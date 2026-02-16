17 февраля в 1/16 финала плей-офф Лиги чемпионов по футболу сыграют «Монако» и ПСЖ. Начало игры — в 23:00 мск. Футбольный эксперт LiveSport.Ru Роман Петренко подготовил прогноз на матч Монако — ПСЖ с коэффициентом для ставки за 5.66.
«Монако»
Турнирное положение: «Монегаски» проводят не столь продуктивный сезон. Команда финишировала на 21 месте турнирной таблицы основного раунда Лиги чемпионов.
При этом «Монако» набрал всего 10 очков в 8 матчах. А вот забивает команда в среднем аккурат гол за матч.
Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела удачно. «Монегаски» переиграли «Нант» (3:1).
До того команда не сумела одолеть «Ниццу» (0:0). А вот поединок со «Страсбургом» завершился коллизией (1:3).
Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла 2 виктории. В этих поединках «Монако» забил 8 мячей, пропустив в свои ворота 4.
Не сыграют: Эрик Дайер — травмирован.
Состояние команды: «Монегаски» несколько улучшили свои результаты. Команда не уступила в 2 своих последних матчах.
Причем «Монако» традиционно неудачно противостоит парижанам. В пяти последних очных поединках команда победила один раз при трех поражениях.
Нет сомнений, что номинальные хозяева будут активно атаковать. «Монегаски» два с половиной месяца назад переиграли парижан (1:0).
ПСЖ
Турнирное положение: «Красно-синие» проводят посредственный сезон. Команда заняла итоговое 11 место в турнирной таблице главного клубного турнира Старого Света.
Причем ПСЖ набрал 14 зачетных баллов. При этом команда в среднем забивает чаще 2 мячей за матч.
Последние матчи: предыдущий поединок команда провела неудачно. «Красно-синие» уступили «Ренну» (1:3).
До того команда учинила разгром «Марселю» (5:0). А вот чуть ранее она с натугой одолела ершистый «Страсбург» (2:1).
При этом ПСЖ в 5 своих последних поединках добыл 3 виктории. Команда отличилась 10 забитыми мячами при 5 пропущенных в свои ворота.
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: «Красно-синие» нынче не столь стабильны в плане результатов. До последней коллизии команда победила дважды подряд.
При этом ПСЖ в среднем пропускает чаще гола за матч. Зато хавбек Витинья настрелял уже 5 мячей в Лиге чемпионов.
Команда явно постарается вернуться на победную дорогу. Вот только Усман Дембеле пока выглядит не столь ярко.
Безусловно, номинальные гости будут действовать первым номером. Команда постарается воспользоваться проблемами соперника в обороне.
Статистика для ставок
- «Красно-синие» до последней коллизии победили дважды кряду
- «Монако» не уступил в 2 своих последних поединках
- ПСЖ в последней очной встрече уступил «монегаскам» (0:1)
Ставка
Коэффициенты букмекеров: По мнению букмекеров ПСЖ в этом матче выглядит предпочтительнее. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.52. Ничья оценена в 4.33, а победа оппонента — в скромные 5.66.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с несколько разными коэффициентами — 1.50 и 2.50.
Прогноз: «Монако» постепенно находит свою игру, тогда как парижане нынче весьма нестабильны.
Номинальные хозяева имеют достаточно качественный подбор атакующих исполнителей, к тому же мотивированы соорудить комфортный задел перед ответной встречей.
Ставка: Победа «Монако» за 5.66.
Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют больше пяти мячей.
Ставка: ТБ 5.5 за 7.00
