«Акрон» не останется без очков

прогноз на матч российской Премьер-лиги, ставка за 2.07

13 апреля в матче 24-го тура чемпионата России по футболу сыграют «Акрон» и «Динамо». Начало игры — в 17:15 мск. Редактор отдела Футбол Сергей Снопов подготовил прогноз на матч Акрон — Динамо с коэффициентом для ставки за 2.07.

«Акрон»

Турнирное положение: тольяттинский коллектив борется за то, чтобы остаться в сильнейшем дивизионе нашей страны по итогам текущего сезона.

В настоящий момент акроновцы имеют в своем активе 22 зачетных балла и идут двенадцатыми в турнирной таблице.

Команда из Тольятти имеют крайне отрицательную разницу забитых и пропущенных мячей — 28:40.

Последние матчи: в прошлых турах «красно-белые» проиграли ЦСКА (1:2) и «Локомотиву» (1:5).

До этого же тольяттинцы сыграли вничью с «Ахматом» (1:1) и уступили «Спартаку» (3:4) и «Оренбургу» (0:2).

Не сыграют: дисквалифицирован Ифет Джаковац.

Состояние команды: подопечные Заурбека Тедеева пока что проваливают весеннюю часть сезона. Поэтому «Акрон» и опустился в турнирной таблице и теперь борется за выживание.

Даже от зоны прямого вылета «Акрон» отделяет очень мало, поэтому нужно начинать побеждать здесь и сейчас.

«Динамо»

Турнирное положение: москвичи являются середняком и в текущем сезоне чемпионата страны уже ни за что не борются.

Динамовцы за 23 матча смогли набрать 31 балл и занимают восьмое место в турнирной таблице.

Команда из Москвы за это время 40 раз поразила ворота соперника и 33 раза пропустила в свои.

Последние матчи: среди недели московский коллектив сыграл вничью с «Краснодаром» (0:0) в первой игре финала Пути РПЛ Кубка России.

До этого же в рамках РПЛ «бело-голубые» поделили очки с «Оренбургом» (3:3) и проиграли «Зениту» (1:3).

Лишь перед этим столичный коллектив победил «Ростов» (1:0) и ЦСКА (4:1).

Не сыграют: в команде из столицы России травмированы Дмитрий Александров и Бахтиер Зайнутдинов.

Состояние команды: подопечные Ролана Гусева могут уже бросать РПЛ, поскольку уже ни за что не борются в турнире. Но в «Динамо» все говорят, что игры чемпионата все равно важны.

Главной задачей «Динамо» является победа в Кубке России. Команда уже пробилась в финал Пути РПЛ, где играет с «Краснодаром». Именно «ответка» в Краснодаре и есть главным матчем для команды Гусева.

Статистика для ставок

«Акрон» не может выиграть на протяжении 7 матчей

«Динамо» выиграло 1 из последних 5 матчей

В последнем очном поединке команд «Акрон» победил «Динамо» со счетом 2:1

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Динамо» является фаворитом у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.75. Ничья оценена в 4.20, а победа «Динамо» — в 4.15.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с такими коэффициентами — 1.52 и 2.45.

Прогноз: «Акрону» этот матч важнее, поэтому он вполне способен не проиграть «Динамо».

Ставка: победа «Акрона» или ничья за 2.07.

Прогноз: вполне возможно, что команды сделают ставку на обороне и «засушат» игру.

Ставка: тотал меньше 3 за 2.00.