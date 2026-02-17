Во вторник, 17 февраля, состоится матч 1/16 плей-офф Лиги Чемпионов, в котором «Боруссия Д» примет «Аталанта». Начало игры — в 23:00 мск. Вашему вниманию текстовая онлайн-трансляция матча

22:40 Арбитром сегодняшней встречи будет Сердар Гёзюбююк из Нидерландов.

22:35 Команды встретятся между собой в Дортмунде на стадионе «Сигнал Идуна Парк», который вмещает в себя 81 365 болельщиков.

22:30 «Боруссия»: Кобель, Антон, Рюэрсон, Бенсебаини, Реджани, Нмеча, Байер, Свенссон, Брандт, Беллингем, Гирасси.

22:30 «Аталанта»: Карнезекки, Джимсити, Коссуну, Колашинац, Дзаппакоста, Эдерсон, Бернаскони, Залевски, де Рон, Пашалич, Скамакка

«Боруссия Д»

Дортмундская «Боруссия» подходит к важному противостоянию со «Аталантой» в непростом, но обнадеживающем состоянии. В общем этапе Лиги чемпионов команда завершила выступление на 17-й строчке турнирной таблицы, набрав 11 очков. За восемь матчей «шмели» смогли одержать три победы, дважды сыграть вничью и трижды потерпеть поражение.

Последние игры в еврокубках сложились для команды не лучшим образом. Особенно болезненным стало поражение от миланского «Интера» со счётом 0:2 в последнем туре, а также неудачная игра против «Тоттенхэма» с тем же счётом. Однако в национальном чемпионате «Боруссия» демонстрирует впечатляющую форму. В последних пяти матчах во всех турнирах команда потерпела лишь одно поражение, одержав четыре победы с общим счётом 12:5. Особенно яркими получились последние игры в Бундеслиге, где команда разгромила «Майнц» со счётом 4:0, обыграла «Вольфсбург» (2:1) и «Хайденхайм» (3:2).

К сожалению, в предстоящем матче не смогут принять участие несколько важных игроков. Травмы получили защитник Филиппо Мане и полузащитник Эмре Джан. Также команде придётся обойтись без Даниэля Свенссона, который получил дисквалификацию.

Стоит отметить, что «Боруссия» обладает хорошим опытом игры против команд, предпочитающих оборонительный футбол, что может сыграть важную роль в противостоянии с «Аталантой». Команда показывает характер и умение находить пути к воротам соперника даже в сложных ситуациях, что даёт основания надеяться на успешный исход предстоящего противостояния.

«Аталанта»

«Аталанта» из Бергамо подходит к матчу плей-офф Лиги чемпионов в неоднозначном состоянии. В групповом этапе турнира команда заняла 15-е место, сумев набрать 13 очков за восемь матчей. По ходу турнира бергамцы показали неплохой баланс: четыре победы, одна ничья и три поражения.

Последние игры в еврокубках сложились для команды не лучшим образом. Особенно болезненным оказалось поражение от «Юниона» в заключительном матче группового этапа со счётом 0:1. До этого команда уступила «Атлетику» Бильбао (2:3), хотя и смогла порадовать болельщиков победой над «Челси» (2:1).

В последних пяти матчах во всех турнирах «Аталанта» демонстрирует неплохую форму: три победы, одна ничья и одно поражение. Разница забитых и пропущенных мячей составляет 7:2, что говорит о хорошей игре как в атаке, так и в обороне.

Однако перед важным поединком с «Боруссией» команда испытывает серьёзные кадровые проблемы. Из-за травм не смогут принять участие два ключевых игрока атаки — Шарль Де Кетеларе и Джакомо Распадори. Это серьёзная потеря для атакующих действий команды.

Стоит отметить, что в январе команда столкнулась с серьёзными трудностями в Лиге чемпионов, потерпев два важных поражения. Особенно показательным стало поражение от «Атлетика», когда «Аталанта» не смогла удержать преимущество в матче. Предстоящая встреча с атакующим стилем игры дортмундцев станет серьёзным испытанием для оборонительной линии бергамцев.

Несмотря на все сложности, команда показывает характер и умение бороться до конца, что даёт определённые надежды на успешный исход предстоящего противостояния.

Очные матч

История встреч «Боруссии» Дортмунд и «Аталанты» насчитывает три матча, в которых команды показали равную борьбу. Наиболее яркий поединок состоялся 15 февраля 2018 года, когда дортмундцы одержали победу со счётом 3:2, продемонстрировав атакующий футбол.

Через неделю команды встретились вновь, и «Аталанта» взяла реванш, выиграв минимально — 1:0. Заключительный матч серии 22 февраля 2018 года завершился вничью 1:1.

Стоит отметить товарищескую игру 1 августа 2017 года, где итальянцы также победили 1:0. По статистике, команды имеют по одной победе, одна встреча завершилась вничью, а общее количество забитых мячей составило восемь (по четыре у каждой команды).

Эти матчи показали, что противостояния команд получаются напряжёнными и непредсказуемыми, с обилием опасных моментов.

Эксперты LiveSport.Ru составили прогноз на матч с коэффициентом 2.05.