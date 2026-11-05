6 ноября в 9-м туре чемпионата Германии по футболу сыграют «Гамбург» и «Боруссия» М. Начало игры — в 22:30 мск. Футбольный эксперт LiveSport.Ru Роман Петренко подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 2.75.
«Гамбург»
Турнирное положение: «Гамбург» борется за выживание. На текущий момент команда пребывает на 15-й строчке турнирной таблицы.
При этом «Гамбург» в восьми матчах добыл 9 очков. Команда отличилась 7 забитыми мячами при 19 пропущенных в свои ворота.
Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела неудачно, вчистую уступив «Айнтрахту» — 1:3.
До того «Гамбург» с таким же счетом в Кубке страны проиграл тем же франкфуртцам — 1:3, да и поединок с «Падерборном» завершился коллизией — 0:1. Команда до последней коллизии победила в трех домашних матчах кряду.
Календарь и таблица Бундеслиги
Состояние команды: «Гамбург» ныне угодил в кризис, да и оборонительные редуты команды откровенно ненадежны.
При этом «Гамбург» уже почти девять лет не проигрывает «жеребятам». А вот реализация откровенно проседает. «Красноштанники» всего на два очка опережают опасную зону, к тому же две пощечины от «Айнтрахта» получились слишком зычными. Зато в трех домашних матчах чемпионата команда взяла шесть очков.
Команда твердо намерена прервать неудачную серию. «Гамбургу» по силам прорвать самую ненадежную оборону чемпионата.
«Боруссия» М
Турнирное положение: Команда на данный момент находится на 18-м месте турнирной таблицы немецкого чемпионата.
При этом «Боруссия» М в восьми турах разжилась лишь четырьмя очками. А вот забить удалось 11 мячей при 22 пропущенных в свои ворота.
Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда не сумела переиграть «Падерборн» — 0:0.
До того «Боруссия» М в Кубке Германии одолела «Карлсруэ» — 2:0, а вот несколько ранее нанесла поражение «Штутгарту» — 3:2. «Жеребята» не проигрывали в трех последних матчах.
Состояние команды: «Боруссия» М явно находится не на своем месте, да и в плане результатов она поднаторела.
При этом «Боруссия» М имеет ненадежные тылы, пропуская в среднем фактически три мяча за матч. К тому же команда в четырех гостевых поединках в рамках Бундеслиги победила всего один раз. Зато «жеребята» в двух последних матчах сохранили свои владения сухими.
И уж точно команда будет действовать активно. «Боруссия» М постарается зацепиться за очки, да и падать ей дальше некуда.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: Перед предстоящим матчем букмекеры считают «Гамбург» фаворитом с коэффициентом 2.45. Ничья оценена в 3.60, а победа «Боруссии» М — в 2.75.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с различными коэффициентами — 1.62 и 2.30.
Прогноз: «Жеребята» постепенно выбираются из кризиса, куда как раз ныне шагнул «Гамбург».
Ставка: Победа «Боруссии» М за 2.75.
Прогноз: более рискованный прогноз на то, что в этом поединке соперники на двоих забьют больше трех мячей.
Ставка: Тотал больше 3.5 за 2.63.
Пять причин, почему ставка зайдёт
- «Боруссия» М в кадровом плане выглядит предпочтительнее соперника
- «Гамбург» уступил в трех последних поединках
- «Жеребята» не пропускали в двух последних матчах
- «Гамбург» в двух последних матчах пропустил шесть мячей
- «Боруссия» М не уступила в трех последних поединках