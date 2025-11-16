Корреспондент LiveSport.Ru Михаил Пукшанский попросил провести параллели между двумя матчами сборной России, добавив к ним последний официальный опыт, одного из лучших полузащитников отечественного футбола Андрея Кобелева. Кроме того, за тур до окончания европейского отбора к миру пофантазировали о гипотетическом участии и разобрали самые интересные практические ситуации.

«С реализацией у сборной России стало еще хуже»

— Валерий Карпин состав на оба матча назвал половинчатым. Какой все же был ближе к оптимальному на ваш взгляд?

— Оптимального состава у нас сейчас нет и быть не может. Есть определенный расширенный список. Соответственно на каждую игру выходят новые футболисты. Серьезный анализ этим составам помогут дать только официальные встречи. Пока их нет, сборной в полном понимании этого смысла тоже нет. Но как только приезжают хоть как-то мотивированные соперники с относительно приличным подбором игроков, мы сразу видим уровень нашего футбола. Все то же было и до этих матчей, а сейчас еще и счет на табло.

— Давайте присовокупим к ним последний отборочный матч с Хорватией, и сравним три поединка. В чем эти неудачи схожи, в чем разнятся?

— Схожи в том, что выглядели плохо все три раза. Разнятся тем, что тогда надо было сыграть вничью, но мы проиграли, а сейчас стремились к победе как бы. Понятно, другой сборной у нас нет, но нынешние матчи прямого отношения к футболу, скажем так, не имеют. При этом сборная должна существовать. И хорошо, что федерация находит такие матчи постоянно в режиме цикла, что тоже немаловажно. Но еще раз скажу, это примерно то же самое, как всерьез воспринимать товарищеские спарринги клубов на сборах в Турции. Единственное, что их отличает, — это зрители и стадионы.

— Четыре года назад единственный гол забили в свои ворота, сейчас с Перу грубо ошибся Матвей Сафонов, против чилийцев «чудили» Игорь Дивеев и К. Надежность в обозримом будущем не придет?

— Ну, это абсолютно частные случаи, не надо их загонять под одну гребенку. Каждая ошибка индивидуальна. Не думаю, что игроки в сборной сейчас «пожарят» больше, чем в своих клубах. Но давление соперника, конечно, играет первостепенную роль, с чем мы сейчас и столкнулись.

— В части прессингующей идеи Карпина почувствовали разницу?

— Вот дайте провести один официальный матч, хоть как-то. Тогда почувствуем разницу. Сейчас мы видели, что чилийцы из под прессинга отлично выходили, никаких проблем не испытывали, значит он не работает. При этом мы сейчас имеем возможность действительно играть сломя голову, но не делаем этого, что для меня удивительно. Если будет игра за очки, тогда можно и не прессинговать, играть на разреженном пространстве. Но сейчас...

— То есть, нынешний состав к предположительно возможным в некоем будущем отборам обсуждать бессмысленно?

— Там уже минимум половины основных игроков не будет, состарятся.

Россия — Перу РФС

— Не в опорной ли зоне кроются основные проблемы?

— Опорная зона — обширное понятие. Не было Баринова, но он в сборной не такая сейчас большая фигура, чтобы за это хвататься. Мы везде видим, что четыре центральных полузащитника играют роль и опорников, и под нападающими, и во фланг уходят. Нападающий должен первым встречать, если противник играет в пять защитников. Все зависит от идеи тренера.

— Скорости что тогда, что сейчас ниже среднеевропейских?

— Конечно, и всегда так было. Не надо себя обманывать, что мы в лучшие времена по этой части были сопоставимы. С грандами вообще нет смысла мериться. Что видим в Лиге чемпионов, или в отборе на Мир с участием топов, — небо и земля. Скорость не только движения, а принятия решений, то есть мысли несравнимы.

— С реализацией все столь же плачевно в сравнении с Европой?

— Еще хуже. Не использовали два идеальных момента с Перу, чилийцам тоже парочку могли забивать. Что Сергеев легко решает в «Динамо», не может за сборную. Миранчук должен реализовывать. Уже не говорю о Головине, но там практики явно не доставало. Глушенкову, как по мне, не достает доверия. Не выпустили в Питере с Перу, и поплыл парень немножко.

