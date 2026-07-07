прогноз на матч 1/8 финала отбора Лиги конференций, ставка за 1.90

8 июля в первом матче 1/8 финала квалификации Лиги конференций сыграют «Дифферданж» и «Ильвес». Начало встречи — в 20:30 мск. Футбольный эксперт LiveSport.Ru Василий Пинаев подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 1.90.

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«Дифферданж»

Турнирное положение: «Дифферданж» выиграл путевку в квалификацию Лиги конференций, поскольку стал вторым в чемпионате Люксембурга прошлого сезона.

Команда лишь по дополнительным показателям уступила чемпиону «Биссену», а также на пять очков опередила своего ближайшего преследователя — «Мондорф».

Последние матчи: в июле клуб проводит товарищеские встречи, последнюю из которых на чужом поле выиграл у французского «Меца» (2:1).

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Ранее коллектив также оказался на высоте, когда теперь уже в домашних стенах разобрался с соотечественниками из «Ф91 Дюделанж» — 2:0.

Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.

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Состояние команды: в пяти последних поединках (официальных и товарищеских), «Дифферданж» выиграл трижды при двух ничьих.

Данные выступления должны внушать в хозяев поля уверенность в своих силах, тем более что свои трибуны должны вдохновить их на победу.

Самир Хаджи — лучший бомбардир команды в прошлом сезоне чемпионата Люксембурга с 12-ю голами.

«Ильвес»

Турнирное положение: «Ильвес» пробился в квалификацию Лиги конференций с третьей строчки чемпионата Финляндии прошлого года.

Команда занимает лишь девятую позицию по итогам 14-ти туров первенства нынешнего года с отставанием в три очка от чемпионской группы (топ-6).

Последние матчи: в предыдущей игре в рамках 14-го тура национального чемпионата клуб потерпел поражение на выезде от «Яро» (1:2).

Перед этим коллективу не удалось пробиться в финал Кубка Финляндии, поскольку в полуфинале на чужом поле его переиграл ХИК — 1:2.

Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: в четырех последних матчах в разных турнирах «Ильвес» проиграл три раза при одной ничьей.

Такие выступления не позволяют увидеть у гостей высокие шансы на победу, однако в их пользу может говорить чуть более высокий класс и постоянная игровая практика официальных матчей.

Жарделл Канга — лучший бомбардир команды и текущего сезона чемпионата Финляндии с восемью голами.

На что ставят в матче Дифферданж — Ильвес Букмекерские коэффициенты на матч Дифферданж — Ильвес: исход, тоталы, фора, обе забьют. Проголосуйте за свой прогноз и сравните с мнением других читателей LiveSport.Ru:

Статистика для ставок

в трех из четырех последних матчей «Дифферданжа» забивали меньше трех голов

в трех из четырех последних матчей «Ильвес» проиграл

в пяти последних матчах «Ильвеса» забивали больше двух голов.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Ильвес» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 2.25. Ничья — в 3.66, выигрыш «Дифферданжа» — в 2.75.

ТБ 2,5 считается букмекерами более вероятным, чем ТМ 2,5 — 1.70 и 2.05.

Прогноз: в пяти последних матчах гостей забивали больше двух мячей. Так было и в их шести последних выездных поединках.

И хотя в трех из четырех последних матчей хозяев поля забивали меньше трех мячей, статистика фаворита матча обещает склонить чашу весов в пользу более результативной игры.

1.90 Тотал больше 2,75 голов Ставка на матч #1 Поставить →

Сделанная ставка 1000 ₽ с коэффициентом 1.90 на матч «Дифферданж» — «Ильвес» принесёт чистый выигрыш 900₽, общая выплата — 1900₽

Ставка: тотал больше 2,75 голов за 1.90.

Прогноз: более рискованный прогноз, что хозяева выиграют, ведь гости проиграли в трех из четырех последних матчей.

2.75 «Дифферданж» победит Ставка на матч #2 Поставить →

Ставка в размере 1000 ₽ с коэффициентом 2.75 на матч «Дифферданж» — «Ильвес» принесёт чистый выигрыш 1750₽, общая выплата — 2750₽

Ставка: «Дифферданж» победит за 2.75