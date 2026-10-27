28 октября в 1/8 финала Кубка английской Лиги сыграют «Борнмут» и «Астон Вилла». Начало встречи — в 22:45 мск. Футбольный эксперт LiveSport.Ru Василий Пинаев подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 2.01.
«Борнмут»
Турнирное положение: «Борнмут» начал выступления в Кубке Лиге со стадии 1/16 финала, на которой прошёл «Линкольн» благодаря разгромной победе 4:0.
Команда по итогам восьми туров английской Премьер-лиги занимает 13-ю позицию с отрывом в три очка от зоны вылета и с отставанием в четыре балла от зоны еврокубков (топ-5).
Последние матчи: в своем предыдущем поединке в рамках восьмого тура АПЛ коллектив на чужом поле разгромил «Манчестер Юнайтед» (3:0).
Перед этим клуб также достиг знакового успеха, когда в третьем туре основного этапа Лиги Европы в домашних стенах с аналогичным счетом оставил не у дел «Милан» (3:0).
Не сыграют: травмированы — Араухо, Скотт и Тот, дисквалифицированных игроков нет.
Календарь и таблица Лиги чемпионов
Состояние команды: в четырех предыдущих поединках, которые пришлись на разные турниры, «Борнмут» не знал другого результата, кроме выигрыша.
Данная форма обещает хозяевам неплохие перспективы зацепиться за путёвку в четвертьфинал, особенно дома, однако против более классного соперника это будет непросто.
Райан Кристи — лучший бомбардир команды в нынешнем розыгрыше Кубка Лиги с тремя голами.
«Астон Вилла»
Турнирное положение: «Астон Вилла» также стартовал в Кубке Лиге с предыдущей стадии, в которой обыграл «Ковентри» (3:1).
Команда после восьми туров английской Премьер-лиги занимает девятую позицию с отставанием в два очка от зоны еврокубков (топ-6) и с отрывом в два балла от нынешнего соперника.
Последние матчи: в своем предыдущем поединке в рамках восьмого тура АПЛ клуб на своем поле обыграл «Манчестер Сити» (2:1).
Перед этим в третьем туре основного этапа Лиги Европы коллектив также был на высоте, когда снова-таки в домашних стенах дома обыграл «Викинг» (3:1).
Не сыграют: травмированы — Онана, Сиссе, Руджери и Ван-Биссака, дисквалифицированных игроков нет.
Состояние команды: в восьми последних поединках, семь из которых были официальными, «Астон Вилла» семь раз выиграла при одной ничьей.
Такая форма сулит гостям хорошие шансы на успех, пусть даже и на выезде, хотя против набравшего ход соперника, который громит грандов, данная задача не выглядит простой.
Тэмми Абрахам — лучший бомбардир команды в Кубке Лиги с двумя голами.
Статистика для ставок
- в четырех последних матчах «Борнмут» выиграл
- в восьми из 10-ти последних матчей «Астон Виллы» забивали обе команды при тотал больше 2,5 голов
- в четырех последних матчах «Астон Вилла» выиграла.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Борнмут» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 2.22. Ничья — в 3.45, выигрыш «Астон Виллы» — в 2.95.
ТБ 2,5 считается букмекерами более вероятным, чем ТМ 2,5 — 1.72 и 2.08.
Прогноз: в восьми из 10-ти последних матчей забивали оба соперника, и при этом забивали больше двух мячей. Между тем, так было и в их четырех из пяти последних выездных поединков.
И хотя в четырех последних матчах хозяев такой расклад не сыграл, вышеописанный сценарий выглядит более вероятным, ведь оба соперника помногу забивают.
Ставка: обе команды забьют и тотал больше 2,5 голов за 2.01.
Прогноз: более рискованный прогноз, что будет забито больше трех мячей, ведь так было в шести из восьми последних матчей «Астон Виллы».
Ставка: тотал больше 3,5 голов за 2.67