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    В Беларуси разрешили транслировать Евро-2024 без согласия от УЕФА

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    Министерство информации Республики Беларусь разрешило местным телеканалам показывать матчи чемпионата Европы без согласия УЕФА. Об этом говорится в документе, опубликованном на Национальном правовом интернет-портале.

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    Ведомство внесло Союз европейских футбольных ассоциаций в особый перечень правообладателей, чьи объекты интеллектуальной собственности в Беларуси разрешено использовать без их согласия и разрешения.

    Ранее аналогичным образом в Беларуси было разрешено транслировать матчи чемпионата мира по пляжному футболу.

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    • В 2023 году в Беларуси был принят закон, согласно которому разрешается транслировать мероприятия без согласия правообладателя, если этот правообладатель происходит из так называемых недружественных стран.

    Евро-2024 пройдет в Германии с 14 июня по 14 июля.

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