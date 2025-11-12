Дмитрий ГлуховДмитрий ГлуховРедактор и корреспондент отдела ФутболПодписаться в ТелеграмеПодписаться+

Петербургский вечер должен был стать очередным спокойным шагом в беспроигрышной серии сборной России. Соперник прилетел уставшим, в перестройке, с пятью защитниками и без звёзд. Но вышло куда тише, чем планировалось. Ошибка вратаря соперников помогла Головину открыть счёт, а в конце уже Сафонов сам подарил ответный гол Валере. И вся игра, от первого до последнего касания, показала — команде Карпина прямо сейчас катастрофически не хватает темпа и внимания к деталям.

Результат матча

РоссияМоскваРоссия1:1ПеруПеруЛима
1:0 Golovin A. 18' 1:1 Valera A. 82'
Россия:  Матвей Сафонов,  Илья Вахания (Мингиян Бевеев 46'),  Виктор Мелёхин,  Максим Осипенко,  Юрий Горшков (Александр Черников 65'),  Алексей Батраков,  Наиль Умяров (Данил Круговой 65'),  Данил Пруцев,  Иван Сергеев (Константин Тюкавин 65'),  Miranchuk Al.,  Golovin A. (Лечи Садулаев 77')
Перу:  Gallese P.,  Inga C. (Quevedo K. 60'),  Lazo M.,  Araujo M.,  Garces R.,  Lopez M. (Carbajal C. 75'),  Castro M. (Йорди Рейна 60'),  Noriega E. (Pretell J. 74'),  Tavara M. (Cabrera Nakamura K. G. 46'),  Concha J.,  Ugarriza A. (Valera A. 60')
Жёлтые карточки:  Наиль Умяров 26' (Россия),  Алексей Батраков 52' (Россия),  Мингиян Бевеев 67' (Россия),  Данил Круговой 90+6' (Россия)

Россия привычно начала с владения — 77 процентов по первым пятнадцати минутам, почти весь мяч в центре, но ноль прогресса вперёд.  Перуанцы стояли глубоко, не выдвигались из пятёрки защитников и закрывали линии передач.  Пруцев и Умяров держали структуру, но двигали мяч поперёк, а Сергеев в одиночку терялся между центральными защитниками.  Ситуация разрешилась почти случайно, но всё-таки благодаря прессингу.  Вратарь Перу Гальесе вместе с защитником Араухо разыгрывали мяч у своих ворот, но Миранчук вовремя накрыл в штрафной.  Алексей успел перехватить, покатить Головину — и капитан спокойно вкатил мяч в пустые ворота.

Только тогда трибуны ожили, а у Карпина на лице появилась улыбка.  Но ненадолго, момент выглядел курьёзно даже по меркам товарищеских матчей.  Больше осмысленных атак до перерыва не было.  Помимо гола, Россия нанесла всего один удар, и тот пришёлся выше перекладины.  Остальное время — бесконечный перепас, попытки Батракова ускорить темп, редкие смещения Миранчука с мячом и нервное молчание Сафонова, которому не дали ни одного повода вмешаться в игру.

Меньше идей, меньше давления

После перерыва Карпин сделал перестановки, но характер матча остался прежним.  Вместо Вахании вышел Бевеев, позже появились Круговой и Черников, затем Тюкавин.  Однако свежие ноги не добавили скорости.  Россия словно застряла между желанием контролировать и страхом потерять.  Самое неприятное, что у команды будто не было структуры в атаке.

Пространства хватало, но в финальной трети всё рушилось.  Сергеев, отрезанный от партнёров, терял мячи.  Миранчук часто уходил вглубь, чтобы хоть как-то ускорить комбинации.  Батраков, пожалуй, единственный, кто предлагал нестандартные решения, дважды разрезал передачей линию обороны.  Сперва вывел Сергеева один на один, потом нашёл Миранчука в штрафной.  Но оба момента реализовать не получилось.  Гальесе частично искупил свою ошибку и вытащил оба удара.

К 70-й минуте уже сами перуанцы начали ощущать, что шанс есть.  Игра постепенно переместилась в центральную зону, где россияне стали терять концентрацию.  Отскоки, подборы — всё уходило к гостям.  С каждой минутой появлялось ощущение, что концовка может закончиться не по плану.

Ошибка Сафонова и разочарованный Петербург

На 82-й минуте случилось именно то, чего не должно происходить на уровне сборной.  Алекс Валера, нападающий клуба «Университарио», оказался с мячом в тридцати метрах от ворот, особо не поднимал голову и решил пробить.  Удар был плотный, но не фантастический — и точно не сложный для вратаря.  Сафонов на подшаге оступился, потерял ворота, среагировал поздно и лишь кончиками пальцев задел мяч, который влетел в укол.  Ошибка не катастрофическая, но она бы не стала результативной, будь сборная собраннее в предыдущие 80 минут.  Ну и, конечно, символизм просто уникален.  Когда у Карпина в «Динамо» и так всё рушится, а сборная пропускает от Валеры — ну это уже похоже на злую шутку.

Оставшиеся минуты прошли в рассеянных попытках вернуть преимущество.  Россия снова прижала соперника к штрафной, но за шесть компенсированных минут не создала ни одного момента.  Концовка получилась вялая — словно и игроки, и зрители понимали, что сценарий уже не повернуть.  Финальный свисток встретили аплодисментами — больше из вежливости, чем из радости.

Проблема конкретного матча точно не в счёте, а в содержании игры.  Россия была медленной, предсказуемой, с минимумом импровизации.  Когда не было Головина на мяче, сборная сразу замедлялась.  Ну и Матвей Сафонов окончательно подтвердил тезис, что без игровой практики вратарю трудно держать тонус.  Его реакция на дальний удар — визуальный символ всей игры.

Да, это всего лишь товарняк, но даже такие встречи, кажется, отражают атмосферу в команде.  Не переносятся ли нервы и проблемы Карпина из «Динамо» в сборную?  Почему пропал темп предыдущих матчей, настолько ли лучше соперник в этот раз?  Возможность ответить — совсем скоро, против ещё более организованной команды Чили в Сочи.