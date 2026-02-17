«Монако» всё чаще играет прагматично и компактно, особенно дома.«ПСЖ» остаётся самой мощной атакующей машиной — 21 гол в восьми матчах ЛЧ при 11 пропущенных. Монегаски в еврокубке пропустили 14 за тот же отрезок, но на «Луи II» умеют закрываться почти герметично. Вероятнее всего, игра пойдёт по сценарию борьбы за контроль: хозяева попробуют сжать пространство и сыграть на ошибке, гости — ускорить темп через фланги и индивидуальное мастерство. Матч может качнуться в любую сторону, но вряд ли будет лишён моментов: класс атаки «ПСЖ» и умение «Монако» пользоваться эпизодами создают предпосылки для результативного футбола

22:54 В Монако ясно, +12 градусов.

22:40 Главный судья: Хесус Хиль Мансано (Дон-Бенито, Испания); Ассистент: Анхель Невадо Родригес (Бадахос, Испания); Ассистент: Гвадалупе Поррас Аюсо (Испания); Резервный: Гильермо Куадра Фернандес (Испания).

22:35 Матч пройдёт на стадионе «Луи II» (Монако, Монако), вместимостью 18 523 зрителей.

Стартовые составы команд

Стартовый состав «Монако» @asmonacoru

Монако: Филипп Кён, Денис Закария, Магнес Аклиуш, Ламин Камара, Вандерсон, Ваут Фас, Кайо Энрике, Джордан Тезе, Симон Адингра, Александр Головин, Фоларин Балогун.

Стартовый состав «ПСЖ» @Paris_Saint_GermainFC

ПСЖ: Матвей Сафонов, Жоау Невеш, Витинья, Уоррен Заир-Эмери, Усман Дембеле, Брэдли Баркола, Хвича Кварацхелия, Ашраф Хакими, Маркиньос, Вильям Пачо, Нуну Мендеш.

Монегаски медленно, но заметно выходят из турбулентности. Четыре тура без поражений в Лиге 1 и восемь набранных очков — не прорыв, но уже признак системной стабилизации. Команда Себастьена Поконьоли снова научилась обороняться: три «сухих» матча на этом отрезке говорят о возвращении структуры, которая в первом круге регулярно давала сбои. Победа над «Нантом» (3:1) получилась двухсерийной: мощный старт с тремя мячами за полчаса и нервная концовка после удаления Александра Головина, который за десять секунд собрал две жёлтые. Эмоции подвели, но функционально россиянин получил паузу и к встрече с ПСЖ подойдёт свежим. На «Луи II» монегаски превращаются в команду с холодной головой и плотным блоком: нулевые ничьи с «Тоттенхэмом» и «Ювентусом», минимальная победа над «Галатасараем». В еврокубках здесь умеют выключать пространство так, что даже статусные гости начинают играть вторым номером.

Парижский клуб в этом сезоне — парадокс на максималках. Состав позволяет сметать соперников, что и подтверждали первые туры Лиги чемпионов: 4:0 с «Аталантой», 2:1 с «Барселоной», 7:2 с «Байером». Казалось, место в топ-8 гарантировано. Но затем механизм дал сбой. В трёх заключительных матчах общего этапа — ни одной победы: 0:0 с «Атлетиком», 1:2 со «Спортингом», 1:1 с «Ньюкаслом». Итог — 11-е место и дополнительные матчи, которых в Париже не закладывали в календарь. В Лиге 1 ситуация тоже нервная. Семиматчевая победная серия оборвалась, лидерство утеряно, а поражение от «Ренна» (1:3) с Матвеем Сафоновым в воротах лишь усилило тревожный фон.

В общей истории противостояния перевес остаётся за «Монако» — 49 побед против 37 у ПСЖ при 30 ничьих. Однако последние сезоны чаще окрашены в парижские цвета: 4:2 и 4:1 в прошлом чемпионате плюс победа в Суперкубке (1:0). Тем не менее в ноябре монегаски прервали серию поражений и дома обыграли ПСЖ 1:0. Этот результат добавляет хозяевам психологической уверенности: опыт недавней победы в подобных матчах имеет вес.

