Битва с «Канело», нокаут против Ярда — вспоминаем самые яркие бои в карьере Сергея Ковалева

18 апреля 2025 года Сергей Ковалев провел последний бой карьере против Артура Манна и выиграл его нокаутом. На пике россиянин дрался с настоящими звездами мирового бокса. Самое время вспомнить наиболее громкие поединки с участием «Крашера»

1. Сергей Ковалев против Натана Клеверли

Бой против Натана Клеверли можно взять за точку отсчета на пути к мировой славе. В 2013 году «Крашер» впервые в своей карьере получил шанс подраться за звание чемпиона мира.

До этого поединка россиянин провел 21 бой без поражений. А Клеверли на тот момент был чемпионом мира в полутяжелом весе по версии WBO и считался фаворитом в их встрече.

Валлиец защищал пояс в шестой раз и не сомневался в победе. Однако Ковалев превратил его уверенность в иллюзию. С первых секунд Сергей завладел инициативой, обрушив на соперника шквал ударов.

Натан Клеверли globallookpress.com

Уже в третьем раунде россиянин отправил Натана на канвас, а в четвертом отрезке рефери остановил бой, присудив «Крашеру» победу. Так Ковалев в августе 2013 года завоевал первый пояс, отправив в нокаут непобежденного чемпиона на его родине.

Этот бой стал отправной точкой для «Крашера». Он не только получил титул, но и привлек внимание промоутеров. Ковалев доказал, что готов к большим именам, а его фраза «Я пришел за вашими поясами» стала визитной карточкой.

Клеверли после поражения так и не оправился. Он сменил дивизион, но больше не приближался к титульным боям. Что касается Ковалева, то в его карьере начался стремительный взлет. Следующие три года он не знал поражений, пополняя свою коллекцию новыми титулами.

2. Сергей Ковалев против Бернарда Хопкинса

Бернард Хопкинс globallookpress.com

49-летний Бернард Хопкинс — это, пожалуй, самый громкий соперник Ковалева на том этапе карьеры россиянина. Американский ветеран уже давно прошел свой пик. И все же он старался действовать технично, хитро и непредсказуемо.

Хопкинс дрался немного грязно: постоянно шел в клинч и провоцировал визави. Впрочем, Ковалев не поддавался на уловки Бернарда. К шестому раунду у Хопкинса появилось рассечение, а к концу боя он выглядел невероятно уставшим.

Судьи единогласно отдали победу россиянину с разгромным счетом. Виктория над Хопкинсом в ноябре 2014 года принесла Сергею статус тройного чемпиона мира. Ранее в истории российского бокса подобное удавалось только Косте Цзю.

Но главное — Ковалев победил не просто соперника, а настоящую легенду. После этого боя «Крашер» окончательно закрепился в топ-3 рейтинга вне зависимости от весовых категорий.

3. Сергей Ковалев против Андре Уорда

Сергей Ковалев и Андре Уорд globallookpress.com

На кону поединка с Андре Уордом в декабре 2016 года стояли все 4 пояса в полутяжелом весе. Начало для россиянина было воодушевляющим, потому как Уорд оказался на настиле уже во втором раунде.

Казалось, Ковалев полностью доминировал и шел к закономерной победе. Однако американец перестроился после экватора встречи и работал вторым номером, избегая тяжелый попаданий.

В целом, картина боя не менялась. Ковалев шел вперед, Уорд постоянно оборонялся и лишь изредка решался на контратаки. Правда, судьи отдали победу американцу единогласным решением со счетом 114:113, хотя многие эксперты и фанаты считали триумфатором именно россиянина.

Реванш в июне 2017 года подлил еще больше масла в огонь. Уорд начал бить ниже пояса, а рефери Тони Уикс не реагировал на нарушения. В восьмом раунде после серии сомнительных попаданий он остановил бой и присудил Уорду победу.

Позже Уикс признал свою ошибку, но было слишком поздно. Эти два боя изменили карьеру Сергея. До битвы с Андре россиянин шел на серии из 30-ти побед без поражений. Однако впоследствии началась череда неудач. Многие до сих пор верят: будь судьи справедливее, Ковалев остался бы непобежденным.

4. Сергей Ковалев против Энтони Ярда

Энтони Ярд globallookpress.com

Поединок с Энтони Ярдом, проходивший в августе 2019 года, стал для Ковалева последней волевой победой на топ-уровне. Непобежденный британский нокаутер считался опасным соперником абсолютно для любого полутяжеловеса.

На кону стоял титул WBO, и для Сергея это был шанс вернуться на Олимп после двух неудач с Андре Уордом. Сам бой получился непростым для обоих боксеров.

Ярд потряс Ковалева в восьмом раунде, но россиянин выстоял. В 11-й трехминутке Сергей провел серию ударов, отправив соперника на настил. Это был классический камбэк в исполнении россиянина.

Сергей покинул ринг в статусе чемпиона WBO, нанеся Ярду первое поражение в его карьере. И после встречи с россиянином Энтони уже никогда не был прежним.

5. Сергей Ковалев против Сауля «Канело» Альвареса

Сауль Альварес globallookpress.com

Бой с Саулем Альваресом в ноябре 2019 года стал для Ковалева последним титульным поединком. Мексиканец, зачистивший второй средний вес, решил покорить новую для себя категорию.

Для Сергея это был шанс заработать 12 миллионов долларов и вернуться на вершину, но команда «Канело» выбрала идеальный момент. Ковалев недавно провел тяжелейший бой с Энтони Ярдом, и усталость явно дала о себе знать.

На фоне непростой весогонки Сергей выглядел пассивно и медлительно. Альварес не спешил форсировать события. Он методично разбивал оппонента, а в 11-м раунде правым хуком отправил Ковалева в нокаут.

После боя россиянин признался, что не успел восстановиться от противостояния с Ярдом и вышел на ринг против «Канело» исключительно ради денег. Это поражение поставило точку в чемпионской карьере «Крашера».

Альварес же стал обладателем пояса WBO в полутяжелом весе, укрепив статус суперзвезды. Неизвестно, как мог бы сложиться реванш при иных обстоятельствах. Ведь когда Ковалев выходил на ринг полностью готовым, каждый из его соперников испытывал большие проблемы.