренер, но и возмутился уходом серба после победной встречи: «Это наклевывалось, было давно понятно. Когда увольняют после победы, это против всех футбольных законов. Здесь накипело у руководства, была новая кандидатура. Было ясно, что "Спартак" не на своем месте. Многие были недовольны выходками тренера. И все ждали смены тренера. И наконец нашли кандидатуру, которую мы скоро узнаем».

21:05 Вскоре пресс-служба «красно-белых» выпустила обращение сербского специалиста со словами благодарности.

«Я был горд работать в 'Спартаке' — от первой до последней секунды. Что-то у нас получилось, что-то — нет, но я могу сказать точно: 'Спартак' — главный клуб в России. Это то, что было и будет под моей кожей. Москва стала моим домом, а 'Спартак' навсегда останется в моём сердце.

Я желаю 'Спартаку' стабильности, чтобы клуб всегда оставался сильным, несмотря ни на что, и был готов сражаться до конца. Я хочу поблагодарить фанатов, болельщиков 'Спартака' за поддержку, за то, как они гнали нас вперёд на поле и за его пределами, как верили в команду и готовы были отдать всё за красно-белые цвета. 'Спартак' для них — это жизнь!

Благодарю сотрудников клуба за профессионализм, за отношение к делу, за поддержку и помощь. Работа в 'Спартаке' — это непросто, но каждый из них всегда проявлял свои лучшие качества, чтобы клуб становился сильнее.

Я говорю огромное спасибо игрокам. Парни, я был счастлив быть вашим тренером. Вы всегда отдавались игре, вы были профессионалами, и я рад, что ваши сердца горели. Мы прошли хороший путь со взлётами и падениями, но с гордо поднятой головой. И эта команда действительно сделала очень многое. Вы заслужили называться лучшими.

'Спартак' — это больше чем клуб. И я уверен, что у красно-белых — большое будущее. Пусть всё получится. Желаю 'Спартаку' побед!

Ваш Деян Станкович»

21:00 «Спартак» объявил в 19:30 по московскому времени о расторжении контракта с главным тренером Деяном Станковичем по обоюдному согласию. Исполняющим обязанности главного тренера «красно-белых» станет Вадим Романов.