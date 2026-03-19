Иногда счёт 7:2 выглядит так, будто матч был односторонним с самого начала. Но в случае с «Барселоной» и «Ньюкаслом» это было бы обманчивое впечатление. До перерыва каталонцы совсем не выглядели машиной без слабых мест, а англичане дважды возвращались в игру, отвечая на каждый выпад хозяев. Однако после почти безумного первого акта «Барселона» включила режим уничтожения и за двадцать минут смела «Ньюкасл» серией голов, от которой гости уже не оправились. Итоговые 7:2 в ответной игре и 8:3 по сумме двух матчей стали мощной заявкой на статус лучшей команды Европы прямо сейчас.

Каталонцы начали так, как и подобает хозяевам «Камп Ноу». Уже на шестой минуте Ламин Ямаль протащил мяч через центр, развернул эпизод в нужную сторону, Фермин Лопес подхватил атаку, а Рафинья завершил её точным ударом в угол. Казалось, что ранний гол сразу задаст привычный для «Барселоны» сценарий и запустит постепенное удушение соперника.

Но «Ньюкасл» ещё помнил первую игру и не собирался быть фоном. Команда Эдди Хау не откатилась, не начала спасать минимальный счёт, а снова пошла вперёд. Уже в середине первого тайма Льюис Холл и Харви Барнс разогнали атаку слева, а Энтони Эланга точно пробил мимо Жоана Гарсии. И это, казалось, был сигнал о том, что «Ньюкасл» не собирался мириться с вылетом.

Стандарты, ошибки и бесконечные качели до перерыва

Долго ничья не продержалась. «Барселона» вновь вышла вперёд после стандарта: Рафинья подал штрафной, Жерар Мартин сбросил, а Марк Берналь оказался там, где нужно, чтобы добить мяч в сетку. Этот эпизод отлично показал одну из сильных сторон хозяев — даже в суматохе они умеют извлекать максимум из моментов, где нужно быстро ориентироваться в пространстве и на подборе.

Однако даже этот гол не успокоил матч, напротив, он сделал его ещё более открытым и безумным. В какой-то момент «Барселона» сама дала сопернику шанс вернуться. Ламин Ямаль, который к тому моменту уже успел создать кучу опасных эпизодов, слишком рискованно сыграл пяткой в центре поля. Потеря, быстрый разворот атаки, снова Барнс слева, снова Эланга в правильной позиции — и уже 2:2.

Это был тот редкий случай, когда «Барса» одновременно выглядела очень опасной впереди и уязвимой без мяча. «Ньюкасл» находил пространство за спинами, пользовался рывками Эланги и Барнса, а оборона хозяев временами казалась слишком расслабленной для такого уровня. Именно поэтому ключевым оказался эпизод уже в добавленное время первого тайма. После тонкой передачи Ямаля и опасного входа в штрафную Киран Триппьер прихватил Рафинью за руку. После просмотра ВАР арбитр назначил пенальти — и сам Ямаль уверенно его реализовал. Этот гол оказался психологическим переломом в матче. Вместо 2:2 и ощущения интриги команды ушли в раздевалки при 3:2, а с этим преимуществом «Барса» во втором тайме уже не отпустила соперника.

После перерыва «Барселона» включила турборежим

Если в первом тайме это был захватывающий еврокубковый поединок с обоюдными ударами, то после перерыва началась жестокая демонстрация силы. Причём решающим стал даже не отдельный гол, а то, с какой скоростью «Барса» перехватила управление матчем. Она стала чище двигать мяч, быстрее подключать фланги, и, главное, лишила «Ньюкасл» возможности отвечать тем же темпом. Четвёртый мяч забил Фермин Лопес после тонкой передачи Рафиньи, уже тогда сложилось ощущение, что защита гостей дала фатальную трещину.

А дальше «Камп Ноу» увидел классический рывок команды, которая почувствовала кровь. Сначала Роберт Левандовский замкнул подачу Рафиньи с углового, затем он же оформил дубль после очередной быстрой комбинации, а чуть позже и сам Рафинья поставил жирную точку своим вторым голом.

