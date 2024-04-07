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    • Глава «Телеспорта» задержан по делу о мошенничестве в особо крупном размере
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    Глава «Телеспорта» задержан по делу о мошенничестве в особо крупном размере

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    Глава АО «Телеспорт Груп» Петр Макаренко задержан правоохранительными органами по обвинению в мошенничестве в особо крупном размере, сообщает «Р-Спорт». Владельцу компании грозит до 10 лет лишения свободы.

    Петр Макаренко
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    Петр Макаренко

    В Гагаринском суде Москвы сообщили, что уголовное дело возбуждено в связи с действиями, «связанными с трансляцией спортивных мероприятий». В отношении Макаренко избрана мера пресечения в виде домашнего ареста на срок до 4 мая.

    АО «Телеспорт груп» — один из крупнейших игроков на рынке спортивных прав в России. Компания занимается трансляциями спортивных событий, работой с медиаправами крупных турниров и другой деятельностью.

    Напомним, что в сентябре 2023 года онлайн-кинотеатр Okko обвинил «Телеспорт» в незаконной продаже «Газпром-Медиа» прав на трансляцию отборочных игр ЧЕ-2024, которые были эксклюзивно приобретены Okko.

  • Ловкость рук и никакого мошенничества. «Матч ТВ» увел у Окко права на показ отбора Евро-2024
  • Онлайн-кинотеатр обвиняет «Телеспорт» в незаконной продаже «Газпром-Медиа» прав на трансляцию игр ЧЕ-2024.
  • 06/09/2023

    • В апреле 2024 года арбитражный суд Москвы отклонил иск онлайн-кинотеатра к «Телеспорт Групп», в котором истец требовал признать незаконным уведомление о приостановке ответчиком действия прав на трансляции футбольных чемпионатов Европы 2024 и 2028 годов, переданных им «Окко» по договору от 2 июля 2021 года.

    По данным РБК, дело против Макаренко может быть связано с противоречиями, возникшими между владельцем «Телеспорта» и «Сберинтертеймент», структурным подразделением «Сбера».

    В феврале к «Телеспорту» был подан иск с требованием выплатить 102 млн рублей в связи с займом, который ответчик, как утверждают в банке, не вернул.

    3 апреля Арбитражный суд Москвы удовлетворил ходатайство «Сберинтертеймент» об увеличении суммы иска до 106,8 млн рублей.

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