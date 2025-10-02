GOAL разбирает причины, по которым «Манчестер Юнайтед» до сих пор держится за Рубена Аморима — и почему эта лояльность грозит закончиться катастрофой.

Для стороннего наблюдателя тот факт, что «Манчестер Юнайтед» до сих пор не расстался с Рубеном Аморимом, выглядит одной из главных загадок современного футбола. В других топ-клубах португалец уже не раз получил бы расчет. Представьте себе «Реал», который продолжает доверять тренеру, проигравшему 8 из 12 матчей чемпионата в период с декабря по февраль.

А «Бавария»? Стала бы она терпеть наставника, который уступил в шести из девяти последних матчей прошлого сезона? Даже «Боруссия» из Дортмунда вряд ли пошла бы на такое. И уж тем более ни «Ювентус», ни «Интер», ни «Милан» не оставили бы у руля человека, при котором клуб впервые в своей истории проиграл команде из четвертого дивизиона, а затем потерпел три поражения в шести турах, включая разгром от заклятых соседей. Ответ очевиден: конечно, нет.

Теперь отвлечемся от владельцев и зададим другой вопрос. Стали бы болельщики любого из этих элитных клубов спокойно смотреть, как их команда терпит крах под руководством такого тренера? Безусловно, нет. Скандировали бы они его имя на каждом матче или разворачивали баннеры в его поддержку дома и на выезде? Маловероятно. Гораздо вероятнее, что фанаты устроили бы бойкот матчей или даже ворвались бы на тренировочную базу, чтобы лично высказать претензии тренеру и игрокам.

То, что фанаты «МЮ» продолжают поддерживать Аморима — по крайней мере, на стадионе, — во многом связано с наследием сэра Алекса Фергюсона, который руководил клубом 27 сезонов, и нежеланием погружаться в бесконечную смену наставников.

Когда Фергюсон завершал свою блистательную эпоху в 2013 году, он попросил публику «Олд Траффорд» «поддержать нового тренера» — и болельщики, по сути, так и сделали.

Рубен Аморим с фанатами globallookpress.com

От кошмара Дэвида Мойеса и механистичного футбола Луи ван Гала до перепадов настроения Жозе Моуринью и разгромов при Уле Гуннаре Сульшере и Эрике тен Хаге — терпение трибун остается неизменным.

Но почему сэр Джим Рэтклифф — человек, который без колебаний уволил 450 сотрудников и с удовольствием отменил бесплатные обеды для персонала, — продолжает верить в Аморима? В этом материале GOAL пытается разобраться в головоломке, стоящей перед совладельцем «Манчестер Юнайтед»…

Рэтклиффу по душе стиль Аморима

Между сэром Джимом Рэтклиффом и вымышленным медиа-магнатом Логаном Роем из культового сериала HBO «Наследники» немало общего. Оба — выходцы из рабочих семей, которые самостоятельно заработали состояние в миллиарды долларов, оба отличаются жестким характером и умением действовать без сантиментов. Но главное — они придают огромное значение первому впечатлению.

Джим Рэтклифф globallookpress.com

Рой мгновенно проникается симпатией к шведскому предпринимателю Лукасe Матссону, а затем — к правоконсервативному кандидату в президенты Джериду Менкену, не задумываясь о возможных негативных последствиях таких решений. Примерно так же ведет себя и Рэтклифф: ему просто нравится Аморим — в отличие от Эрика тен Хага или спортивного директора Дэна Эшворта, с которым он не сработался.

В прошлом году Рэтклифф тайно слетал в Лиссабон, чтобы лично встретиться с Аморимом, когда тен Хаг все еще оставался главным тренером. И уже тогда португалец произвел на него сильное впечатление. В интервью фанатскому изданию United We Stand в декабре он называл Аморима «умным, вдумчивым человеком» и подчеркнул, что это «фантастический тренер».

