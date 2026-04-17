После 3:1 в Италии у «Астон Виллы» уже был очень комфортный задел, но ответный матч показал, почему команды Унаи Эмери так опасны в еврокубках. В Бирмингеме «Болонья» не отыграла разницу, так ещё и быстро лишилась надежды на интригу. «Вилла» довела общий счёт до 7:1 и теперь сыграет в английском полуфинале против «Ноттингем Форест».

Результат матча Астон Вилла Бирмингем 4:0 Болонья Болонья 1:0 Олли Уоткинс 16' 2:0 Эмилиано Буэндия 26' 3:0 Морган Роджерс 39' 4:0 Эзри Конса 89' Астон Вилла: Дамиан Эмилиано Мартинес, Эзри Конса, Пау Торрес, Лука Динь, Мэтти Кэш, Амаду Онана ( Ламаре Богард 78' ), Юри Тилеманс ( Дуглас Луис 74' ), Джон МакГинн ( Тэмми Абрахам 64' ), Эмилиано Буэндия, Морган Роджерс ( Джейдон Санчо 74' ), Олли Уоткинс ( Леон Бэйли 64' ) Болонья: Федерико Равалья, Хуан Миранда, Николо Казале ( Торбьёрн Хеггем 82' ), Мартин Витик, Льюис Фергюсон, Никола Моро, Ремо Фройлер ( Симон Зом 46' ), Жоау Мариу ( Риккардо Орсолини 46' ), Сантьяго Кастро ( Йенс Одгор 76' ), Джонатан Роу, Федерико Бернардески ( Надир Цортеа 46' ) Жёлтая карточка: Федерико Бернардески 29' (Болонья)

Статистика матча 7 Удары в створ 4 1 Удары мимо 3 46 Владение мячом 54 4 Угловые удары 2 0 Офсайды 1 13 Фолы 17

Главное, что сделала команда Эмери, — не позволила матчу хотя бы ненадолго стать нервным. Обычно уступающий в счёте соперник ждёт раннего гола и какого-то сбоя в ритме фаворита. Вместо этого «Вилла» сама навязала темп и с первых минут выглядела командой, которая стремится окончательно добить оппонента.

Первый гол вышел образцовым. Мяч стремительно прошёл сквозь всю оборону гостей, а в финале Морган Роджерс выкатил на Олли Уоткинса, которому оставалось только замкнуть с нескольких метров. Формально это был простой удар, но разница между командами в нём чувствовалась сильнее всего.

Олли Уоткинс

Для Уоткинса этот мяч был особенным — сотым за «Астон Виллу», в контексте нынешнего проекта Эмери такая отметка выглядит совсем не декоративной статистикой. Уоткинс давно стал не просто главным форвардом этой команды, а одним из её символов. Его периодически критикуют за неровные отрезки, но, если смотреть на дистанцию, это нападающий огромной ценности. И особенно важно для «Виллы», что к решающему отрезку сезона Олли Уоткинс снова подошёл в хорошем тонусе.

Промах с пенальти ничего не изменил

Казалось, у гостей появился маленький шанс, когда Роджерс не реализовал пенальти. После игры рукой Мартина Витика арбитры указали на точку, но Федерико Равалья потащил удар. Для команды, которая приехала отыгрывать дефицит в два мяча, это мог быть момент психологического подъёма и старта камбэка.

Пенальти Роджерса

Но проблема «Болоньи» в том, что она в этот вечер не выдерживала даже собственные эмоциональные всплески: прошло меньше минуты, а «Вилла» забила снова. После вброса аута Буэндия получил мяч под острым углом и пробил в ближний угол. На таком уровне пропускать сразу после удачного эпизода почти всегда — приговор.

Эмилиано Буэндия празднует гол

А к перерыву всё стало окончательно ясно. Роджерс после неудачного пенальти получил мяч слева и всё-таки пробил Равалью, причём снова в ближний угол. Для английского полузащитника этот гол был отдельно важным, Морган прервал свою засуху и при этом остался одной из ключевых фигур атаки хозяев. Даже когда Роджерс ошибается, эта «Вилла» продолжает играть через него — против «Болоньи» это доверие полностью оправдалось.

Морган Роджерс

По счёту всё выглядело жестоко, но именно по содержанию особенно бросалось в глаза, насколько «Астон Вилла» уже обжилась в европейских матчах такого типа. Команда Эмери хорошо чувствует, когда нужно ускориться, а когда можно просто держать мяч и заставить другого мучиться без него. «Болонья» не была совсем беспомощной. В первом тайме Бернардески проверял Мартинеса, после перерыва команда пыталась хотя бы сделать картину менее унизительной. Были отдельные эпизоды, где гости могли зацепить гол, но почти каждый раз «Вилла» либо успевала закрыться, либо просто была собраннее в решающий момент.

И в этом, пожалуй, главное отличие. У «Болоньи» свежая команда и смелый тренер, но против соперника уровня Эмери этого недостаточно, если допускать столько мелких сбоев в обороне. «Вилла» же, наоборот, построена на том, чтобы в таких матчах не допускать качелей. Она умеет быть хищной, когда чувствует кровь, и не стесняется играть по счёту, если ситуация уже под контролем.

«Астон Вилла» — «Болонья»

Уоткинс, Роджерс и Эмери выводят «Виллу» в полуфинал

Во втором тайме результат уже был понятен более-менее всем, но хозяева всё равно пытались обострять. Они продолжали давить позиционно, пользовались стандартами и в концовке довели дело до четвёртого мяча. После углового Конса очень ловко сориентировался в штрафной и пробил с разворота в падении. Роскошный гол центрального защитника и очень подходящая финальная нота для такого вечера.

Леон Бэйли и Эзри Конса

В итоге «Астон Вилла» прошла четвертьфинал с осознанием реальных амбиций на трофей. Унаи Эмери слишком хорошо знает этот турнир, чтобы позволить своей команде лишнюю расслабленность. Сотый гол Олли Уоткинса за клуб в такой вечер выглядит определённым символом того, что к самому важному отрезку сезона форвард снова выходит на первый план. Для команды, которая ещё и в чемпионате решает серьёзные задачи, это почти идеальный сценарий.

Теперь впереди полуфинал с «Ноттингемом», там уже не будет такой пропасти в опыте английского футбола и ощущения экзотического соперника, которого нужно разбирать с нуля. Зато будет очень жёсткое противостояние команд, которым есть что доказывать и в Европе, и дома. Но пока у «Виллы» есть полное право просто насладиться ощущением уверенности, которое свойственно большим командам на решающих стадиях еврокубков.