17 февраля в первом матче 1/16 Лиги чемпионов по футболу сыграют «Боруссия» и «Аталанта». Начало встречи — 23:00 мск. Редактор отдела Футбол Линар Мансуров подготовил прогноз на матч Боруссия Дортмунд — Аталанта с коэффициентом для ставки за 2.05.

«Боруссия» Дортмунд

Турнирное положение: Немецкий клуб завершил общий этап Лиги чемпионов на 17-й строчке с 11 баллами в активе. «Боруссия» три раза обыграла своих соперников, два раза сыграла вничью и трижды проиграла.

Последние матчи: в последнем туре клуб проиграл итальянскому «Интеру» со счетом 0:2. Ранее «шмели» проиграли «Тоттенхэму» со счетом 0:2 и поделили очки с норвежским «Буде-Глимтом».

В последних пяти матчах во всех турнирах у немецкого коллектива всего одно поражение и четыре победы с общим счетом 12:5.

Не сыграют: травмированы — Филиппо Мане и Эмре Джан. Дисквалифицирован защитник Даниэль Свенссон.

Состояние команды: у «Боруссии» был заметен спад в последних турах Лиги чемпионов на этапе, однако клуб выдал отличную серию игр в последние недели обыграв по порядку «Хайденхайм» (3:2), «Вольфсбург» (2:1) и «Майнц» (4:0). У клуба есть отличный опыт игры против закрытых команд.

«Аталанта»

Турнирное положение: «Аталанта» завершила общий этап Лиги чемпионов на 15-й строчке, набрав за восемь матчей 13 очков при четырех победах, одном матче вничью и трех поражениях.

Последние матчи: в последнем туре Лиги чемпионов «Аталанта» проиграла с минимальным счетом бельгийскому «Юниону» (0:1). Ранее клуб проиграл «Атлетику» Бильбао со счетом 2:3 и обыграл «Челси» со счетом 2:1.

В последних пяти матчах во всех турнирах у коллектива из Бергамо три победы, одно поражение и один матч вничью. Общая разница мячей на этом отрезке — 7:2.

Не сыграют: травмированы — Шарль Де Кетеларе и Джакомо Распадори.

Состояние команды: «Аталанта», как и «Боруссия», усложнила себе в Лиге чемпионов двумя поражениями в январе. Это не позволило клубу претендовать на прямой выход в плей-офф. Поражение в матче с «Атлетиком» показало, как клуб может беспомощно отдать уже, казалось, свой матч в руки соперника. Против резвой атаки немецкого клуба будет непросто.

Статистика для ставок

Оба клуба проиграли два последних матча в Лиге чемпионов

«Боруссия» Дортмунд забила 12 мячей в последних пяти матчах

«Аталанта» потерпела одно поражение в шести матчах

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на победу «Боруссии» дают 2,04, а на «Аталанту» — 3,55, ничью букмекеры оценивают в 3,70.

Тотал меньше 2,5 идет за 2,15, а тотал больше 2,5 можно взять за 1,64.

Прогноз: Букмекеры ожидают в матче немало забитых голов и мы присоединимся к этому ожиданию. Сыграем на тотале мячей больше 3 в этом поединке.

Ставка: Тотал больше 3 мячей в матче за 2.05.

Прогноз: Несмотря на оценку букмекеров, можно сказать, что клубы равны. Плюсом это лишь первый из двух матчей, в котором ни одна из сторон не станет играть смело в атаку с первых минут. Поэтому рискнем и поставим на ничью.

Ставка: Ничья в матче за 3.70.