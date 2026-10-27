Выбьет ли «Борнмут» из Кубка Лиги «Астон Виллу»?

прогноз на битву за четвертьфинал Кубка английской Лиги, ставка за 2.01

28 октября в 1/8 финала Кубка английской Лиги сыграют «Борнмут» и «Астон Вилла». Начало встречи — в 22:45 мск. Футбольный эксперт LiveSport.Ru Василий Пинаев подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 2.01.

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«Борнмут»

Турнирное положение: «Борнмут» начал выступления в Кубке Лиге со стадии 1/16 финала, на которой прошёл «Линкольн» благодаря разгромной победе 4:0.

Команда по итогам восьми туров английской Премьер-лиги занимает 13-ю позицию с отрывом в три очка от зоны вылета и с отставанием в четыре балла от зоны еврокубков (топ-5).

Последние матчи: в своем предыдущем поединке в рамках восьмого тура АПЛ коллектив на чужом поле разгромил «Манчестер Юнайтед» (3:0).

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Перед этим клуб также достиг знакового успеха, когда в третьем туре основного этапа Лиги Европы в домашних стенах с аналогичным счетом оставил не у дел «Милан» (3:0).

Не сыграют: травмированы — Араухо, Скотт и Тот, дисквалифицированных игроков нет.

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Состояние команды: в четырех предыдущих поединках, которые пришлись на разные турниры, «Борнмут» не знал другого результата, кроме выигрыша.

Данная форма обещает хозяевам неплохие перспективы зацепиться за путёвку в четвертьфинал, особенно дома, однако против более классного соперника это будет непросто.

Райан Кристи — лучший бомбардир команды в нынешнем розыгрыше Кубка Лиги с тремя голами.

«Астон Вилла»

Турнирное положение: «Астон Вилла» также стартовал в Кубке Лиге с предыдущей стадии, в которой обыграл «Ковентри» (3:1).

Команда после восьми туров английской Премьер-лиги занимает девятую позицию с отставанием в два очка от зоны еврокубков (топ-6) и с отрывом в два балла от нынешнего соперника.

Последние матчи: в своем предыдущем поединке в рамках восьмого тура АПЛ клуб на своем поле обыграл «Манчестер Сити» (2:1).

Перед этим в третьем туре основного этапа Лиги Европы коллектив также был на высоте, когда снова-таки в домашних стенах дома обыграл «Викинг» (3:1).

Не сыграют: травмированы — Онана, Сиссе, Руджери и Ван-Биссака, дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: в восьми последних поединках, семь из которых были официальными, «Астон Вилла» семь раз выиграла при одной ничьей.

Такая форма сулит гостям хорошие шансы на успех, пусть даже и на выезде, хотя против набравшего ход соперника, который громит грандов, данная задача не выглядит простой.

Тэмми Абрахам — лучший бомбардир команды в Кубке Лиги с двумя голами.

На что ставят в матче Борнмут — Астон Вилла Букмекерские коэффициенты на матч Борнмут — Астон Вилла: исход, тоталы, фора, обе забьют. Проголосуйте за свой прогноз и сравните с мнением других читателей LiveSport.Ru:

Статистика для ставок

в четырех последних матчах «Борнмут» выиграл

в восьми из 10-ти последних матчей «Астон Виллы» забивали обе команды при тотал больше 2,5 голов

в четырех последних матчах «Астон Вилла» выиграла.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Борнмут» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 2.22. Ничья — в 3.45, выигрыш «Астон Виллы» — в 2.95.

ТБ 2,5 считается букмекерами более вероятным, чем ТМ 2,5 — 1.72 и 2.08.

Прогноз: в восьми из 10-ти последних матчей забивали оба соперника, и при этом забивали больше двух мячей. Между тем, так было и в их четырех из пяти последних выездных поединков.

И хотя в четырех последних матчах хозяев такой расклад не сыграл, вышеописанный сценарий выглядит более вероятным, ведь оба соперника помногу забивают.

2.01 Обе команды забьют и тотал больше 2,5 голов Ставка на матч #1 Поставить →

Ставка в размере 1000 ₽ с коэффициентом 2.01 на матч «Борнмут» — «Астон Вилла» позволит вывести на карту выигрыш 1010₽, общая выплата — 2010₽

Ставка: обе команды забьют и тотал больше 2,5 голов за 2.01.

Прогноз: более рискованный прогноз, что будет забито больше трех мячей, ведь так было в шести из восьми последних матчей «Астон Виллы».

2.67 Тотал больше 3,5 голов Ставка на матч #2 Поставить →

Сделанная ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.67 на матч «Борнмут» — «Астон Вилла» позволит вывести на карту выигрыш 1670₽, общая выплата — 2670₽

Ставка: тотал больше 3,5 голов за 2.67