На одной волне

К моменту, когда Джим Рэтклифф дал интервью The Times в марте, результаты «Юнайтед» уже стремительно катились вниз. Миллиардер слегка смягчил риторику, но продолжал оправдывать Рубена Аморима.

«Знаете, он молодой парень, впервые в жизни оказался в АПЛ, да еще и пришел по ходу сезона. Английский — не его родной язык. Тренеры эмоциональны, и Рубен не исключение. Он молодой наставник, он не идеален. Но дайте ему передышку. Он хороший человек, работает усердно, и, на мой взгляд, делает отличную работу», — говорил Рэтклифф.

Рубен Аморим globallookpress.com

Он снова подчеркнул, что их с тренером связывает личный контакт. «Мне действительно очень нравится Рубен. Он очень вдумчивый человек. Каждый раз, когда я приезжаю на базу, я разговариваю с ним, — признался Рэтклифф. — Мы садимся выпить кофе, я говорю ему, где, по-моему, что-то идет не так, а он посылает меня к черту. И мне это нравится».

Сам Аморим летом, во время предсезонного тура «Юнайтед», рассказал больше о характере их общения. «Мы созваниваемся. Он пишет мне сообщения, присылает GIF. С Джимом очень легко иметь дело, — рассказал португалец.

— Я всегда говорю все, что считаю нужным, конечно, с уважением. Как и в любой ситуации, я понимаю, что он владелец клуба и знаю свое место. Но если мне есть что сказать, я скажу это прямо. Без всякой чепухи. Не хожу вокруг да около — выражаюсь предельно ясно. Думаю, именно это ему очень нравится».

Харизма и внешность решают многое

Отношения Рэтклиффа с Аморимом во многом объясняют, почему он так неохотно идет на его увольнение, несмотря на провальные результаты и слабую игру команды.

Трудно не согласиться с оценкой Джейми Каррагера: «Если бы он не был таким харизматичным на пресс-конференциях и не выглядел так привлекательно, он, возможно, потерял бы работу гораздо раньше. Если посмотреть на результаты — они ужасны».

Рубен Аморим globallookpress.com

Однако дело не только в личной симпатии. Увольнение Аморима менее чем через год после назначения стало бы ударом и по репутации самого Рэтклиффа. Совладелец «Юнайтед» сделал ставку на то, что португалец добьется успеха. Сам он признал, что допустил серьезную ошибку, когда дал Эрику тен Хагу вотум доверия после победы в финале Кубка Англии над «Манчестер Сити», хотя до этого пытался найти нового тренера, прежде чем продлить контракт с голландцем.

Кроме того, назначая Аморима, Рэтклифф пошел наперекор мнению спортивного директора Дэна Эшворта, который предпочитал видеть у руля англичанина — например, Грэма Поттера, Гарета Саутгейта или Эдди Хау.

Разногласия по поводу того, кто должен сменить тен Хага, по данным СМИ, сыграли ключевую роль в увольнении Эшворта всего через пять месяцев после его назначения, хотя сам Рэтклифф объяснил это «отсутствием химии».

Финансовый фактор

Еще одна причина, по которой Рубен Аморим остается на посту, — деньги. Увольнение Дэна Эшворта обошлось «Манчестер Юнайтед» примерно в £4 млн (5,3 млн долларов) компенсаций, а расставание с Эриком тен Хагом — еще в £10,5 млн (14,1 млн долларов). К этому стоит прибавить £11 млн (14,8 млн долларов), которые клуб заплатил за досрочный выкуп контракта Аморима у «Спортинга».

Рубен Аморим globallookpress.com

Сейчас у португальца контракт до 2027 года, и расставание с ним стоило бы не меньше £10 млн ($13,4 млн). Это означало бы, что клуб потратит около £35 млн ($47 млн) только на увольнения и компенсации менее чем за 12 месяцев — при том, что в 2024 году он уволил 250 сотрудников, чтобы сэкономить примерно £10 млн в год.