С 51-й по 72-ю минуту «Барселона» забила четыре мяча, и, возможно, именно этот отрезок отличает хорошую команду от претендента на трофей. Для «Ньюкасла» этот каталонский шквал стал убийственным. До определённого момента англичане держались достойно, но после четвёртого гола просто посыпались и начали привозить себе на ровном месте.

Рафинья и Ямаль могут вдвоём обыграть любого

Если искать главного героя матча, то им почти наверняка будет Рафинья — он был в центре почти каждого решающего эпизода. Первый гол, острейшие рывки между линиями, подача со штрафного на второй мяч, заработанный пенальти, голевая передача на Фермина, угловой под гол Левандовского, второй собственный гол после ошибки соперника — бразилец блестяще попал в ритм игры.

Рафинья особенно ценен для этой «Барселоны» тем, что может быть разным в рамках одного матча. В одном эпизоде он завершает атаку как чистый форвард, в другом — работает как созидатель со стандарта, в третьем — тащит мяч в переходе, в четвёртом — выжимает максимум из грубой ошибки соперника. Для «Ньюкасла» он стал постоянной головной болью, а для «Барсы» — мудрым игроком, который задаёт интенсивность и придаёт форму атакам.

А вот у Ламина Ямаля матч получился парадоксальным. С одной стороны, именно его небрежный пас пяткой привёл к одному из голов «Ньюкасла». С другой — почти после каждой собственной ошибки он отвечал не испугом, а ещё большей смелостью. И это, пожалуй, важнее всего.

Он участвовал в первом голе, постоянно вскрывал оборону за счёт дриблинга и резкой смены направления, создавал численное преимущество и не боялся брать ответственность. Да, он промахнулся из убойной позиции в первом тайме, когда казалось проще попасть, чем не попасть. Но затем спокойно подошёл к точке и забил пенальти в ключевой момент. А во втором тайме именно его движение и передача открыли путь к одному из голов Левандовского.

Главное впечатление от Ямаля — даже не техника и не набор действий с мячом, а отношение к игре. Он не выпадает после неудач, не начинает прятаться, не теряет дерзость. Для футболиста его возраста это редчайшее качество, особенно на уровне плей-офф Лиги Чемпионов.

«Барселона» выглядит как реальный претендент — но не без оговорок

При всём восторге от головокружительной «Барсы» у Флика наверняка останутся вопросы. До перерыва его команда позволяла слишком многое, а оборона снова показала, что при высоком темпе и резких переходах может быть очень уязвимой. И всё же главное для «Барселоны» сейчас другое — она снова разорвала соперника в ЛЧ за счёт топовой атаки. Уникальный Ямаль, Рафинья в роли лидера и Левандовский, который вспомнил о голах, — тройка, против которой не выстоит ни одна оборона Европы. Если эта команда чуть добавит в контроле и собранности без мяча, первая Лига Чемпионов за 11 лет совсем не выглядит нереально.

Календарь и таблица Лиги чемпионов

А для команды Эдди Хау этот матч получился одновременно обнадёживающим и жестоким. Обнадёживающим — потому что в атаке «Ньюкасл» временами действительно выглядел смело и опасно. Но всё это перечеркнула оборона. Гости слишком легко пропускали после стандартов, допускали позиционные ошибки, терялись при быстрых розыгрышах хозяев и рассыпались, когда давление стало чрезмерным. Особенно тяжело дался второй тайм, когда каждая волна атаки «Барсы» ощущалась как потенциальный гол. После четвёртого мяча «Ньюкасл» уже не выглядел командой, способной хотя бы не допустить унижения. Гости просто пытались дожить до финального свистка. Именно это, наверное, и стало главным разочарованием вечера для англичан. Они сыграли достаточно ярко, чтобы запомниться болельщикам, но недостаточно надёжно, чтобы остаться в борьбе.