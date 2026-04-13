Команда Тедеева не использовала шанс оторваться от зоны вылета

«Акрон» отыграл два мяча в матче с «Динамо», но не смог удержать ничью и пропустил в концовке от Тюкавина. Динамовцы почти ничего не поменяли в турнирной таблице, а вот для команды из Тольятти потеря очков может стать критичной, поскольку расстояение до зоны вылета минимальное. Следить за ходом встречи можно было с нашей онлайн-трансляцией.

90+8' И всё, финальный свисток! «Динамо» добилось победы на последних минутах в матче с «Акроном», который с 22 очками остаётся на 12-м месте в опасной близости от зоны вылета. У москвичей — 34 очка и 7-е место, но до первой шестёрки аж 8 очков. В следующем туре «Динамо» сыграет на выезде с «Пари НН», а «Акрон» поедет в гости к «Рубину».

90+7' Гладышев опасно бил с 11 метров, Хосонов заблокировал удар!

90+5' ГОООООООООЛ! «Динамо» выходит вперёд в концовке! Скопинцев забросил в штрафную, Осипенко головой скинул на Тюкавина, а тот вторым касанием отправил мяч в сетку. 2:3!

90+3' Аревало принял мяч в штрафной и бил в дальний угол, Зайдензаль заблокировал удар!

90+1' Гладышев с левой пытался пробить в дальний угол и не попал.

90' Добавлено 6 минут.

89' Зайдензаль мощно пробил в ближний с острого угла, Гудиев справился!

88' ГОООООООООЛ! «Акрон» сравнивает счёт! Беншимол мощно пробил в левый нижний угол, Лещук дотянулся до мяча, но не смог отразить удар. 2:2, ничья в концовке!

87' Пенальти в ворота «Динамо»! А Зайдензаль получил жёлтую карточку за удар локтем по лицу соперника.

86' ВАР включается в игру! Арбитр идёт смотреть момент к монитору!

85' Беншимол рухнул на газон в штрафной «Динамо» — вроде бы по лицу получил игрок «Акрона», а это возможный пенальти!

84' Гудиев отбил мяч перед собой после удара Тюкавина, а Артур на добивании пробил выше ворот.

82' Очень опасная атака получилась у «Динамо», но Эсковаль перехватил прострел Гладышева на Тюкавина — в пустой угол мог забивать Константин!

81' Гудиев вовремя вышел из ворот и забрал мяч в руки после длинного заброса в сторону Гладышева.

79' Хосонов неудачно начал атаку длинным пасом и отправил мяч в аут.

77' Беншимол нарушил правила на Скопинцеве в борьбе за верховой мяч.

75' У «Акрона» Аревало и Базилевский вышли вместо Болдырева и Кузьмина.

73' Тюкавин упал у штрафной «Акрона» после контакта с Бакоевым, а арбитр не поставил фол! Кажется, ошибся судья.

71' Бакоев на газоне, нужна помощь врачей.

70' Мяч отскочил к Фомину на линию штрафной, удар Даниила заблокировали.

69' «Динамо» заработало угловой.

68' Кузьмин в касание пробил с линии штрафной, Глебов заблокировал удар.

67' Угловой заработал «Акрон».

64' У «Акрона» вместо Рочи и Лончара выходят Хосонов и Беншимол.

62' Тюкавин красиво подкинул мяч в штрафную на Глебова, а тот не смог подстроиться и как следует пробить.

61' «Динамо» заработало угловой, Эсковаль выбил мяч после навеса Гладышева.

59' Зайдензаль сорвал атаку «Акрона» на половине поля соперника, без карточки обошлось.

57' У «Динамо» Гладышев, Тюкавин и Глебов выходят на поле вместо Сергеева, Нгамалё и Маринкина.

55' Джурасович не подстроился под мяч и головой пробил мимо ворот.

54' Пестрякову досталось по ногам на фланге, стандарт подаёт «Акрон».

53' Фомин мощно пробил из-за штрафной, но не попал в створ.

51' «Динамо» заработало свой угловой.

49' Дзюба головой пробил с ближней штанги – чуть мимо ворот!

48' Угловой заработал «Акрон», Маричал перехватил навес.

47' Лончар мощно пробил с линии штрафной, Лещук отразил удар и успел накрыть мяч, который катился в ворота!

46' Стартует второй тайм, продолжаем! У «Динамо» в перерыве Зайдензаль вышел вместо Рикардо.

45+3' Свисток на перерыв! «Акрон» забил в концовке тайма и сократил отставание, во второй половине должно быть ярко! А пока – отдыхаем 15 минут.

45+3' Миранчук сильно подал в штрафную, Гудиев забрал мяч.

45+1' Бакоев получил жёлтую карточку за фол на Нгамалё, коленом в бедро попал сопернику.

45' Добавлено 2 минуты.

43' ГОООООООЛ! А вот и «Акрон» один отыграл! Дзюба грудью скинул на Лончара, а тот вторым касанием отправил мяч в нижний угол. 1:2, интрига живёт!

41' Чуть упал темп игры, мяч вязнет в центре поля, даже «Динамо» перестало подходить к воротам.

39' Скопинцев заработал штрафной на левом фланге, пока что без карточек.

37' Совсем заглохла игра в атаке «Акрона», буквально на отбой играют хозяева.

