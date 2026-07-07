В первом матче первого отборочного раунда Лиги чемпионов эстонская «Флора» будет принимать «Иберию» из Грузии. Игра пройдет в Таллинне 8 июля. Начало встречи — в 19:00 по мск. Эксперт LiveSport.Ru Василий Рошкован подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 1.80.
«Флора»
Турнирная таблица: В минувшем сезоне «Флора» стала чемпионом Эстонии, набрав 82 очка.
В нынешнем розыгрыше эстонского первенства клуб из Таллинна занимает 2-е место с 36 пунктами и отстаёт от лидера «Левадии» на 10 баллов.
Последние матчи: В 18 туре чемпионата Эстонии «Флора» на выезде переиграла клуб «Курессааре» (3:0).
Не сыграют: Дисквалифицированных и травмированных на матч нет.
Календарь и таблица Лиги чемпионов
Состояние команды: В последних матчах Высшей лиги Эстонии «Флора» одержала три победы и потерпела два поражения.
«Иберия»
Турнирная таблица: В высшей лиге Грузии «Иберия» прошлый сезон завершила на первом месте, набрав 80 очков и опередив конкурента «Дила» Гори на 2 пункта.
В сезоне 2026 «Иберия» также сохраняет лидерство, после 19 туров чемпион Грузии аккумулировал 34 балла и на 2 очка опережает ближайшего преследователя «Рустави 2015».
Последние матчи: В последнем матче грузинского первенства «Иберия» одержала победу над клубом «Мешахте Ткибули» (2:1).
Не сыграют: Дисквалифицированных и травмированных на матч нет.
Состояние команды: В последних пяти матчах чемпион Грузии одержал две победы,одну встречу сыграл вничью и в двух поединках потерпел фиаско.
Статистика для ставок
- «Флора» — чемпион Эстонии
- «Иберия» — чемпион Грузии
- «Флора» и «Иберия» ранее в еврокубках не встречались
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: На победу «Иберии» ставки принимаются букмекерами с коэффициентом 2.25. Ничья оценивается в 3.35. На победу «Флоры» — 2.95.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с коэффициентом — 2.00 и 1.72.
Прогноз: Чемпионы Грузии и Эстонии умеют и любят играть в атакующий футбол, можно ожидать от футболистов «Флоры» и «Иберии», что они смогут забить друг другу.
Ставка: Обе забьют с коэффициентом 1.80.
Прогноз: Можно сыграть на результативности матча.
Ставка: ТБ 2.5 с коэффициентом 2.00.