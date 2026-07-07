8 июля в первом матче 1/8 финала квалификации Лиги конференций сыграют «Дифферданж» и «Ильвес». Начало встречи — в 20:30 мск. Футбольный эксперт LiveSport.Ru Василий Пинаев подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 1.90.
«Дифферданж»
Турнирное положение: «Дифферданж» выиграл путевку в квалификацию Лиги конференций, поскольку стал вторым в чемпионате Люксембурга прошлого сезона.
Команда лишь по дополнительным показателям уступила чемпиону «Биссену», а также на пять очков опередила своего ближайшего преследователя — «Мондорф».
Последние матчи: в июле клуб проводит товарищеские встречи, последнюю из которых на чужом поле выиграл у французского «Меца» (2:1).
Ранее коллектив также оказался на высоте, когда теперь уже в домашних стенах разобрался с соотечественниками из «Ф91 Дюделанж» — 2:0.
Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.
Состояние команды: в пяти последних поединках (официальных и товарищеских), «Дифферданж» выиграл трижды при двух ничьих.
Данные выступления должны внушать в хозяев поля уверенность в своих силах, тем более что свои трибуны должны вдохновить их на победу.
Самир Хаджи — лучший бомбардир команды в прошлом сезоне чемпионата Люксембурга с 12-ю голами.
«Ильвес»
Турнирное положение: «Ильвес» пробился в квалификацию Лиги конференций с третьей строчки чемпионата Финляндии прошлого года.
Команда занимает лишь девятую позицию по итогам 14-ти туров первенства нынешнего года с отставанием в три очка от чемпионской группы (топ-6).
Последние матчи: в предыдущей игре в рамках 14-го тура национального чемпионата клуб потерпел поражение на выезде от «Яро» (1:2).
Перед этим коллективу не удалось пробиться в финал Кубка Финляндии, поскольку в полуфинале на чужом поле его переиграл ХИК — 1:2.
Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.
Состояние команды: в четырех последних матчах в разных турнирах «Ильвес» проиграл три раза при одной ничьей.
Такие выступления не позволяют увидеть у гостей высокие шансы на победу, однако в их пользу может говорить чуть более высокий класс и постоянная игровая практика официальных матчей.
Жарделл Канга — лучший бомбардир команды и текущего сезона чемпионата Финляндии с восемью голами.
Статистика для ставок
- в трех из четырех последних матчей «Дифферданжа» забивали меньше трех голов
- в трех из четырех последних матчей «Ильвес» проиграл
- в пяти последних матчах «Ильвеса» забивали больше двух голов.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Ильвес» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 2.25. Ничья — в 3.66, выигрыш «Дифферданжа» — в 2.75.
ТБ 2,5 считается букмекерами более вероятным, чем ТМ 2,5 — 1.70 и 2.05.
Прогноз: в пяти последних матчах гостей забивали больше двух мячей. Так было и в их шести последних выездных поединках.
И хотя в трех из четырех последних матчей хозяев поля забивали меньше трех мячей, статистика фаворита матча обещает склонить чашу весов в пользу более результативной игры.
Ставка: тотал больше 2,75 голов за 1.90.
Прогноз: более рискованный прогноз, что хозяева выиграют, ведь гости проиграли в трех из четырех последних матчей.
Ставка: «Дифферданж» победит за 2.75