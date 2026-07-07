прогноз на матч Лиги чемпионов, ставка за 1.80

В первом матче первого отборочного раунда Лиги чемпионов эстонская «Флора» будет принимать «Иберию» из Грузии. Игра пройдет в Таллинне 8 июля. Начало встречи — в 19:00 по мск. Эксперт LiveSport.Ru Василий Рошкован подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 1.80.

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«Флора»

Турнирная таблица: В минувшем сезоне «Флора» стала чемпионом Эстонии, набрав 82 очка.

В нынешнем розыгрыше эстонского первенства клуб из Таллинна занимает 2-е место с 36 пунктами и отстаёт от лидера «Левадии» на 10 баллов.

Последние матчи: В 18 туре чемпионата Эстонии «Флора» на выезде переиграла клуб «Курессааре» (3:0).

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Не сыграют: Дисквалифицированных и травмированных на матч нет.

Календарь и таблица Лиги чемпионов

Состояние команды: В последних матчах Высшей лиги Эстонии «Флора» одержала три победы и потерпела два поражения.

«Иберия»

Турнирная таблица: В высшей лиге Грузии «Иберия» прошлый сезон завершила на первом месте, набрав 80 очков и опередив конкурента «Дила» Гори на 2 пункта.

В сезоне 2026 «Иберия» также сохраняет лидерство, после 19 туров чемпион Грузии аккумулировал 34 балла и на 2 очка опережает ближайшего преследователя «Рустави 2015».

Последние матчи: В последнем матче грузинского первенства «Иберия» одержала победу над клубом «Мешахте Ткибули» (2:1).

Не сыграют: Дисквалифицированных и травмированных на матч нет.

Состояние команды: В последних пяти матчах чемпион Грузии одержал две победы,одну встречу сыграл вничью и в двух поединках потерпел фиаско.

На что ставят в матче Флора — Иберия Букмекерские коэффициенты на матч Флора — Иберия: исход, тоталы, фора, обе забьют. Проголосуйте за свой прогноз и сравните с мнением других читателей LiveSport.Ru:

Статистика для ставок

«Флора» — чемпион Эстонии

«Иберия» — чемпион Грузии

«Флора» и «Иберия» ранее в еврокубках не встречались

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: На победу «Иберии» ставки принимаются букмекерами с коэффициентом 2.25. Ничья оценивается в 3.35. На победу «Флоры» — 2.95.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с коэффициентом — 2.00 и 1.72.

Прогноз: Чемпионы Грузии и Эстонии умеют и любят играть в атакующий футбол, можно ожидать от футболистов «Флоры» и «Иберии», что они смогут забить друг другу.

1.80 Обе забьют Ставка на матч #1 Поставить →

Ставка в размере 1000 ₽ с коэффициентом 1.80 на матч «Флора» — «Иберия» позволит вывести на карту выигрыш 800₽, общая выплата — 1800₽

Ставка: Обе забьют с коэффициентом 1.80.

Прогноз: Можно сыграть на результативности матча.

2.00 ТБ 2.5 Ставка на матч #2 Поставить →

Ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.00 на матч «Флора» — «Иберия» позволит вывести на карту выигрыш 1000₽, общая выплата — 2000₽

Ставка: ТБ 2.5 с коэффициентом 2.00.