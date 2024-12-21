Самая эффективная команда Европы. Как «Атлетико» вернулся в гонку за титул Ла Лиги

«Рохибланкос» выходят на главный матч с «Барселоной» на «Монжуике», выиграв свои последние 11 встреч подряд во всех соревнованиях

Поражение «Атлетико Мадрид» со счетом 0:1 от «Бетиса» 27 октября стало их первым поражением в Ла Лиге в этом сезоне, и все же казалось, что песенка команды Диего Симеоне спета. Несмотря на ошеломляющие летние траты, «Рохибланкос» были только четвертыми в испанской турнирной таблице — и на обидные 10 очков позади лидирующей «Барселоны».

Однако менее чем через два месяца «Атлетико» отстает от «Блауграна» только по разнице мячей — несмотря на то, что сыграли на одну встречу меньше — и уйдут на зимний перерыв на вершине турнирной таблицы, если победят своих каталонских соперников на «Монжуике» в субботу, 21 декабря.

Так как же, черт возьми, «Атлетико» это сделал? Как Симеоне превратил то, что казалось концом его эпохи, в невероятную возможность завоевать третий титул за 13 лет своего руководства? У издания Goal есть ответ.

Озадачивающий крах «Барсы»

Очевидно, что «Атлетико» помогло резкое падение формы «Барсы». «Блауграна» сенсационно начала сезон, выиграв 11 из своих первых 12 матчей лиги, чтобы создать преимущество в девять очков над «Реалом», который они разгромили со счетом 4:0 в первом Класико сезона на «Сантьяго Бернабеу» 26 октября.

Однако команда Ханси Флика с тех пор одержала всего одну победу и проиграла три из последних шести игр, что позволило «Атлетико» сравняться с «Барсой» по очкам, а «Реал» обогнать на балл. И нельзя сказать, что «Барса» была побеждена топовыми командами; два из этих трех поражений были нанесены им дома «Лас-Пальмасом» и «Леганесом», которые занимают 14-е и 15-е места в таблице соответственно.

Роберт Левандовский globallookpress.com

Никто не ожидал спада «Барсы», поскольку он совпал с возвращением ряда ключевых игроков после травм. В какой-то момент утверждалось, что они стали слишком полагаться на Ламина Ямаля, но его краткое возвращение к оптимальной форме на самом деле не остановило спад.

Плохая форма «Барсы» в Ла Лиге становится еще более сложной для понимания из-за того, что они все еще летят на всех парах в Лиге чемпионов — и только на прошлой неделе одержали захватывающую победу со счетом 3:2 над «Боруссией Дортмунд» на стадионе «Сигнал Идуна Парк».

Иногда они выглядели самоуспокоенными — Педри признался Movistar, что они «немного уснули» в матче против «Леганеса», — а Флик также обвинил свою команду в отсутствии борьбы в некоторых встречах. Также очевидно, что высокий прессинг и высокая линия обороны «Барсы» больше не функционируют так же успешно, как в начале сезона, а Флик сетует на то, что «некоторые игроки выпадают».

Тренер также подвергается критике за неспособность решить проблемы по ходу матчей, поскольку его замены кажутся заранее спланированными, а не реакцией на ход встречи, и он начинает закипать — как это было продемонстрировано его дисквалификацией за нападки на судью во время недавней ничьей 2:2 с «Бетисом».

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Каковы бы ни были точные причины провала «Барсы» (возможно, это комбинация всего вышеперечисленного), единственное, что мы знаем наверняка, это то, что они не будут рады встретиться с самой лучшей командой в Европе прямо сейчас, особенно с Ямалем, снова выбывшим из игры из-за очередной травмы лодыжки.

Альварес показывает «Сити», чего они лишились

«Атлетико» приобрел довольно много высококлассных игроков этим летом, но Хулиан Альварес, несомненно, был наиболее ярких ходом. «Рохибланкос» договорились о сделке с «Манчестер Сити», выложив 95 миллионов евро за победителя чемпионата мира.

