15 июня в первом туре группового этапа чемпионата Европы по футболу сыграют Испания и Хорватия. Начало игры — в 19:00 мск. Испания — Хорватия: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

Испания

Турнирное положение: в отборе на Евро-2024 в своей группе А Испания уверенно заняла первое место с 21 очком, отобравшись в финал задолго до окончания соревнований.

Последние матчи: непосредственном перед стартом Евро-2024 подопечные Луиса де ла Фуэнте отлично попрактиковались в товарняке со сборной Северной Ирландии, разгромив ее со счетом 5:1.

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Уже к перерыву сборная Испании вела 4:1, после чего сбавила обороты и спокойно завершила встречу в свою пользу. Дублем в ней отметился Педри, также забивали Альваро Мората, Фабиан Руис и Микель Оярсабаль.

Ранее был разгром Андорры (5:0) и результативная ничья с Бразилией (3:3).

Не сыграют: все вызванные футболисты в строю.

Состояние команды: к старту главного турнира этого года Испания подходит в отличном настроении и форме, многочисленная молодая поросль (Ямаль, Нико Уильямс, Фермин Лопес) все громче заявляет о себе в национальной команде и выходит на ведущие позиции.

Традиционно у испанцев есть проблема с позицией центрфорварда (Мората не такой забивной), но за счет активной игры вингеров и мощной средней линии эта слабость значительно нивелируется.

Хорватия

Турнирное положение: в отборочном турнире Хорватия заняла второе место в группе D c 16 очками и напрямую отобралась на чемпионат Европы.

Прогнозы и ставки на Евро-2024

Последние матчи: перед стартом Евро-2024 дружина Златко Далича на выезде переиграла Португалию со счетом 2:1.

Уже в дебюте матча Лука Модрич уверенно реализовал пенальти, португальцы смогли отыграться после перерыва довольно быстро, но Хорватия почти сразу вышла вперед после точного удара Анте Будимира.

До этого Хорватия разгромила на своем поле Македонию (3:0) и обыграла в гостях Египет (4:2).

Не сыграют: все игроки готовятся к стартовому матчу.

Состояние команды: пусть многие лидеры сборной Хорватии постарели, а молодежь никак не достигнет уровня звезд, все равно команда остается одной из ведущих на континенте и рассматривается на Евро-2024 в качестве темной лошадки. Атака хорватов по-прежнему довольно грозная, свой гол она всегда способна забить.

Статистика для ставок

В Лиге Наций-2023 по пенальти победу одержала Испании, а основное время закончилось 0:0

В 1/8 финала Евро-2020 Испания выиграла в дополнительное время со счетом 5:3 (основное завершилось 3:3)

В трех последних играх Испания забила 13 мячей, а Хорватия — девять

Прогноз

Коэффициенты букмекеров: на победу Испании дают 1,95, а на Хорватию — 4,30, ничью букмекеры оценивают в 3,60.

Тотал меньше 2,5 идет за 1,75, а тотал больше 2,5 можно взять за 2,16.

Прогноз: обе команды играют в атакующий футбол и не всегда надежно в защите, у них мощнейшая средняя линия с россыпью звезд мирового уровня и большим опытом участия в матчах невероятного накала.

Первые матчи любого крупного турнира часто получаются не самыми яркими, но тут не такой случай.

Ставка: обе забьют за 1,94.

Прогноз: также можно рассмотреть более рисковый вариант с большим количеством забитых мячей.

Ставка: тотал больше 3 за 3,0.