15 июня в рамках Евро-2024 состоится игра Венгрия — Швейцария. Начало — 16:00 (мск). Венгрия — Швейцария: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

Венгрия

Турнирное положение: Венгры отлично провели отборочный этап Евро-2024. Команда ни разу не проиграла в восьми встречах. Были зафиксированы пять побед и три ничьи.

Венгрия забила больше всех соперников по группе — Сербии, Черногории, Литвы и Болгарии. Команда в итоге вышла в финальную часть Евро-2024 с первого места.

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Последние матчи: Венгрия в 2024 году провела четыре товарищеских матча. У команды три победы.

В июне венгры уступили Ирландии со счетом 1:2, а затем разгромили Израиль (3:0).

Прогнозы и ставки на Евро-2024

Не сыграют: о травмированных и дисквалифицированных игроках не сообщается.

Состояние команды: Подопечные де Росси показывают интересный футбол. Венгры забивают сами и дают играть соперникам.

Самый результативный футболист сборной Венгрии в квалификации Евро-2024 — Доминик Собослаи, который сделал 4+4 по «гол+пас».

Ранее венгры в контрольной встрече уступили Ирландии. Это единственное поражение Венгрии за два года.

Швейцария

Турнирное положение: В отборе на Евро-2024 Швейцария стала второй в группе с Румынией, Израилем, Беларусью, Косово и Андоррой.

Подопечные Мурата Якина больше всех забили голов (22), однако первое место так и не заняли. Лидерство было проиграно Румынии.

Последние матчи: Швейцарцы никому не уступают с 21 ноября. Беспроигрышная серия сборной составляет четыре матча.

В июне сборная Швейцарии в товарищеской встрече забила четыре безответных гола в ворота Эстонии. Вскоре команда сыграла вничью с Австрией (1:1).

Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: В предстоящей игре Швейцария идет небольшим фаворитом. Однако не всё однозначно. Перебегать венгров вряд ли получится. Да и атака швейцарской команды переживает не лучшие времена.

В 21-м веке сборные встречались три раза. В 2002-м году швейцарцы победили венгров в товарняке (2:1). А затем — в обоих матчах отборочного турнира ЧМ-2018 (3:2, 5:2).

Лучшим бомбардиром сборной Швейцарии во время квалификации Евро-2024 оказался Зеки Амдуни, забивший 6 голов.

Статистика для ставок

Венгрия в 2024 году из четырех товарищеских матчей выиграла три

Швейцарцы никому не проигрывают с 21 ноября

В 21-м веке Венгрия еще ни разу не обыгрывала сборную Швейцарии

Прогноз

Коэффициенты букмекеров: Швейцария — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Ее победа оценивается 2.30. Ничья — в 3.10, победа Венгрии — в 3.40.

ТБ 2,5 считается букмекерами менее вероятным сценарием, чем ТМ 2,5 — 2.20 и 1.65.

Прогноз: в стартовом матче турнира команды вряд ли захотят рисковать. Ожидается осторожный футбол.

Ставка: ничья за 3.10.

Прогноз: в предстоящей встрече голевые моменты обязательно будут. Смогут отличиться обе команды.

Ставка: обе команды забьют за 1.93.