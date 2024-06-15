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    Албания создаст проблем Италии

    Италия — Албания. Ставка (к. 1.75) и прогноз на Евро-2024 15 июня 2024

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    Прогноз и ставки на Италия — Албания
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    Для Лучано Спаллетти это первый крупный турнир
    15 июня в первом туре чемпионата Европы по футболу сыграют Италия и Албания. Начало игры — в 22:00 мск. Италия — Албания: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.
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    Футбол. Евро-2024. Группа B 15 Июня 2024 года

    Италия

  • Рим
    •  Италия 22:00 Албания

    Албания

  • Тирана
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    Италия

    Турнирное положение: в отборе на Евро-2024 Италия заняла второе место в группе С с 14 очками вслед за сборной Англией и пробилась напрямую в финал турнира.

    Последние матчи: в преддверии старта чемпионата Европы подопечные Лучано Спаллетти победили с минимальным счетом Боснию и Герцеговины (1:0). Единственный мяч в середине первого тайма забил полузащитник «Интера» Давиде Фраттези.

    Италия — Албания: коэффициенты букмекеров

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    Во второй половине тренерский штаб произвел серию замен, дав отдохнуть ведущим футболистам, но победу Скуадра Адзурра удержать все равно смогла.

    Ранее Италия дома сыграла вничью с Турцией (0:0) и победила Эквадор (2:0).

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    Состояние команды: Италия в последнее время в последнее время выглядит не лучшим образом, Спаллетти пробует разные схемы (4-3-3, 3-5-2), но пока нужного баланса достичь не всегда получается. Продолжает сказываться нехватка забивного нападающего, ни Скамакка, ни Распадори, ни Ретеги не тянут на эту роль.

    Албания

    Турнирное положение: в своей Е Албания сенсационно заняла первое место с 15 очками, опередив Чехию и Польшу. Это позволило ей впервые в своей истории выйти в финал Евро.

    Прогнозы и ставки на Евро-2024

    Последние матчи: в предыдущей товарищеской игре команда бразильского специалиста Силвиньо уверенно победила дома Азербайджан (3:1). Голы в этой встрече забивали Байрами, Манай и Лачи.

    Преимущество албанцев на протяжении всей встречи было подавляющим, они по делу выиграли и в отличном настроении берут старт на Евро-2024.

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    Ранее была победа над Лихтенштейном (3:0) и поражение в гостях от Швеции (0:1).

    Не сыграют: все игроки готовятся к матчу.

    Состояние команды: сборная Албании творит историю, в команде подросло неплохое поколение (Джимсити, Байрами, Асллани, Броя), большая часть которого выступает в ведущих европейских чемпионатах.

    Пусть они не являются звездами первой величины, тем не менее, находятся там на хорошем счету. Команда очень боевитая и вязкая, с довольно крепкой обороной.

    Статистика для ставок

    • В 2022 году в товарищеском матче Италия выиграла со счетом 3:1 в гостях

    • В 2017 году команды встречались в отборе на Евро, и тогда обе встречи остались за итальянцами (1:0, 2:0)

    • Италия в трех последних турах не пропустила ни разу, Албания за это же время выиграла два матчи и пропустила всего два мяча

    Прогноз

    Коэффициенты букмекеров: на победу Италия дают 1,43, а на Албанию — 9,20, ничью букмекеры оценивают в 4,70.

    Тотал меньше 2,5 идет за 1,81, а тотал больше 2,5 можно взять за 2,07.

    Прогноз: традиционно сборная Италии при любом тренере всегда очень тяжело стартует на крупных турнирах, постепенно раскачиваясь к концу группового турнира.

    Для Албании это будет первая встреча на таком уровне, поэтому самоотдача будет запредельная. Большинство игроков сборной выступает в итальянской Серии А, значит отлично осведомлена о сильных и слабых сторонах итальянцев.

    Ставка: победа Албании с форой +1,5 за 1,75.

    Прогноз: также можно попробовать и рискнуть, что Албания сотворит сенсацию.

    Ставка: Албания не проиграет за 3,0.

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    Италия — Албания. 15 июня в первом туре чемпионата Европы по футболу сыграют Италия и Албания. Начало игры — в 22:00 мск. / Ставка и прогноз на матч Италия — Албания с коэффициентом 1.75.
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