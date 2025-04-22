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    Битва с «Канело», нокаут против Ярда — вспоминаем самые яркие бои в карьере Сергея Ковалева

    За свою карьеру Ковалев провел немало громких боев. «Канело», Ярд и Уорд — лишь малая часть длинного списка

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    Сауль Альварес и Сергей Ковалев
    18 апреля 2025 года Сергей Ковалев провел последний бой карьере против Артура Манна и выиграл его нокаутом. На пике россиянин дрался с настоящими звездами мирового бокса. Самое время вспомнить наиболее громкие поединки с участием «Крашера»

    1. Сергей Ковалев против Натана Клеверли

    Бой против Натана Клеверли можно взять за точку отсчета на пути к мировой славе. В 2013 году «Крашер» впервые в своей карьере получил шанс подраться за звание чемпиона мира.

    До этого поединка россиянин провел 21 бой без поражений. А Клеверли на тот момент был чемпионом мира в полутяжелом весе по версии WBO и считался фаворитом в их встрече.

    Валлиец защищал пояс в шестой раз и не сомневался в победе. Однако Ковалев превратил его уверенность в иллюзию. С первых секунд Сергей завладел инициативой, обрушив на соперника шквал ударов.

    Натан Клеверли
    globallookpress.com

    Уже в третьем раунде россиянин отправил Натана на канвас, а в четвертом отрезке рефери остановил бой, присудив «Крашеру» победу. Так Ковалев в августе 2013 года завоевал первый пояс, отправив в нокаут непобежденного чемпиона на его родине.

    Этот бой стал отправной точкой для «Крашера». Он не только получил титул, но и привлек внимание промоутеров. Ковалев доказал, что готов к большим именам, а его фраза «Я пришел за вашими поясами» стала визитной карточкой.

    Клеверли после поражения так и не оправился. Он сменил дивизион, но больше не приближался к титульным боям. Что касается Ковалева, то в его карьере начался стремительный взлет. Следующие три года он не знал поражений, пополняя свою коллекцию новыми титулами.

    2. Сергей Ковалев против Бернарда Хопкинса

    Бернард Хопкинс
    globallookpress.com

    49-летний Бернард Хопкинс — это, пожалуй, самый громкий соперник Ковалева на том этапе карьеры россиянина. Американский ветеран уже давно прошел свой пик. И все же он старался действовать технично, хитро и непредсказуемо.

    Хопкинс дрался немного грязно: постоянно шел в клинч и провоцировал визави. Впрочем, Ковалев не поддавался на уловки Бернарда. К шестому раунду у Хопкинса появилось рассечение, а к концу боя он выглядел невероятно уставшим.

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    • Судьи единогласно отдали победу россиянину с разгромным счетом. Виктория над Хопкинсом в ноябре 2014 года принесла Сергею статус тройного чемпиона мира. Ранее в истории российского бокса подобное удавалось только Косте Цзю.

    Но главное — Ковалев победил не просто соперника, а настоящую легенду. После этого боя «Крашер» окончательно закрепился в топ-3 рейтинга вне зависимости от весовых категорий.

    3. Сергей Ковалев против Андре Уорда

    Сергей Ковалев и Андре Уорд
    globallookpress.com

    На кону поединка с Андре Уордом в декабре 2016 года стояли все 4 пояса в полутяжелом весе. Начало для россиянина было воодушевляющим, потому как Уорд оказался на настиле уже во втором раунде.

    Казалось, Ковалев полностью доминировал и шел к закономерной победе. Однако американец перестроился после экватора встречи и работал вторым номером, избегая тяжелый попаданий.

    В целом, картина боя не менялась. Ковалев шел вперед, Уорд постоянно оборонялся и лишь изредка решался на контратаки. Правда, судьи отдали победу американцу единогласным решением со счетом 114:113, хотя многие эксперты и фанаты считали триумфатором именно россиянина.

    Реванш в июне 2017 года подлил еще больше масла в огонь. Уорд начал бить ниже пояса, а рефери Тони Уикс не реагировал на нарушения. В восьмом раунде после серии сомнительных попаданий он остановил бой и присудил Уорду победу.

    Позже Уикс признал свою ошибку, но было слишком поздно. Эти два боя изменили карьеру Сергея. До битвы с Андре россиянин шел на серии из 30-ти побед без поражений. Однако впоследствии началась череда неудач. Многие до сих пор верят: будь судьи справедливее, Ковалев остался бы непобежденным.

    4. Сергей Ковалев против Энтони Ярда

    Энтони Ярд
    globallookpress.com

    Поединок с Энтони Ярдом, проходивший в августе 2019 года, стал для Ковалева последней волевой победой на топ-уровне. Непобежденный британский нокаутер считался опасным соперником абсолютно для любого полутяжеловеса.

    На кону стоял титул WBO, и для Сергея это был шанс вернуться на Олимп после двух неудач с Андре Уордом. Сам бой получился непростым для обоих боксеров.

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    • Ярд потряс Ковалева в восьмом раунде, но россиянин выстоял. В 11-й трехминутке Сергей провел серию ударов, отправив соперника на настил. Это был классический камбэк в исполнении россиянина.

    Сергей покинул ринг в статусе чемпиона WBO, нанеся Ярду первое поражение в его карьере. И после встречи с россиянином Энтони уже никогда не был прежним.

    5. Сергей Ковалев против Сауля «Канело» Альвареса

    Сауль Альварес
    globallookpress.com

    Бой с Саулем Альваресом в ноябре 2019 года стал для Ковалева последним титульным поединком. Мексиканец, зачистивший второй средний вес, решил покорить новую для себя категорию.

    Для Сергея это был шанс заработать 12 миллионов долларов и вернуться на вершину, но команда «Канело» выбрала идеальный момент. Ковалев недавно провел тяжелейший бой с Энтони Ярдом, и усталость явно дала о себе знать.

    На фоне непростой весогонки Сергей выглядел пассивно и медлительно. Альварес не спешил форсировать события. Он методично разбивал оппонента, а в 11-м раунде правым хуком отправил Ковалева в нокаут.

    После боя россиянин признался, что не успел восстановиться от противостояния с Ярдом и вышел на ринг против «Канело» исключительно ради денег. Это поражение поставило точку в чемпионской карьере «Крашера».

    Альварес же стал обладателем пояса WBO в полутяжелом весе, укрепив статус суперзвезды. Неизвестно, как мог бы сложиться реванш при иных обстоятельствах. Ведь когда Ковалев выходил на ринг полностью готовым, каждый из его соперников испытывал большие проблемы.

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