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    Испания и Хорватия порадуют голами

    Испания — Хорватия. Ставка (к. 1.94) и прогноз на чемпионат Европы 15 июня 2024 года

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    Прогноз и ставки на Испания — Хорватия
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    Для Луки Модрича это пятый Евро
    15 июня в первом туре группового этапа чемпионата Европы по футболу сыграют Испания и Хорватия. Начало игры — в 19:00 мск. Испания — Хорватия: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.
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    Футбол. Евро-2024. Группа B 15 Июня 2024 года

    Испания

  • Мадрид
    •  Испания 19:00 Хорватия

    Хорватия

  • Загреб
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    Испания

    Турнирное положение: в отборе на Евро-2024 в своей группе А Испания уверенно заняла первое место с 21 очком, отобравшись в финал задолго до окончания соревнований.

    Последние матчи: непосредственном перед стартом Евро-2024 подопечные Луиса де ла Фуэнте отлично попрактиковались в товарняке со сборной Северной Ирландии, разгромив ее со счетом 5:1.

    Испания — Хорватия: коэффициенты букмекеров

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    Уже к перерыву сборная Испании вела 4:1, после чего сбавила обороты и спокойно завершила встречу в свою пользу. Дублем в ней отметился Педри, также забивали Альваро Мората, Фабиан Руис и Микель Оярсабаль.

    Ранее был разгром Андорры (5:0) и результативная ничья с Бразилией (3:3).

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    • Не сыграют: все вызванные футболисты в строю.

    Состояние команды: к старту главного турнира этого года Испания подходит в отличном настроении и форме, многочисленная молодая поросль (Ямаль, Нико Уильямс, Фермин Лопес) все громче заявляет о себе в национальной команде и выходит на ведущие позиции.

    Традиционно у испанцев есть проблема с позицией центрфорварда (Мората не такой забивной), но за счет активной игры вингеров и мощной средней линии эта слабость значительно нивелируется.

    Хорватия

    Турнирное положение: в отборочном турнире Хорватия заняла второе место в группе D c 16 очками и напрямую отобралась на чемпионат Европы.

    Прогнозы и ставки на Евро-2024

    Последние матчи: перед стартом Евро-2024 дружина Златко Далича на выезде переиграла Португалию со счетом 2:1.

    Уже в дебюте матча Лука Модрич уверенно реализовал пенальти, португальцы смогли отыграться после перерыва довольно быстро, но Хорватия почти сразу вышла вперед после точного удара Анте Будимира.

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    До этого Хорватия разгромила на своем поле Македонию (3:0) и обыграла в гостях Египет (4:2).

    Не сыграют: все игроки готовятся к стартовому матчу.

    Состояние команды: пусть многие лидеры сборной Хорватии постарели, а молодежь никак не достигнет уровня звезд, все равно команда остается одной из ведущих на континенте и рассматривается на Евро-2024 в качестве темной лошадки. Атака хорватов по-прежнему довольно грозная, свой гол она всегда способна забить.

    Статистика для ставок

    • В Лиге Наций-2023 по пенальти победу одержала Испании, а основное время закончилось 0:0

    • В 1/8 финала Евро-2020 Испания выиграла в дополнительное время со счетом 5:3 (основное завершилось 3:3)

    • В трех последних играх Испания забила 13 мячей, а Хорватия — девять

    Прогноз

    Коэффициенты букмекеров: на победу Испании дают 1,95, а на Хорватию — 4,30, ничью букмекеры оценивают в 3,60.

    Тотал меньше 2,5 идет за 1,75, а тотал больше 2,5 можно взять за 2,16.

    Прогноз: обе команды играют в атакующий футбол и не всегда надежно в защите, у них мощнейшая средняя линия с россыпью звезд мирового уровня и большим опытом участия в матчах невероятного накала.

    Первые матчи любого крупного турнира часто получаются не самыми яркими, но тут не такой случай.

    Ставка: обе забьют за 1,94.

    Прогноз: также можно рассмотреть более рисковый вариант с большим количеством забитых мячей.

    Ставка: тотал больше 3 за 3,0.

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    Испания — Хорватия. 15 июня в первом туре группового этапа чемпионата Европы по футболу сыграют Испания и Хорватия. Начало игры — в 19:00 мск. / Ставка и прогноз на матч Испания — Хорватия с коэффициентом 1.94.
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