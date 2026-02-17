LiveSport.Ru подводит итоги произвольной программы в соревнованиях спортивных пар на зимних Олимпийских играх 2026 года и представляет анонс короткой программы в женском одиночном катании.

Лучшая произвольная программа в истории?!

Олимпийскими чемпионами в дисциплине спортивных пар стали фигуристы из Японии Рику Миура и Рюичи Кихара. Это, вроде бы, более чем предсказуемая новость. Подобный расклад накануне Олимпиады прогнозировало большинство экспертов. Но с каким трудом японцам пришлось завоевать золотые медали, которые многие заранее им повесили на шею, было неожиданно.

Напомним, в короткой программе Миура и Кихара сорвали поддержку, из-за чего отлетели на пятое место и отстали от лидеров на почти 7 баллов (73,11 против 80,01). В этой ситуации двукратным чемпионам мира ради победы нужно было в произвольной программе выступить исключительно идеально. И им это удалось: японцы безупречно выполнили все прыжки и выбросы, а пять из шести элементов получили четвёртый уровень.

Судьи были настроены к ним благожелательно: поставили 20,23 баллов надбавками и 75,40 баллов компонентами (при максимуме в 80). Общая оценка за прокат под саундтрек из «Гладиатора» составила 158,13 — новый мировой рекорд в произвольных программах. Прошлый рекорд принадлежал россиянам Александру Галлямову и Анастасии Мишиной, которые получили 157,46 за произвольную на Евро-2022.

Рику Миура и Рюичи Кихара globallookpress.com

Дмитрий Козловский, который в прямом эфире комментировал соревнования, категорически не согласился с выставленными баллами.

158 за произвольную программу — это абсолютно перебор для этой пары. На эти баллы она абсолютно не катается. Это уже абсолютно несерьезное действие со стороны судей. И рисовать им такие баллы — это абсолютно некрасиво и бестактно в отношении тех, спортсменов, которые сейчас будут выходить на лед. Ну что это получается? Мы можем заканчивать турнир уже? Дмитрий Козловский чемпион Европы 2020 г. по фигурному катанию

По сути, после оглашения таких высочайших оценок единственными, кто мог помешать японцам выиграть олимпийское золото, были Минерва Фабьен Хазе и Никита Володин, которые стали сильнейшими в короткой программе. Им нужно было выступить как никогда — получить больше 151 балла при личном рекорде в 149 с половиной.

Немцы с этой задачей не справились: партнерша допустила степ-аут на секвенции и «бабочку» на сальхове. В результате подопечные Дмитрия Савина, получив 139,08, проиграли не только Рику и Рюичи, которые выиграли первую олимпийскую медаль в истории японских спортивных пар, но и Анастасии Метелкиной и Луке Берулава.

Анастасия Метёлкина и Лука Берулава globallookpress.com

Они тоже не были безошибочны, но степ-аут на выбросе и неидеальный тодес стоили паре не так дорого, как ошибки пары из Германии (оценка — 149,29). Серебро, выигранное учениками Павла Слюсаренко, стало историческим для сборной Грузии: ранее ее члены никогда не привозила себе в страну медали с зимних Игр.

Кто остался не у дел

Наиболее обидно сегодня должно быть Марии Павловой и Алексею Святченко. Венгерская пара заняла досаднейшее четвёртое место, которое им, наверно, уже набило оскомину — с деревянной медалью они оставались и на чемпионате мира, и на Евро, и в финале Гран-При. Сегодня же им не хватило до бронзы всего 3,83 балла.

Если вынести за скобки тодес, выполненный на второй уровень, венгры шикарно откатали произвольную программу. Но Марии и Алексею уже традиционно поставили не самую высокую вторую оценку.

Мария Павлова и Алексей Святченко globallookpress.com

Звание действующих олимпийских чемпионов сегодня вечером сложили Вэньцзинь Суй и Цун Хань. Возможно, в понедельник мы увидели их заключительное в профессиональной карьере выступление. К сожалению, китайцы заканчивают со спортом не на мажорной ноте: несмотря на четвёртый уровень у всех непрыжковых элементов, партнерша сделала «бабочку» и в каскаде, и сольно.

Тем не менее, с учетом сложностей со здоровьем, которые испытывали Суй и Хань на протяжении этого сезона, пятое место можно назвать нормальным результатом. Особенно если учитывать, что позади оказались Сара Конти и Никколо Мачии, а также Деанна Стеллато-Дудек и Максим Дешам, которые перед Олимпиадой котировались намного выше.

Итоговое положение топ-6 спортивных пар:

1. Рику Миура — Рюичи Кихара (Япония) — 231,24

2. Анастасия Метелкина — Лука Берулава (Грузия) — 221,75

3. Минерва Фабьен Хазе — Никита Володин (Германия) — 219,09

4. Мария Павлова — Алексей Святченко (Венгрия) — 215,26

5. Вэньцзинь Суй — Цун Хань (Китай) — 208,64

6. Сара Конти — Никколо Мачии (Италия) — 203,19

Прыгать или не прыгать — вот в чём вопрос

Последними из фигуристов в бой вступят девушки. В этой дисциплине как нигде будет обострён вопрос, что важнее: чистота проката или его техническая сложность. Вспоминая результат Петра Гуменника, кажется, что у Аделии Петросян для того, чтобы бороться за медали, нет других вариантов, кроме как выступать со сложнейшим контентом.

Впрочем, заявка 18-летней фигуристки включает в себя двойной аксель вместо тройного. Да и инсайды отечественных СМИ рисуют картину, что россиянка будет делать ставку на прокат надёжной короткой программы, а в произвольной — прыгать четверные тулупы.

Во вторник вечером узнаем, сбудется ли это предположение. Аделии достался второй стартовый номер, начало ее проката запланировано на 20:59 по московскому времени. Для ясности ситуации напомним, что в сентябре в Пекине за свою короткую с двойным акселем Петросян набрала 68,72.

Не факт, что эти баллы позволят попасть в последнюю разминку произвольной программы. Тем более, мы смеем ожидать тройной аксель в исполнении, как минимум, Эмбер Гленн (США) и Ами Накаи (Япония).

Эмбер Гленн globallookpress.com

Впрочем, главными фаворитками считаются фигуристки, которые обходятся без элементов ультра-си — трёхкратная чемпионка мира Каори Сакамото и действующая чемпионка мира и олимпийская чемпионка в команде США Алиса Лью. Первая их очная дуэль в короткой программе командного турнира осталась за японкой, которая показала лучший результат сезона (78,88) и почти на 4 балла опередив американку.

Также во вторник на лёд выйдет несколько девушек, за которыми многим отечественным любителям фигурного катания будет особенно интересно наблюдать. Речь идёт про Анастасию Губанову (Грузия), рейтинг которой позволяет в короткой программе выступать в сильнейшей разминке, и Софью Самоделкину (Казахстан), чей прокат станет последним в третей группе участниц из пяти заявленных.