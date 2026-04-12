13 апреля в матче 24-го тура чемпионата России по футболу сыграют «Акрон» и «Динамо». Начало игры — в 17:15 мск. Редактор отдела Футбол Сергей Снопов подготовил прогноз на матч Акрон — Динамо с коэффициентом для ставки за 2.07.
«Акрон»
Турнирное положение: тольяттинский коллектив борется за то, чтобы остаться в сильнейшем дивизионе нашей страны по итогам текущего сезона.
В настоящий момент акроновцы имеют в своем активе 22 зачетных балла и идут двенадцатыми в турнирной таблице.
Команда из Тольятти имеют крайне отрицательную разницу забитых и пропущенных мячей — 28:40.
Последние матчи: в прошлых турах «красно-белые» проиграли ЦСКА (1:2) и «Локомотиву» (1:5).
До этого же тольяттинцы сыграли вничью с «Ахматом» (1:1) и уступили «Спартаку» (3:4) и «Оренбургу» (0:2).
Не сыграют: дисквалифицирован Ифет Джаковац.
Состояние команды: подопечные Заурбека Тедеева пока что проваливают весеннюю часть сезона. Поэтому «Акрон» и опустился в турнирной таблице и теперь борется за выживание.
Даже от зоны прямого вылета «Акрон» отделяет очень мало, поэтому нужно начинать побеждать здесь и сейчас.
«Динамо»
Турнирное положение: москвичи являются середняком и в текущем сезоне чемпионата страны уже ни за что не борются.
Динамовцы за 23 матча смогли набрать 31 балл и занимают восьмое место в турнирной таблице.
Команда из Москвы за это время 40 раз поразила ворота соперника и 33 раза пропустила в свои.
Последние матчи: среди недели московский коллектив сыграл вничью с «Краснодаром» (0:0) в первой игре финала Пути РПЛ Кубка России.
До этого же в рамках РПЛ «бело-голубые» поделили очки с «Оренбургом» (3:3) и проиграли «Зениту» (1:3).
Лишь перед этим столичный коллектив победил «Ростов» (1:0) и ЦСКА (4:1).
Не сыграют: в команде из столицы России травмированы Дмитрий Александров и Бахтиер Зайнутдинов.
Состояние команды: подопечные Ролана Гусева могут уже бросать РПЛ, поскольку уже ни за что не борются в турнире. Но в «Динамо» все говорят, что игры чемпионата все равно важны.
Главной задачей «Динамо» является победа в Кубке России. Команда уже пробилась в финал Пути РПЛ, где играет с «Краснодаром». Именно «ответка» в Краснодаре и есть главным матчем для команды Гусева.
Статистика для ставок
- «Акрон» не может выиграть на протяжении 7 матчей
- «Динамо» выиграло 1 из последних 5 матчей
- В последнем очном поединке команд «Акрон» победил «Динамо» со счетом 2:1
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Динамо» является фаворитом у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.75. Ничья оценена в 4.20, а победа «Динамо» — в 4.15.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с такими коэффициентами — 1.52 и 2.45.
Прогноз: «Акрону» этот матч важнее, поэтому он вполне способен не проиграть «Динамо».
Ставка: победа «Акрона» или ничья за 2.07.
Прогноз: вполне возможно, что команды сделают ставку на обороне и «засушат» игру.
Ставка: тотал меньше 3 за 2.00.