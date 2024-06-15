15 июня в первом туре чемпионата Европы по футболу сыграют Италия и Албания. Начало игры — в 22:00 мск. Италия — Албания: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

Италия

Турнирное положение: в отборе на Евро-2024 Италия заняла второе место в группе С с 14 очками вслед за сборной Англией и пробилась напрямую в финал турнира.

Последние матчи: в преддверии старта чемпионата Европы подопечные Лучано Спаллетти победили с минимальным счетом Боснию и Герцеговины (1:0). Единственный мяч в середине первого тайма забил полузащитник «Интера» Давиде Фраттези.

Италия — Албания: коэффициенты букмекеров 1X2Новым игрокам 1.424.709.00Бонус$9500

Во второй половине тренерский штаб произвел серию замен, дав отдохнуть ведущим футболистам, но победу Скуадра Адзурра удержать все равно смогла.

Ранее Италия дома сыграла вничью с Турцией (0:0) и победила Эквадор (2:0).

Не сыграют: потерь в составе нет.

Состояние команды: Италия в последнее время в последнее время выглядит не лучшим образом, Спаллетти пробует разные схемы (4-3-3, 3-5-2), но пока нужного баланса достичь не всегда получается. Продолжает сказываться нехватка забивного нападающего, ни Скамакка, ни Распадори, ни Ретеги не тянут на эту роль.

Албания

Турнирное положение: в своей Е Албания сенсационно заняла первое место с 15 очками, опередив Чехию и Польшу. Это позволило ей впервые в своей истории выйти в финал Евро.

Прогнозы и ставки на Евро-2024

Последние матчи: в предыдущей товарищеской игре команда бразильского специалиста Силвиньо уверенно победила дома Азербайджан (3:1). Голы в этой встрече забивали Байрами, Манай и Лачи.

Преимущество албанцев на протяжении всей встречи было подавляющим, они по делу выиграли и в отличном настроении берут старт на Евро-2024.

Ранее была победа над Лихтенштейном (3:0) и поражение в гостях от Швеции (0:1).

Не сыграют: все игроки готовятся к матчу.

Состояние команды: сборная Албании творит историю, в команде подросло неплохое поколение (Джимсити, Байрами, Асллани, Броя), большая часть которого выступает в ведущих европейских чемпионатах.

Пусть они не являются звездами первой величины, тем не менее, находятся там на хорошем счету. Команда очень боевитая и вязкая, с довольно крепкой обороной.

Статистика для ставок

В 2022 году в товарищеском матче Италия выиграла со счетом 3:1 в гостях

В 2017 году команды встречались в отборе на Евро, и тогда обе встречи остались за итальянцами (1:0, 2:0)

Италия в трех последних турах не пропустила ни разу, Албания за это же время выиграла два матчи и пропустила всего два мяча

Прогноз

Коэффициенты букмекеров: на победу Италия дают 1,43, а на Албанию — 9,20, ничью букмекеры оценивают в 4,70.

Тотал меньше 2,5 идет за 1,81, а тотал больше 2,5 можно взять за 2,07.

Прогноз: традиционно сборная Италии при любом тренере всегда очень тяжело стартует на крупных турнирах, постепенно раскачиваясь к концу группового турнира.

Для Албании это будет первая встреча на таком уровне, поэтому самоотдача будет запредельная. Большинство игроков сборной выступает в итальянской Серии А, значит отлично осведомлена о сильных и слабых сторонах итальянцев.

Ставка: победа Албании с форой +1,5 за 1,75.

Прогноз: также можно попробовать и рискнуть, что Албания сотворит сенсацию.

Ставка: Албания не проиграет за 3,0.