17 февраля в первом матче 1/16 Лиги чемпионов по футболу сыграют «Монако» и «ПСЖ». Начало встречи — 23:00 мск. Футбольный аналитик LiveSport.Ru Андрей Треквартиста подготовил прогноз на матч Монако — ПСЖ с коэффициентом для ставки за 1.85.

«Монако»

Турнирное положение: в чемпионате Франции «Монако» располагается на 8-м месте с 31 очком.

Последние матчи: в заключительной игре группового этапа Лиги чемпионов «Монако» ан своем поле сыграл нулевую ничью с «Ювентусом» и финишировал в итоге на 21-й строчке в таблице общего этапа. Игра проходила с преимуществом «Монако», но забить хозяева так и не смогли.

В чемпионате Франции была гостевая ничья с «Ниццей» (0:0), а затем победа на своем поле с «Нантом» (3:1).

Не сыграют: травмированы — Дайер (з), Градецкий (в), Мависса (з), Минамино (п), Уаттара (з). Погба (п), Салису (з).

Состояние команды: сезон получается для «Монако» очень сложный. Начинали его монегаски под руководством Ади Хюттера, но после конфликта с руководством его отправили в отставку и пригласили Себастьяна Поконьоли , с которым команда погрузилась в середину таблицы Лиги 1 и лишь после зимней паузы немного улучшила свое положение.

«ПСЖ»

Турнирное положение: неожиданно «ПСЖ» только второй в таблице Лиги 1 с 51 очком.

Последние матчи: в 8-м туре общего этапа ЛЧ «ПСЖ» на своем поле не смог переиграть «Ньюкасл» (1:1). Победитель прошлогоднего турнира играл намного лучше, особенно в дебюте встречи, не забил пенальти, а потом открыл счет на 8-й минуте после удара Витиньи, но затем расслабился, пропустил мяч и после перерыва не смог вернуться в игру.

В чемпионате Франции был домашний разгром «Марселя» (5:0), а затем сенсационное поражение от «Ренна» (1:3) в гостях.

Не сыграют: травмированы — Руис (п).

Состояние команды: на протяжении всего сезона Луис Энрике щадит своих ведущих футболистов и только после зимней паузы стал выставлять на матчи чемпионата Франции состав близкий к оптимальному. До этого преимущественно выходила молодежь и резервисты. Другая картина была в ЛЧ, но там «ПСЖ» часто играл слишком вальяжно и поэтому не пробился в топ-8.

Статистика для ставок

В первом круге этого сезона Лиги 1 «Монако» выиграл дома 1:0

В прошлом сезоне были две домашние победы «ПСЖ» (4:2, 4:1)

Также в январе 2025 года «ПСЖ» выиграл в Суперкубке Франции со счетом 1:0

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на победу «Монако» дают 5,80, а на «ПСЖ» — 1,56, ничью букмекеры оценивают в 4,60.

Тотал меньше 3 идет за 1,98, а тотал больше 3 можно взять за 1,82.

Прогноз: на протяжении всего сезона «Монако» испытывает кадровые проблемы и к этой игре подходит без нескольких ключевых футболистов (Минамино, Градецкий. Дайер). Также команда никак не может привыкнуть к требованиям Поконьоли. «ПСЖ» сенсационно уступил «Ренну» в последней игре Лиги 1 почти сильнейшим составом.

Понятно, что гости постараются реабилитироваться и решить почти все свои вопросы в первом матче. Потерь у «ПСЖ» нет, а когда команда играет на максимальной скорости равных во Франции ей нет, что показал недавний разгром «Марселя».

Основная ставка: победа «ПСЖ» с форой -1 за 1,85.

Прогноз: также можно заиграть более рисковый вариант, который прошлогоднему триумфатору ЛЧ вполне по силам.

Дополнительная ставка: победа гостей с форой -2,5 за 4,30.