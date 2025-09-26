По информации СМИ, переговоры мадридского «Реала» и бразильского вингера Винисиуса Жуниора о продлении действующего контракта, рассчитанного на срок до июня 2027 года, находятся в тупике. В случае отсутствия прогресса стороны готовы к взаимному расставанию.LiveSport.Ru называет команды, где 25-летний футболист может продолжить карьеру.

Отношения «Реала» и Винисиуса: всё сложно

История с продлением контракта Винисисуса Жуниора почти год не даёт покоя болельщикам мадридского «Реала». Действующий договор между игроком и клубом рассчитан на срок до лета 2027 года. Сливочные на фоне активного интереса к вингеру со стороны саудовцев хотели бы защитить свой «актив», переподписав соглашение.

В то же время представители бразильца желают, чтобы футболист зарабатывал на уровне Киллиана Мбаппе (20 млн евро окладом и 10 млн евро бонусами). В «Реале» на это не согласились, предложив максимум 20 млн евро в год. Переговоры зашли в тупик, и стороны стали серьезно рассматривать варианты расставания чуть ли не ближайшей зимой.

Бразилец, как и его окружение, недоволен изменившейся ролью в команде. По информации СМИ, «Реал», в свою очередь, не собирается препятствовать уходу бразильского футболиста и даже присматривается к вингеру «Баварии» Майклу Олисе как к потенциальной замене Винисиуса.

А поскольку в контракте бразильца сейчас прописана сумма отступных, равная 1 млрд евро, высока вероятность, что мадридцы могут подвинуться по деньгам. Тем более, интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость вингера 25-летнего игрока в 170 млн евро.

Винисиус Жуниор globallookpress.com

С учётом этим вводных назовём основные варианты возможного продолжения карьеры Винисиуса (если, конечно, договоренность с «Реалом» так и не будет достигнута).

Звёздная Саудовская Про-Лига

Наиболее вероятным вариантом продолжения карьеры Винисиуса стоит назвать переход в один из клубов чемпионата Саудовской Аравии. Это неспроста — еще в прошлом году с Ближнего Востока настойчиво интересовались бразильским вингером, которому предлагали 5-летний контракт с общей зарплатой в 1 млрд евро.

У наших клубов есть все необходимое для привлечения, развития и воспитания такого таланта. Так что давайте подождем и посмотрим, что будет с Винисиусом. Мы не мечтаем. Это вопрос времени и переговоров. Омар Мугарбель генеральный директор Саудовской Про-Лиги

Уже в феврале писали, что «Реал» не станет удерживать Винисиуса, если тот решит уйти. Тем более, если за него будет заплачена более чем значительная сумма — по информации СМИ, саудовцы предлагали заплатить компенсацию в размере 300 млн евро.

Однако на тот момент контакты между представителями игрока и саудовской лиги сошли на нет. Саудовцы настаивали на заключении долгосрочного контракта, а Винисиус и его окружение не были заинтересованы в подобном формате сотрудничества.

На сегодняшний день в Саудовской Аравии не оставили мечту заключить такую мегасделку, которая с точки зрения суммы трансфера и зарплаты не имела бы прецедентов. Более того, саудовцы готовы подождать — на осуществление этого трансфер они отводят три ближайшие три года.

Празднование «Аль-Иттихадом» победы в чемпионате СА globallookpress.com

Из четырёх главных клубов Саудовской Аравии на Винисиуса на данный момент претендуют два — «Аль-Ахли» и «Аль-Хилаль». Это вызвано тем, что за «Аль-Иттихад» уже выступает Карим Бензема, а за «Аль-Наср» — Криштиану Роналду. А первым двум клубам в составе не хватает звезды мирового уровня.

На данный момент более логичным выглядит переход в «Аль-Хилаль»:

во-первых, «Аль-Хилаль» — это более титулованный клуб (6 чемпионств за последние 9 сезонов);

во-вторых, «Аль-Ахли» буквально полгода назад за 50 млн евро купил у «Порту» на позицию левого вингера Галено;

в-третьих, в «Аль-Хилале» практически гарантировано место в составе (главный конкурент — 34-летний саудовец Салем Аль-Досари).

Прежде главной звездой «Аль-Хилаля» был Неймар. Но травмы не дали нападающему нормально выступить в Саудовской Аравии, и вскоре он покинул команду. Теперь ей нужна новая топ-звезда, которой может стать Винисиус.

