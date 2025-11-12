Петербургский вечер должен был стать очередным спокойным шагом в беспроигрышной серии сборной России. Соперник прилетел уставшим, в перестройке, с пятью защитниками и без звёзд. Но вышло куда тише, чем планировалось. Ошибка вратаря соперников помогла Головину открыть счёт, а в конце уже Сафонов сам подарил ответный гол Валере. И вся игра, от первого до последнего касания, показала — команде Карпина прямо сейчас катастрофически не хватает темпа и внимания к деталям.

Результат матча Россия Москва 1:1 Перу Лима 1:0 Golovin A. 18' 1:1 Valera A. 82' Россия: Матвей Сафонов, Илья Вахания ( Мингиян Бевеев 46' ), Виктор Мелёхин, Максим Осипенко, Юрий Горшков ( Александр Черников 65' ), Алексей Батраков, Наиль Умяров ( Данил Круговой 65' ), Данил Пруцев, Иван Сергеев ( Константин Тюкавин 65' ), Miranchuk Al., Golovin A. ( Лечи Садулаев 77' ) Перу: Gallese P., Inga C. ( Quevedo K. 60' ), Lazo M., Araujo M., Garces R., Lopez M. ( Carbajal C. 75' ), Castro M. ( Йорди Рейна 60' ), Noriega E. ( Pretell J. 74' ), Tavara M. ( Cabrera Nakamura K. G. 46' ), Concha J., Ugarriza A. ( Valera A. 60' ) Жёлтые карточки: Наиль Умяров 26' (Россия), Алексей Батраков 52' (Россия), Мингиян Бевеев 67' (Россия), Данил Круговой 90+6' (Россия)

Статистика матча 4 Удары в створ 2 3 Удары мимо 0 56% Владение мячом 44% 5 Угловые удары 3 1 Офсайды 2 19 Фолы 8

Россия привычно начала с владения — 77 процентов по первым пятнадцати минутам, почти весь мяч в центре, но ноль прогресса вперёд. Перуанцы стояли глубоко, не выдвигались из пятёрки защитников и закрывали линии передач. Пруцев и Умяров держали структуру, но двигали мяч поперёк, а Сергеев в одиночку терялся между центральными защитниками. Ситуация разрешилась почти случайно, но всё-таки благодаря прессингу. Вратарь Перу Гальесе вместе с защитником Араухо разыгрывали мяч у своих ворот, но Миранчук вовремя накрыл в штрафной. Алексей успел перехватить, покатить Головину — и капитан спокойно вкатил мяч в пустые ворота.

Александр Головин rfs.ru

Только тогда трибуны ожили, а у Карпина на лице появилась улыбка. Но ненадолго, момент выглядел курьёзно даже по меркам товарищеских матчей. Больше осмысленных атак до перерыва не было. Помимо гола, Россия нанесла всего один удар, и тот пришёлся выше перекладины. Остальное время — бесконечный перепас, попытки Батракова ускорить темп, редкие смещения Миранчука с мячом и нервное молчание Сафонова, которому не дали ни одного повода вмешаться в игру.

Меньше идей, меньше давления

После перерыва Карпин сделал перестановки, но характер матча остался прежним. Вместо Вахании вышел Бевеев, позже появились Круговой и Черников, затем Тюкавин. Однако свежие ноги не добавили скорости. Россия словно застряла между желанием контролировать и страхом потерять. Самое неприятное, что у команды будто не было структуры в атаке.

Пространства хватало, но в финальной трети всё рушилось. Сергеев, отрезанный от партнёров, терял мячи. Миранчук часто уходил вглубь, чтобы хоть как-то ускорить комбинации. Батраков, пожалуй, единственный, кто предлагал нестандартные решения, дважды разрезал передачей линию обороны. Сперва вывел Сергеева один на один, потом нашёл Миранчука в штрафной. Но оба момента реализовать не получилось. Гальесе частично искупил свою ошибку и вытащил оба удара.

Россия — Перу rfs.ru

К 70-й минуте уже сами перуанцы начали ощущать, что шанс есть. Игра постепенно переместилась в центральную зону, где россияне стали терять концентрацию. Отскоки, подборы — всё уходило к гостям. С каждой минутой появлялось ощущение, что концовка может закончиться не по плану.

Ошибка Сафонова и разочарованный Петербург

На 82-й минуте случилось именно то, чего не должно происходить на уровне сборной. Алекс Валера, нападающий клуба «Университарио», оказался с мячом в тридцати метрах от ворот, особо не поднимал голову и решил пробить. Удар был плотный, но не фантастический — и точно не сложный для вратаря. Сафонов на подшаге оступился, потерял ворота, среагировал поздно и лишь кончиками пальцев задел мяч, который влетел в укол. Ошибка не катастрофическая, но она бы не стала результативной, будь сборная собраннее в предыдущие 80 минут. Ну и, конечно, символизм просто уникален. Когда у Карпина в «Динамо» и так всё рушится, а сборная пропускает от Валеры — ну это уже похоже на злую шутку.

Игроки сборной Перу празднуют гол https://t.me/news_matchtv

Оставшиеся минуты прошли в рассеянных попытках вернуть преимущество. Россия снова прижала соперника к штрафной, но за шесть компенсированных минут не создала ни одного момента. Концовка получилась вялая — словно и игроки, и зрители понимали, что сценарий уже не повернуть. Финальный свисток встретили аплодисментами — больше из вежливости, чем из радости.

Проблема конкретного матча точно не в счёте, а в содержании игры. Россия была медленной, предсказуемой, с минимумом импровизации. Когда не было Головина на мяче, сборная сразу замедлялась. Ну и Матвей Сафонов окончательно подтвердил тезис, что без игровой практики вратарю трудно держать тонус. Его реакция на дальний удар — визуальный символ всей игры.

Россия — Перу rfs.ru

Да, это всего лишь товарняк, но даже такие встречи, кажется, отражают атмосферу в команде. Не переносятся ли нервы и проблемы Карпина из «Динамо» в сборную? Почему пропал темп предыдущих матчей, настолько ли лучше соперник в этот раз? Возможность ответить — совсем скоро, против ещё более организованной команды Чили в Сочи.