Албанцы не проиграют на выезде?

прогноз на матч Лиги чемпионов, ставка за 2.30

В первом матче первого отборочного раунда Лиги чемпионов «Петрокуб» из Молдавии будет принимать албанский клуб «Эгнатия». Игра пройдет в Хынчештах 8 июля. Начало встречи — в 20:00 по мск. Эксперт LiveSport.Ru Василий Рошкован подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 2.30.

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«Петрокуб»

Турнирная таблица: «Петрокуб» — действующий чемпион Молдавии, в сезоне 2025/2026 клуб из Хынчешт набрал 40 очков.

Последние матчи: Стартовал новый футбольный сезон в молдавском первенстве. «Петрокуб» в первых турах сезона одержал победы в матчах против «Милсами» (5:0) и «Дачии-Буюканы» (2:1).

Не сыграют: Дисквалифицированных и травмированных на матч нет.

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Календарь и таблица Лиги чемпионов

Состояние команды: В последних матчах «Петрокуб» одержал три победы, сыграл одну встречу вничью и в одном поединке потерпел поражение.

«Эгнатия»

Турнирная таблица: «Эгнатия» завоевала титул чемпиона Албании, набрав 37 очков в минувшем сезоне. Это позволило албанскому клубу квалифицироваться в Лигу чемпионов.

Последние матчи: Перед стартом в квалификации Лиги чемпионов «Эгнатия» одержала победу в товарищеской игре против клуба «Ботошани» (3:1).

Не сыграют: Дисквалифицированных и травмированных на матч нет.

Состояние команды: Победная серия албанцев насчитывает четыре матча. В рамках албанского первенства «Эгнатия» также нанесла поражения «Динамо» Тиране (2:0), «Эльбасани» (4:0) и «Влазнии» (2:1).

Статистика для ставок

«Петрокуб» — чемпион Молдавии

«Эгнатия» — чемпион Албании

«Петрокуб» и «Эгнатия» ранее в еврокубках не встречались

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: На победу «Петрокуба» ставки принимаются букмекерами с коэффициентом 2.10. Ничья оценивается в 3.25. На победу «Эгнатии» — 3.25.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с коэффициентом — 2.20 и 1.60.

Прогноз: «Петрокуб» хоть и уверенно проводит матчи в чемпионате Молдавии, в игре с албанцами клуб из Хынчешт может дать осечку. У молдавской команды мало опыта игр в Лиге чемпионов. Можно рискнуть в пользу того, что албанцы увезут как минимум ничью.

2.30 Фора «Эгнатии» (0) Ставка на матч #1 Поставить →

Сделанная ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.30 на матч «Петрокуб» — «Эгнатия» позволит вывести на карту выигрыш 1300₽, общая выплата — 2300₽

Ставка: Фора «Эгнатии» (0) с коэффициентом 2.30.

Прогноз: Можно сыграть на результативности матча.

2.20 ТБ 2.5 Ставка на матч #2 Поставить →

Сделанная ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.20 на матч «Петрокуб» — «Эгнатия» принесёт прибыль 1200₽, общая выплата — 2200₽

Ставка: ТБ 2.5 с коэффициентом 2.20.