В первом матче первого отборочного раунда Лиги чемпионов «Петрокуб» из Молдавии будет принимать албанский клуб «Эгнатия». Игра пройдет в Хынчештах 8 июля. Начало встречи — в 20:00 по мск. Эксперт LiveSport.Ru Василий Рошкован подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 2.30.
«Петрокуб»
Турнирная таблица: «Петрокуб» — действующий чемпион Молдавии, в сезоне 2025/2026 клуб из Хынчешт набрал 40 очков.
Последние матчи: Стартовал новый футбольный сезон в молдавском первенстве. «Петрокуб» в первых турах сезона одержал победы в матчах против «Милсами» (5:0) и «Дачии-Буюканы» (2:1).
Не сыграют: Дисквалифицированных и травмированных на матч нет.
Календарь и таблица Лиги чемпионов
Состояние команды: В последних матчах «Петрокуб» одержал три победы, сыграл одну встречу вничью и в одном поединке потерпел поражение.
«Эгнатия»
Турнирная таблица: «Эгнатия» завоевала титул чемпиона Албании, набрав 37 очков в минувшем сезоне. Это позволило албанскому клубу квалифицироваться в Лигу чемпионов.
Последние матчи: Перед стартом в квалификации Лиги чемпионов «Эгнатия» одержала победу в товарищеской игре против клуба «Ботошани» (3:1).
Не сыграют: Дисквалифицированных и травмированных на матч нет.
Состояние команды: Победная серия албанцев насчитывает четыре матча. В рамках албанского первенства «Эгнатия» также нанесла поражения «Динамо» Тиране (2:0), «Эльбасани» (4:0) и «Влазнии» (2:1).
Статистика для ставок
- «Петрокуб» — чемпион Молдавии
- «Эгнатия» — чемпион Албании
- «Петрокуб» и «Эгнатия» ранее в еврокубках не встречались
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: На победу «Петрокуба» ставки принимаются букмекерами с коэффициентом 2.10. Ничья оценивается в 3.25. На победу «Эгнатии» — 3.25.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с коэффициентом — 2.20 и 1.60.
Прогноз: «Петрокуб» хоть и уверенно проводит матчи в чемпионате Молдавии, в игре с албанцами клуб из Хынчешт может дать осечку. У молдавской команды мало опыта игр в Лиге чемпионов. Можно рискнуть в пользу того, что албанцы увезут как минимум ничью.
Ставка: Фора «Эгнатии» (0) с коэффициентом 2.30.
Прогноз: Можно сыграть на результативности матча.
Ставка: ТБ 2.5 с коэффициентом 2.20.