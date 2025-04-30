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    Сэндхаген подерется с Фигередо, Никал сразится с Де Риддером. Анонс карда Des Moines

    Сэндхаген против Фигередо, Никал vs Де Риддер, возвращение Джереми Стивенса

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    Бо Никал
    В ночь с 3 на 4 мая состоится турнир UFC Des Moines. В главном событии вечера в легчайшем весе встретятся Кори Сэндхаген и Дейвисон Фигередо

    Бои предварительного карда

    1. Джулианна Миллер встретится в женском наилегчайшем весе с Иваной Петрович

    2. Донтэйл Мэйес подерется в тяжелом весе с Томасом Петерсоном

    3. Гастон Боланос в легчайшем дивизионе встретится с Куангом Ле

    4. Марина Родригез подерется с Джиллиан Робертсон в женском минимальном весе

    5. Азамат Бекоев сразится в среднем весе с Райаном Лодером

    6. Яна Сантос встретится с Мишей Тейт в женском легчайшем дивизионе

    Лучшие финиши Дейвесона Фигередо

    Бои основного карда

    Основной кард турнира откроет поединок в легком весе с участием именитого ветерана Джереми Стивенса, вернувшегося в UFC, спустя несколько лет, и Мейсона Джонса. Возрастной американец некогда входил в топ-10 полулегкого дивизиона.

    Он покинул UFC в 2021 году на серии из пяти поражений подряд. Затем подрался вничью по правилам бокса с Жозе Альдо и одержал 3 победы в четырех встречах в кулачном промоушене BKFC, где недавно нокаутировал Эдди Альвареса.

    Его очередной соперник ранее тоже дрался в UFC и проиграл дважды за 3 поединка. Далее Джонс одержал 3 победы в рамках Cage Warriors и вернулся в лучший промоушен планеты. В грядущем поединке у Мейсона есть шанс продлить свою выигрышную серию, ведь Стивенс не дрался в ММА уже 4 года.

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    • В легчайшем весе пройдет бой Кевина Смутермана и Серхия Сидея. Оба являются новичками промоушена. На двоих у них только 3 поединка в UFC. Сидей в дебюте уступил по очкам Рамону Таверасу.

    Затем единогласным решением выиграл у Гаррета Армфилда. Всего на дистанции в 6 поединков у него 5 побед и одна неудача. Но и соперник также пребывает в неплохой форме. Свой дебютный поединок в лиге Смутерман выиграл.

    В октябре 2024 года он одолел единогласным решением судей Джейка Хадли. К этой встрече подошел на серии из четырех выигрышей. Класс обоих бойцов сопоставим друг с другом. В таком противостоянии можно ожидать даже раздельного решения судей.

    Монтел Джексон (слева)
    globallookpress.com

    Очередной поединок также пройдет в легчайшем дивизионе. Монтел Джексон, занимающий 15-ю строчку в рейтинге, встретится с Даниэлем Маркосом. Оба подошли к этой битве в отличной форме. Монтел предыдущий бой выиграл нокаутом.

    Уже на 18-й секунде он финишировал Дэмона Блэкшира, получив бонус за столь ранний финиш. Джексон одержал 5 побед за 6 предыдущих поединков. Стилистически является ярко выраженным ударником с впечатляющей нокаутирующей мощью.

    Что касается соперника, то Маркос идет на серии из пяти побед. Одна из них была достигнута в рамках претендентской серии Даны Уайта, 4 остальных уже добыты в UFC. И тот, и другой настроены только на победу. Просто в этом поединке не будет никому.

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    • В полусреднем весе пройдет битва двух ветеранов. Сантьяго Понзиниббио и Даниэль Родригез на сегодняшний день уже ни на что претендуют и дерутся исключительно ради финансовой выгоды. Им по 38 лет, и оба уже, как 1,5-2 года находятся за пределами топ-15.

    В силу возраста, выступают крайне нестабильно. Понзиниббио за последние 4 года провел 8 боев, где одержал 3 победы и 5 раз проиграл. Недавно находился на грани увольнения, но сумел сохранить прописку, нокаутировав Карлстона Харриса. У Родригеза на такой же дистанции 5 побед и 3 проигрыша.

    Даниэль, как и его оппонент, в состоянии конкурировать с середняками, новичками и такими же ве ветеранами, но не более. Для Родригеза лучший расклад — затащить оппонента в борьбу и выиграть по очкам. Но а Сантьяго, вероятно, будет идти вперед с первых секунд в надежде на быстрый нокаут.

    Очередная проверка для Де Риддера и Фигередо

    Дейвисон Фигередо
    globallookpress.com

    В со-главном событии вечера в рамках среднего дивизиона состоится поединок между Рейнье Де Риддером, 13-м номером рейтинга, и восходящей звездой Бо Никалом. Оба в UFC идут пока что без поражений.

    Голландец в прошлом был чемпионом ONE в среднем и полутяжелом дивизионах. Единственный, кому он проиграл в своей карьере за 21 поединок, это Анатолий Малыхин (выиграл у Де Риддера дважды).

    Но после неудач в битве с россиянином Рейнье одержал 3 досрочных победы, 2 из которых в UFC. В дебюте он одолел сабмишном в третьем раунде Джеральда Миршерта. А затем аналогичным образом убрал со своего пути Кевина Холлэнда.

    Как и грядущий соперник, Де Риддер базовый борец. Никал в недавнем прошлом и вовсе был чемпионом мира по борьбе в весе до 93 кг среди юниоров. Что касается ММА, то здесь его опыт явно меньше, нежели у голландца.

    Бо провел 7 поединков, и пока что не потерпел ни единого поражения. Четыре победы были добыты в UFC, последняя над бывшим представителем топ-10 в полутяжелом весе Полом Крейгом. И на достигнутом Никал точно не планирует останавливаться, хотя бой с Де Риддером не предвещает легкой прогулки.

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    • В главном событии вечера пройдет бой между Кори Сэндхагеном и Дейвисоном Фигередо. Оба являются соседями по рейтингу легчайшего дивизиона, занимая четвертую и пятую строчки. Кори бывший претендент на временный титул.

    За последние 6 поединков в его активе 3 победы и 3 поражения. Правда, уровень оппозиции у американца был невероятно высокий. Он перебился практически со всеми топами дивизиона. В недавнем поединке доставил немало проблем Умару Нурмагомедову.

    Кори не позволил россиянину развить успех в партере, но все же уступил ему единогласным решением судей. Однако своего последнего слова явно не сказал. Сэндхаген опасен в стойке, грамотно работает в партере и умело контратакует. Впрочем, тоже самое можно сказать и про его оппонента. Дейвисон — боец очень опытный.

    В недавнем прошлом был чемпионом в наилегчайшем дивизионе, после чего решил попробовать себя в другом весе. В категории до 61 кг начал очень неплохо. Фигередо одержал 3 победы подряд над серьезными соперниками в лице Роба Фонта, Коди Гарбрандта и Марлона Веры.

    Но в последнем поединке уступил по очкам Петру Яну. В силу 36-летнего возраста многие списали Фигередо со счетов. Однако в поединке с Дейвисоном всегда нужно быть начеку, ведь он способен потрясти оппонента в самый неожиданный момент.

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