Но иногда даже самый хороший форвард не может попасть из излюбленного положения, бывает. По 2-3 в каждом матче не можем от них требовать — это не Мбаппе и не Левандовский. И уж точно не Бензема, как по мне сильнейший на уровне сборных, который в каждой игре забивал. Для нынешних наших нападающих два стопроцентных момента мало.

— После Перу Карпин предъявил претензии Алексею Батракова за исполнение угловых. Что вообще по части стандартов с хорватских пор изменилось?

— Это надо у Карпина спросить, чего он от них хочет. Как вижу, все через передачу на ближнюю штангу, а потом уже, как пойдет. Не такая простая ситуация, как может кому-то показаться. Но есть второй момент, которому учат с детства игроков и будущих тренеров. Бывает так, что не идет подача у парня. Это не значит, что ему нужно повторять второй раз, третий, пятый, десятый. Не только установку менять, но и подающего. И внутри команды должен быть игрок, который эти тончайшие детали донесет.

— Тренерский негатив из клуба не переносится на сборную?

— Не надо изобретать велосипед. Нигде в мире нет совмещения сборной и клуба. К сожалению, как бы это сказать помягче, все думают, что футбол — это легкая вещь, и все в нем разбираются. Но, к сожалению, компетентность в футболе оставляет желать лучшего. Особенно со стороны среднего звена. В данном случае — те же, на мой взгляд, плоды. Кто принимал это решение, не знаю, чем они руководствовались.

Россия — Чили globallookpress.com

— Отношение игроков к сборной со времен официальных матчей не изменилось?

— Мне кажется, что да. Все равно сборная — это лакмусовая бумажка. Но что вызывают футболистов, которые у себя в клубах не играют, или почти не играют, — это какая-то фантастика.

— Состав не так сильно меняется со временем. Где племя младое, незнакомое?

— Кисляк, Глебов, вам мало?

— Базовый клуб в лице ЦСКА может стать лучшим знаменателем в этой безудержной пробе разных вариантов?

— Конечно, нет. Даже добавим Лукина, Дивеева, Облякова, Кругового, они вместе в основе в серьезных матчах никогда не сыграют.

— Вы отметили работу РФС. А как же поле в Питере и то обстоятельство, что матч с Перу проводился на третий день после начала сбора?

— Что в среду играли не принципиально. Как договорились, так договорились. В сегодняшнем положении каждая игра не с Брунеем уже за счастье. А что поле, так оно всегда такое у нас в это время. На югах не сильно лучше.

«Подключат всех, но смягчат наказание Роналду»

— Участвуй сегодня Россия в отборе к миру, из какой-то группы могла бы выйти с первого места, или хотя бы занять второе?

— Смешной вопрос. Мы видели, что первое не смогла.

— От виртуального — к прогнозам реальным. Завтра Германия принимает Словакию. Первое место не отпустит?

— Нет, конечно. Тем более ничья дома устраивает, но выиграют достаточно легко. И там есть этот интересный парень, который похож на Руди Феллера (Вальдемаде — прим.ред.) — забьет.

— Дания чудесным образом сыграла дома вничью с Беларусью (2:2). Может проиграть в Шотландии и лишиться первого места?

— Сложно дать прогноз, две команды одного стиля с приблизительно равным по уровню подбором игроков. На три результата.

— Криштиану Роналду рискует пропустить два первых матча чемпионата мира. В моменте с ударом локтем он не отдавал себе в этом отчет?

— Сложный момент. Ясно, что никто обычно не думает об этом. Но с таким опытом... При этом, надо понимать всю конъюнктуру, ему дадут одну игру, которую он сейчас пропустит. Подключатся все, кто можно.

— Вчера смотрел Испанию с Грузией. При счете 4:0 зачем продолжали убиваться?

— Затем, что за полгода все может случиться. Никто не хочет остаться за бортом чемпионата мира.

— И все же, это уникальный случай, что команда в любом составе всегда контролирует мяч вперед.

— Это — роль тренера. Знаю, что у всех кандидатов есть индивидуальные задания от Фуэнте. Легко смотреть на команду, когда не знаешь, что сделано внутри.