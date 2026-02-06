«Фламенго» заинтересован в подписании контракта с бразильским нападающим «Реала» Винисиусом. Об этом сообщает Marca.
Стало известно, что руководство «Фламенго» намерено предпринять попытки подписания форварда.
При этом, бразильский клуб не может конкурировать с «Реалом» и Саудовской Аравией в плане финансов, но во «Фламенго» намерены использовать эмоции Винисиуса.
В Бразилии форварда встретят в качестве «абсолютного кумира», где он будет чувствовать себя комфортно.
«Реал», в свою очередь, намерен продлить контракт с Винисиусом. В нынешнем сезоне форвард провел за «сливочных» 22 матча в рамках Примеры, забил 6 голов и сделал 5 голевых передач.