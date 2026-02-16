дерзкая ставка за 5.66 на матч Лиги чемпионов

17 февраля в 1/16 финала плей-офф Лиги чемпионов по футболу сыграют «Монако» и ПСЖ. Начало игры — в 23:00 мск. Футбольный эксперт LiveSport.Ru Роман Петренко подготовил прогноз на матч Монако — ПСЖ с коэффициентом для ставки за 5.66.

«Монако»

Турнирное положение: «Монегаски» проводят не столь продуктивный сезон. Команда финишировала на 21 месте турнирной таблицы основного раунда Лиги чемпионов.

При этом «Монако» набрал всего 10 очков в 8 матчах. А вот забивает команда в среднем аккурат гол за матч.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела удачно. «Монегаски» переиграли «Нант» (3:1).

... × Реклама. 18+. FON.BET. Erid: 2W5zFGcB89N

До того команда не сумела одолеть «Ниццу» (0:0). А вот поединок со «Страсбургом» завершился коллизией (1:3).

Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла 2 виктории. В этих поединках «Монако» забил 8 мячей, пропустив в свои ворота 4.

Не сыграют: Эрик Дайер — травмирован.

Прогнозы и ставки на Лигу чемпионов

Состояние команды: «Монегаски» несколько улучшили свои результаты. Команда не уступила в 2 своих последних матчах.

Причем «Монако» традиционно неудачно противостоит парижанам. В пяти последних очных поединках команда победила один раз при трех поражениях.

Нет сомнений, что номинальные хозяева будут активно атаковать. «Монегаски» два с половиной месяца назад переиграли парижан (1:0).

ПСЖ

Турнирное положение: «Красно-синие» проводят посредственный сезон. Команда заняла итоговое 11 место в турнирной таблице главного клубного турнира Старого Света.

Причем ПСЖ набрал 14 зачетных баллов. При этом команда в среднем забивает чаще 2 мячей за матч.

Последние матчи: предыдущий поединок команда провела неудачно. «Красно-синие» уступили «Ренну» (1:3).

До того команда учинила разгром «Марселю» (5:0). А вот чуть ранее она с натугой одолела ершистый «Страсбург» (2:1).

При этом ПСЖ в 5 своих последних поединках добыл 3 виктории. Команда отличилась 10 забитыми мячами при 5 пропущенных в свои ворота.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: «Красно-синие» нынче не столь стабильны в плане результатов. До последней коллизии команда победила дважды подряд.

При этом ПСЖ в среднем пропускает чаще гола за матч. Зато хавбек Витинья настрелял уже 5 мячей в Лиге чемпионов.

Команда явно постарается вернуться на победную дорогу. Вот только Усман Дембеле пока выглядит не столь ярко.

Безусловно, номинальные гости будут действовать первым номером. Команда постарается воспользоваться проблемами соперника в обороне.

Статистика для ставок

«Красно-синие» до последней коллизии победили дважды кряду

«Монако» не уступил в 2 своих последних поединках

ПСЖ в последней очной встрече уступил «монегаскам» (0:1)

Ставка

Коэффициенты букмекеров: По мнению букмекеров ПСЖ в этом матче выглядит предпочтительнее. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.52. Ничья оценена в 4.33, а победа оппонента — в скромные 5.66.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с несколько разными коэффициентами — 1.50 и 2.50.

Прогноз: «Монако» постепенно находит свою игру, тогда как парижане нынче весьма нестабильны.

Номинальные хозяева имеют достаточно качественный подбор атакующих исполнителей, к тому же мотивированы соорудить комфортный задел перед ответной встречей.

5.66 П1 Ставка на матч #1 Поставить →

Ставка 1000 ₽ с коэффициентом 5.66 на матч «Монако» — ПСЖ принесёт прибыль 4660₽, общая выплата — 5660₽

Ставка: Победа «Монако» за 5.66.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют больше пяти мячей.

7.00 ТБ 5.5 Ставка на матч #2 Поставить →

Ставка 1000 ₽ с коэффициентом 7.00 на матч «Монако» — ПСЖ принесёт чистый выигрыш 6000₽, общая выплата — 7000₽

Ставка: ТБ 5.5 за 7.00

Не пропустите

Сбалансированный прогноз на матч «Монако» — ПСЖ с коэффициентом для ставки 1.85.