Пеп Гвардиола явно не был рад потерять Альвареса, но легко понять, почему его работодатели посчитали, что это слишком хорошее предложение, чтобы от него отказаться. Однако испытывающие проблемы чемпионы Англии теперь сожалеют об этом, в то время как фанаты «Атлетико» начинают верить, что Альварес может оказаться стоящим выложенных за него денег.

В течение первых нескольких месяцев сезона аргентинский игрок вызывал вопросы. «Атлетико» сыграли вничью четыре из своих первых девяти матчей в Ла Лиге, и Альварес забил только в трех из них. Однако за последние несколько месяцев он начал обретать форму, и его подъем совпал с серией «Атлетико» из 11 побед подряд во всех соревнованиях. Действительно, восемь из 12 голов Альвареса в этом сезоне были забиты после последнего поражения «Атлетико» от «Бетиса».

Хулиан Альварес globallookpress.com

«Ему просто нужно было время», — сказал Симеоне DAZN. «Он прогрессирует в плане способности интерпретировать и понимать, как играет "Атлетико". Он пришел из другого стиля игры, принятого в Аргентине, а также из совершенно другого стиля игры "Сити", поэтому ему нужно было приспособиться. Но теперь все его качества приносят нашей команде много пользы».

Нестареющий Гризманн

Альварес также получил огромную выгоду от того, что рядом с ним был Антуан Гризманн. Французу сейчас 33 года, но он остается по-настоящему фантастическим футболистом, всесторонне талантливым, который работает на пользу тем, кто его окружает, и делает их лучше.

Он также явно выигрывает от принятого им непростого решения уйти из международного футбола, поскольку Гризманн в настоящее время наслаждается одним из самых плодотворных периодов своей недавней карьеры, забив семь голов в своих последних шести выходах на поле.

Два из них были забиты в последние полчаса захватывающей победы над «Севильей», когда «Атлетико» отыгрался со счета 2:3 до победы 4:3 благодаря великолепному победному голу на 94-й минуте, продемонстрировавшему знаменитую изобретательность Гризманна и феноменальное первое касание.

Гризманн и Альварес globallookpress.com

«Мы все знаем, какой класс у Антуана», — недавно с энтузиазмом заявил Альварес. «Благодаря всему, что он отдал этому клубу и футболу в целом, играть с ним — одно удовольствие».

Де Пауль наконец-то приносит пользу

Величайшие команды Атлетико Симеоне славились своей оборонительной мощью, но в последние годы была предпринята несомненная попытка принять на вооружение более экспансивный, атакующий стиль. Достичь этого баланса оказалось непросто, но «красно-белые», похоже, к этому стремятся.

В течение первых нескольких месяцев сезона было несколько шокирующих выступлений, наиболее заметным из которых стало ужасное поражение в Лиге чемпионов от «Бенфики» в Лиссабоне, когда вратарь Ян Облак признался официальному сайту УЕФА: «Мы проиграли со счетом 4:0, но могло быть и больше!».

К счастью, «Атлетико» играл в последние пару месяцев с большей долей своего знаменитого упорства и решимости. Родриго Де Пауль, «телохранитель Лионеля Месси», сыграл в этом большую роль. Аргентинец сформировал прочное партнерство в полузащите с 21-летним Пабло Барриосом, чья превосходная форма принесла ему первый матч за сборную Испании в ноябре.

Конечно, у Де Пауля давно есть задатки игрока мирового класса. Проблема была в неспособности регулярно показывать соответствующую игру.

«Мы всегда знали его уровень», — сказал Симеоне журналистам после разгромной победы со счетом 6:0 над «Слованом» из Братиславы. «Он показал свое высокое качество в сборной Аргентины, но в "Атлетико" у него были хорошие моменты и моменты, когда он мог быть и лучше».

