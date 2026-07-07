прогноз на дуэль за четвертьфинал отбора Лиги конференций, ставка за 1.95

8 июля в первом матче 1/8 финала квалификации Лиги конференций сыграют «Коннас Куэй» и «Балкани». Начало встречи — в 20:30 мск. Футбольный эксперт LiveSport.Ru Василий Пинаев подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 1.95.

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«Коннас Куэй»

Турнирное положение: «Коннас Куэй» вышел в квалификацию Лиги конференций благодаря второй позиции в чемпионате Уэльса прошлого сезона.

Команда аж на 22 очка отстала от ставшего чемпионом страны «Нью-Сейнтс», а также на 12 баллов опередила своего ближайшего преследователя «Берри».

Последние матчи: в своем предыдущем поединке, который был товарищеским, клуб на чужом поле одержал победу над «Куин оф Саут» (1:0).

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Перед этим коллектив уже остался ни с чем, когда снова-таки в выездных стенах теперь потерпел поражение от «Ларна» с результатом 0:1.

Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.

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Состояние команды: в пяти последних поединках, три из которых были официальными, а два — товарищескими, «Коннас Куэй» выиграл лишь раз при двух поражениях и двух ничьих.

Такая форма не внушает особого оптимизма фанатам хозяев поля, тем более что соперник все же превосходит их классом, но при поддержке своих трибун они могут зацепиться за успех.

Рис Хьюз — лучший бомбардир команды в прошлом сезоне чемпионата Уэльса с 15-ю голами.

«Балкани»

Турнирное положение: «Балкани» получил возможность сыграть в отборе Лиги конференций, поскольку финишировал на третьем месте чемпионата Косова.

Команда восемью очками уступила победителю первенства «Дрите» и всего одним баллом — вице-чемпиону «Малишева», а также на семь пунктов опередила третьего «Дукаджини».

Последние матчи: в предыдущей игре — она была товарищеской — клуб потерпел разгромное поражение от северомакедонского «Силекса» (0:4).

Ранее коллектив также не сумел хоть как-то порадовать своих болельщиков, поскольку также проиграл — теперь уже болгарскому «Ботеву» Пловдив (0:2).

Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: в пяти последних матчах, три из которых были контрольными, «Балкани» проиграл четыре раза при одной победе.

На первый взгляд, с такой формой трудно поверить в шансы гостей даже сыграть вничью, однако они все же превосходят соперника в классе, а поэтому могут увезти домой по крайней мере мировую.

Валентен Серебе — лучший бомбардир команды в прошлом сезоне чемпионата Косова с 15-ю голами.

Статистика для ставок

в трех последних матчах «Коннас Куэй» забивали меньше трех голов

в пяти из семи последних матчей «Коннас Куэй» не проиграл

в четырех из пяти последних матчей «Балкани» проиграл.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Балкани» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 1.35. Ничья — в 5.75, выигрыш «Коннас Куэй» — в 6.00.

ТБ 2,5 считается букмекерами более вероятным, чем ТМ 2,5 — 1.75 и 1.95.

Прогноз: в трех последних матчах хозяев поля забивали меньше трех мячей. Так было и в их двух последних домашних поединках.

Между тем, такой же расклад сыграл в трех из четырех последних матчей гостей.

1.95 Тотал меньше 2,5 голов Ставка на матч #1 Поставить →

Ставка в размере 1000 ₽ с коэффициентом 1.95 на матч «Коннас Куэй» — «Балкани» принесёт чистый выигрыш 950₽, общая выплата — 1950₽

Ставка: тотал меньше 2,5 голов за 1.95.

Прогноз: более рискованный прогноз, что хозяева не проиграют, ведь так было в их пяти из семи последних матчей.

2.57 «Коннас Куэй» не проиграет Ставка на матч #2 Поставить →

Ставка в размере 1000 ₽ с коэффициентом 2.57 на матч «Коннас Куэй» — «Балкани» принесёт прибыль 1570₽, общая выплата — 2570₽

Ставка: «Коннас Куэй» не проиграет за 2.57