Конкурентная Английская Премьер-Лига

Всё-таки самой состоятельной футбольной лигой мира сейчас является Английская Премьер-Лига. Поэтому переезд дорогостоящего бразильца на Туманный Альбион не менее вероятно. Так, по данным журналистов, с представителями вингера в последние дни уже связывались «Арсенал», «Челси», «Ливерпуль», «Манчестер Сити».

Независимо от того, в какую команду попадёт Винисиус, ему придётся адаптироваться к английскому футболу, который от испанского отличается более высокими интенсивностью и темпом. Бразилец, играя в Ла Лиге, в большей степени сосредотачивался на атаке и не так часто отрабатывал сзади. Но в АПЛ ему нужно будет, как говориться, бегать «от печки до печки».

Амбициям 25-летнего футболиста по завоеванию трофеев, по крайней мере, на сегодняшний день соответствуют «Ливерпуль» и «Манчестер Сити». А из них двоих с точки зрения тактики и стиля в более подходящий вингеру футбол играют мерсисайдцы. Индивидуально сильный, технически оснащенный и скоростной Винисиус должен помочь команде Арне Слота играть интенсивно и агрессивно.

Арне Слот globallookpress.com

А для комбинационного футбола «Манчестер Сити», базирующегося на позиционной игре и контроле мяча, нужно больше учиться тактическим аспектам. Хотя и здесь бразилец, способный сохранить контроль над мячом, а затем точно отдать передачу, сможет принести пользу.

Хотя большой потребности в левом вингере у команд нет. Эту позицию у «Ливерпуля» и «Манчестер Сити» закрывают, соответственно, Коди Гапко и Жереми Доку. Однако как нельзя точно по поводу трансферов высказался главный тренер «красных» Арне Слот.

Полагаю, у нашей команды уже есть мощная атака. Но наш клуб всегда рассматривает возможности на рынке, в том числе для усиления полузащиты и защиты. Арне Слот главный тренер «Ливерпуля»

А вот кто точно при возможности подписал бы Винисиуса, так это «Челси». Лондонцы обладают не самым глубоким составом, часто страдают от травм основных игроков и не имеют в команде топ-футболистов (какими, например, уже считают Холанна, Родри, Салаха, ван Дейка). При этом трансферный баланс «Челси» почти бездефицитный в отличие от других фаворитов АПЛ.

Триумфальный «ПСЖ»

Зимой, когда стало формироваться понимание того, что Винисисусу до договоренности с «Реалом» о новом контракте далеко, журналисты распространили очередной инсайд: агенты вингера инициировали неформальные переговоры с «ПСЖ». Они преследовали две цели.

Первая цель — получить запасной вариант на случай окончательного разрыва отношений с «королевским» клубом. Вторая цель — использовать эти переговоры как инструмент давления на «Реал» при согласовании параметров нового соглашения.

В то же время чуть ранее стало известно, что президент «ПСЖ» Нассер Аль-Хелаифи, якобы, хочет отомстить «Реалу» за бесплатный переход нападающего Килиана Мбаппе из французского клуба в испанский летом 2024 года.

Киллиан Мбаппе globallookpress.com

Сомнения вызывает командный дух и дисциплина Винисиуса — их может не хватать бразильцу для включения в игровую модель, выстраиваемую Луисом Энрике. Однако поклонники крайнего нападающего будут надеяться, что ситуация, сложившаяся сейчас в мадридском коллективе, должна преподнести футболисту с не самым простым характером урок.

Родной «Фламенго»

Не будем забывать, что следующим летом пройдёт чемпионат мира. Винисиус Жуниор, будучи в форме, наверняка будет в стартовом составе сборной Бразилии. Но сейчас вингер сидит в запасе без игровой практики. В подобных случаях игрокам часто помогала аренда. Поэтому не стоит исключать, что зимой Винисиус отправится в полугодичную командировку.

И почему бы на помощь воспитаннику, а вместе с ним национальной команде не прийти «Фламенго»? Напомним, Винисиус пришел в школу красно-черных в 5-летнем возрасте, провёл там 13 лет и позволил заработать клубу 45 млн евро за счет своего перехода в «Реал» в 2018 году.

Особенность организации сезона в Бразилии — большое количество матчей: с января по май команда проведёт 3 десятка игр, так что проблем с игровой практики точно не будет. Отличное выступление на мундиале станет для Винисиуса еще одним доказательством, что он высококлассный футболист и заслуживает повышенный интерес со стороны лучших клубов мира.