Родриго Де Пауль globallookpress.com

«В этот недавний период, однако, мы видим большую стабильность, и он игрок, который чрезвычайно важен для нас, поскольку он видит вещи по-другому. Он много работает, но у него также есть тот последний пас, который могут предложить немногие игроки. Он также может забивать голы, используя эту свою способность, чтобы точно бить по воротам».

Настоящая сила в глубине состава

В то время как «Атлетико», несомненно, получает огромную выгоду от надежной обороны, которую укрепили Де Пауль и Барриос в полузащите, Хосе Хименес также заслуживает огромной похвалы за свои выступления.

Как и Де Пауль, он боролся за реализацию своего потенциала, но травмы стали основным фактором, помешавшим уругвайскому центральному защитнику стать настоящей звездой. Ни разу за 11 лет на «Метрополитано» он не сыграл больше 28 матчей Ла Лиги за одну кампанию, но Хименес пока не получил травм в этом сезоне, и это было ключевым для «Атлетико» — особенно с учетом того, что летний новичок Робин Ле Норман только что вернулся в строй после двух месяцев отсутствия из-за серьезной травмы головы.

Хосе Хименес globallookpress.com

Однако следует также сказать, что арендованный «Барселоной» Клеман Лангле справился с задачей гораздо лучше, чем кто-либо ожидал, заменив победителя Евро-2024, а выход на поле игроков ротации стал обычным явлением в этом сезоне, что всегда является хорошим показателем глубины и силы состава команды.

Александр Сёрлот и Анхель Корреа облегчили нагрузку на Альвареса и Гризманна, забив важные голы, в то время как Джулиано Симеоне часто оказывал большое влияние, выходя со скамейки запасных — независимо от того, куда его отправлял отец.

Бывший игрок «Челси» Конор Галлахер то появлялся, то исчезал из стартового состава, но никогда не был замечен в недостаточном усердии и нехватке производительности, в то время как Маркос Льоренте по-прежнему кажется счастливым, несмотря на то, что его постоянно просят выполнять разные роли на поле.

Как сказал Альварес о победной серии «Атлетико»: «Мы играли очень хорошо, потому что вся команда в целом играет превосходно. Каждый, даже те, кто выходит со скамейки запасных, вносит свой вклад». И заслуга в воспитании этого командного менталитета, очевидно, принадлежит тренеру.

Непревзойденная страсть

Нетрудно понять, почему игроки готовы делать все, о чем их попросит Симеоне. Он действительно вдохновляющая личность, которая чувствует футбол, как мало кто из тренеров, и имеет глубокую связь с «Атлетико».

Когда он говорил после победы с минимальным преимуществом над «Алавесом» 23 ноября — на фоне продолжающихся слухов о том, что этот сезон может стать его последним в Мадриде — его переполняли эмоции.

Диего Симеоне globallookpress.com

«Я просто живу настоящим», — объяснил он в интервью DAZN. «Это хороший момент, ребята хорошо работают, берут на себя большую ответственность и выполняют то, что мы хотим и в чем нуждаемся».

«Итак, я спокоен. Я в месте, которое...» — сказал Симеоне, когда его голос начал прерываться. «...я очень люблю — и все. До свидания».

Ничего не произошло за недавнее время, чтобы предположить, что Симеоне действительно может уйти следующим летом. Если уж на то пошло, нынешняя форма «Атлетико» только сделала возможный уход еще более маловероятным.

В конце концов, хотя за кулисами «Метрополитано» происходят значительные изменения, президент «Атлетико» Энрике Сересо публично поддерживал Симеоне в те трудные недели октября, так почему же теперь он будет рассматривать альтернативы?

Как сказал Барриос, «Я не могу представить себе лучшего тренера для Атлетико Мадрид». Так же, как трудно представить себе худшее время для «Барселоны», чтобы встретиться с возрождающейся командой Симеоне.