35' У Сергеева был неплохой момент в штрафной, но решил не рисковать нападающий и сохранил мяч у «Динамо».

33' ГООООООЛ! Второй забивает «Динамо»! Нгамалё прострелил с правого фланга, защитники «Акрона» по очереди махнули мимо мяча, а Артур замкнул на дальней штанге. 0:2!

31' А теперь у ворот «Динамо» было опасно — Роча замыкал скидку партнёра и попал в защитника!

29' В штангу попал Миранчук! Обыграл защитника и с правой пробил из-за штрафной, близко к голу был!

27' Скопинцев выиграл верх в штрафной, у Артура не получилось продлить контратаку.

27' «Акрон» заработал угловой.

26' Не обработал мяч Сергеев в опасной позиции, могло получиться опасно.

24' Джурасович не подстроился под мяч и пробил мимо ближнего угла.

23' Бакоев потерял мяч в своей штрафной, Миранчук навесил на Маринкина, тот принял мяч в штрафной, но не смог обыграть Гудиева.

20' ГОООООООЛ! Открывает счёт «Динамо»! Нгамалё сделал паузу в разбеге и почти по центру ворот уложил мяч, Гудиев не среагировал. 0:1!

19' Пенальти в ворота «Акрона»! Эсковаль сыграл рукой на ближней штанге после навеса с углового.

18' Гудиев спас «Акрон»! Кузьмин потерял мяч у своей штрафной, Миранчук отдал в штрафную на Сергеева, а тот не забил 1 на 1!

17' Снова контратака «Динамо» остановилась на Нгамалё, неточно отдал передачу Муми.

16' Фернандес мощно пробил издалека, мяч вильнул в полёте, Лещук справился с ударом!

14' Лещук неуверенно сыграл на выходе, но всё же не дал сыграть Дзюбе.

13' Лещук справился с ударом Кузьмина из-за штрафной, угловой ещё раз подаст «Акрон».

12' «Динамо» убежало в контратаку после углового соперника, Фомин решился на удар издали и не попал в створ.

10' Болдырев принял мяч в штрафной, пробил, а мяч с рикошетом от Маричаля едва не влетел в угол ворот «Динамо»!

08' Нгамалё пытался обработать мяч в штрафной, но, кажется, рукой себе подыграл.

06' Сергеев пытался заработать фол у штрафной соперника, но арбитр не стал фиксировать нарушение.

04' Угловой заработало «Динамо».

02' Фернандес выбивал мяч со своей половины поля и попал в лицо Кузьмину — нужна была пауза игроку «Акрона», чтобы прийти в себя.

01' «Динамо» начинает с центра поля, поехали!

До матча

17:10 Отличная погода сегодня в Самаре, около 14 градусов, а осадков на «Солидарность Арене» не ожидается.

17:00 Стартовые составы команд:

«Акрон»: Гудиев, Эшковал, Бакоев, Роча, Фернандес, Джурасович, Кузьмин, Лончар, Пестряков, Дзюба, Болдырев.

«Динамо»: Лещук, Осипенко, Скопинцев, Маричаль, Дэвид, Фомин, Миранчук, Маринкин, Артур, Нгамалё, Сергеев.

16:45 На матче «Акрон» — «Динамо» будет работать бригада судей под руководством главного арбитра Игоря Капленкова. Помогать ему будут судьи на линиях Алексей Стипиди и Егор Болховитин. За ВАР будут отвечать Иван Абросимов и его ассистент Павел Шадыханов. Резервный арбитр — Михаил Черемных.

«Акрон»

Весна для «Акрона» складывается крайне тяжело. После зимней паузы команда так и не выиграла ни одного матча: четыре поражения и ничья, причём даже в играх, где очки были близко, всё заканчивалось неудачами. Против «Спартака» упустили результат в концовке, с ЦСКА лишились ничьей из-за отменённого гола, с «Ахматом» не дожали соперника в большинстве.

Главная проблема — оборона. «Акрон» стабильно остаётся одной из самых пропускающих команд лиги, а сочетания в центре защиты постоянно меняются и не дают надёжности. Даже возвращение Жоау Эсковала не гарантирует улучшений, а ситуация с вратарями также остаётся нестабильной.

При этом атака периодически работает — команда забивает, но этого не хватает. В условиях плотной борьбы внизу таблицы «Акрону» очки нужны уже сейчас, иначе давление будет только расти.

«Динамо»

«Динамо» после мощного старта весны заметно сбавило. Серия из четырёх побед сменилась неудачным отрезком, ничьи и поражения отбросили команду в середину таблицы, где серьёзных турнирных задач уже не осталось.

Главный фокус — Кубок России. На неделе москвичи сыграли вничью с «Краснодаром», и впереди ответная встреча, поэтому матч в Самаре во многом воспринимается как этап подготовки. Тем не менее, состав у Ролана Гусева практически оптимальный: вернулся Даниил Фомин, в воротах снова Андрей Лунёв, который должен набирать форму.

При всех проблемах с результатами потенциал атаки у «Динамо» остаётся высоким — команда уже показывала, что способна много забивать, особенно против нестабильной обороны. Вопрос лишь в том, насколько удастся сохранить концентрацию на фоне плотного календаря.