К этому добавляются £220 млн ($295 млн), вложенные в летние трансферы. Логично, что руководство хочет дать тренеру больше времени, чтобы наладить игру с участием Брайана Мбёмо, Матеуса Куньи и Беньямина Шешко. И это лишь часть тех шагов на трансферном рынке, которые клуб предпринял ради поддержки Аморима.

Кроме того, «Юнайтед» дал добро на уход Маркуса Рашфорда, Расмуса Хёйлунна, Алехандро Гарначо и Антони — и при этом понес огромные убытки, ведь тренер не видел им места в своей команде.

Далеко зашли по новому пути

Именно здесь кроется главная опасность: увольнение Рубена Аморима на раннем этапе его попытки перестроить состав и внедрить собственную тактическую модель. Все громче звучат голоса болельщиков, требующих вернуть Уле Гуннара Сульшера — единственного тренера после Фергюсона, которому удавалось дважды подряд выводить «Юнайтед» в топ-4.

Но игроки, идеально подходившие под контратакующую философию норвежца — такие как быстрые Маркус Рашфорд и Алехандро Гарначо, — уже покинули клуб. В составе остро ощущается дефицит классических фланговых нападающих.

Оливер Гласнер globallookpress.com

Если же «Юнайтед» действительно решится сменить тренера, то логично искать специалиста, работающего по схеме 3-4-3. Таких немного, но трудно игнорировать успехи Оливера Гласнера, который творит чудеса с «Кристал Пэлас», используя именно эту формацию.

Австриец привел «орлов» к победе в Кубке Англии в прошлом сезоне, а на прошлых выходных нанес «Ливерпулю» первое поражение в чемпионате, сделав «Пэлас» единственной непобежденной командой АПЛ.

Однако стоит помнить: с тренерами в Каррингтоне часто происходит что-то странное, независимо от их прошлых заслуг. Еще год назад Аморим считался одним из самых востребованных специалистов Европы, даже более желанным, чем Гласнер сейчас.

Его называли потенциальным преемником Юргена Клоппа в «Ливерпуле» и Пепа Гвардиолы в «Манчестер Сити». Поэтому если «Юнайтед» действительно намерен продолжить путь, по которому повел команду Аморим, логичнее всего позволить ему довести начатое до конца.

«Души больше нет»

Инстинкт Рэтклиффа — правильно это или нет — подсказывает ему пока сохранить верность Амориму. Но надолго ли хватит этого терпения?

Прошлый сезон клуб фактически списал, назвав его переходным, и теперь рискует впустую потратить уже вторую кампанию подряд. И если не произойдет резкого перелома, «Манчестер Юнайтед», похоже, снова останется без Лиги чемпионов — уже третий год подряд.

Рубен Аморим globallookpress.com

Финансовое положение клуба, которое Рэтклифф поставил себе целью улучшить, будет только ухудшаться, пока клуб остается за бортом главного европейского турнира. Это особенно критично на фоне рекордной задолженности и использования кредитной линии для финансирования летней трансферной кампании.

У Рэтклиффа большие планы вне поля — центральный элемент его проекта — строительство нового стадиона вместимостью 100 000 зрителей стоимостью £2 млрд ($2,7 млрд). Но клуб не может процветать за его пределами, если на поле он продолжает оставаться развалиной. И, возможно, Рэтклиффу стоит прислушаться к жестким словам, которые в понедельник произнес Уэйн Руни.

«Я не вижу ничего, что внушало бы мне хоть какую-то уверенность, — заявил лучший бомбардир в истории клуба. — На мой взгляд, нужны серьезные изменения — будь то тренер, игроки, неважно кто. Нужно сделать все, чтобы вернуть "Манчестер Юнайтед". Должен прозвучать четкий сигнал от владельцев — будь то Глейзеры или миноритарный акционер сэр Джим Рэтклифф — о том, куда движется клуб. А пока мы все просто сидим и ждем, когда все развалится. Души в клубе больше нет. Ему нужен новый двигатель, новое дыхание».