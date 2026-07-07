Одержит ли румынский клуб первую победу в ЛЧ?

прогноз на матч Лиги чемпионов, ставка за 2.05

В первом матче первого отборочного раунда Лиги чемпионов МЛ «Витебск» из Беларуси будет принимать румынский клуб «Университатя Крайова». Игра пройдет в Витебске 8 июля. Начало встречи — в 20:00 по мск. Эксперт LiveSport.Ru Василий Рошкован подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 2.05.

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МЛ «Витебск»

Турнирная таблица: «Витебск» завоевал титул чемпиона Беларуси, набрав в сезоне 2025 68 очков, опередив минское «Динамо» на 5 баллов.

В нынешнем розыгрыше белорусского чемпионата МЛ «Витебск» занимает 2-е место с активом в 31 очко. От лидера — минского «Динамо» отставание составляет 2 балла.

Последние матчи: В 14-м туре чемпионата Беларуси «Витебск» переиграл «Славию» из Мозыря (4:2).

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Не сыграют: Дисквалифицированных и травмированных на матч нет.

Календарь и таблица Лиги чемпионов

Состояние команды: «Витебск» не знает поражений на протяжении четырех матчей, беларусы выиграли 3 встречи и 1 игру сыграли вничью.

«Университатя Крайова»

Турнирная таблица: В минувшем сезоне «Университатя Крайова» набрала 50 очков и стала чемпионом Румынии.

Последние матчи: Перед стартом выступления в еврокубках «Университатя Крайова» провела два товарищеских матча. Румынский клуб переиграл украинский клуб «Полесье» (4:3), а также сыграл вничью с азербайджанским «Сабахом» (1:1).

Не сыграют: Дисквалифицированных и травмированных на матч нет.

Состояние команды: «Университатя Крайова» не проигрывает на протяжении 10 матчей, одержав 7 побед и сыграв 3 встречи вничью.

Статистика для ставок

МЛ «Витебск» — чемпион Беларуси

«Университатя Крайова» — чемпион Румынии

МЛ «Витебск» и «Университатя Крайова» ранее в еврокубках не встречались

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: На победу «Университатя Крайова» ставки принимаются букмекерами с коэффициентом 2.05. Ничья оценивается в 3.20. На победу МЛ «Витебск» — 3.50.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с коэффициентом — 2.05 и 1.68.

Прогноз: «Университатя Крайова» сейчас на ходу, румынский клуб не проигрывает на протяжении 10 матчей подряд. Не исключаем, что чемпион Румынии сможет зацепиться за положительный результат в гостевой игре против «Витебска».

2.05 Победа «Университатя Крайова» Ставка на матч #1 Поставить →

Сделанная ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.05 на матч МЛ «Витебск» — «Университатя Крайова» принесёт чистый выигрыш 1050₽, общая выплата — 2050₽

Ставка: Победа «Университатя Крайова» с коэффициентом 2.05.

Прогноз: Можно сыграть на результативности матча.

2.05 ТБ 2.5 Ставка на матч #2 Поставить →

Ставка в размере 1000 ₽ с коэффициентом 2.05 на матч МЛ «Витебск» — «Университатя Крайова» позволит вывести на карту выигрыш 1050₽, общая выплата — 2050₽

Ставка: ТБ 2.5 с коэффициентом 2.05.