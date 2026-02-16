«Реал» все решит уже в первом матче?

17 февраля в матче 1/16 финала Лиги чемпионов по футболу сыграют «Бенфика» и «Реал». Начало игры — в 23:00 мск. Редактор отдела Футбол Сергей Снопов подготовил прогноз на матч Бенфика — Реал с коэффициентом для ставки за 2.35.

«Бенфика»

Турнирное положение: лиссабонский коллектив только в последнем туре смог обеспечить себе место в плей-офф Лиги чемпионов.

На общем этапе «орлы» смогли набрать 9 очков и финишировали на 24-й строчке в турнирной таблице. За восемь проведенных встречи лиссабонцы смогли забить 10 мячей, а пропустили на два больше.

Последние матчи: в прошлых турах чемпионата Португалии «красные» смогли победить «Санта Клару» (2:1) и «Алверку» (2:1). До этого же команда из Лиссабона потеряла очки, сыграв вничью с «Тонделой» (0:0).

А вот перед этим у «славных» была та самая невероятная победа над «Реалом» (4:2) и гол вратаря Анатолия Трубина на последней секунде.

Не сыграют: в лазарете Жуан Велозу, Самюэль Соареш, Ричард Риос и Санто Феликс.

Состояние команды: подопечные Жозе Моуринью уже сотворили подвиг, пробившись в плей-офф. Здесь от «Бенфики», конечно, уже ничего не ждут, но если команда сможет навязать борьбу «Реалу», то это будет настоящим успехом.

В чемпионате Португалии «Бенфика» пока что третья и отстает от первого «Порту» на семь очков. Побороться за чемпионство будет крайне сложно.

«Реал»

Турнирное положение: мадридский коллектив досрочно обеспечил себе место в плей-офф, но не смог выйти сразу в 1/8 финала.

«Королевский клуб» финишировал на девятой строчке в турнирной таблице с 15 очками в активе.

Команда из Мадрида имела положительную разницу забитых и пропущенных мячей по итогам общего этапа — 21:12.

Последние матчи: в прошлых турах Примеры «сливочные» смогли победить «Реал Сосьедад» (4:1), «Валенсию» (2:0) и «Райо Вальекано» (2:1). До этого же мадридцы как раз проиграли «Бенфике» (2:4) в Лиге чемпионов.

Перед этим в испанском чемпионате «Реал» также выиграл у «Леванте» (2:0) и «Вильярреала» (2:0).

Не сыграют: травмирован Джуд Беллингем и Эдер Милитао, дисквалифицированы — Родриго и Рауль Асенсио.

Состояние команды: подопечные Альваро Арбелоа покинули Кубок Испании и сейчас полностью сосредоточены на чемпионате страны и Лиге чемпионов. «Реал» всегда является фаворитом во всех турнирах, в которых принимает участие.

Конечно, «Реал» должен проходить «Бенфику». В противном случае это может быть провалом и Арбелоа может быть уволен моментально.

Почему это будет крутой матч?

У этого противостояния столько сюжетных линий, что хватило бы на мини-сериал. Начнём с главной: Жозе Моуринью против своего бывшего клуба.

Португалец возглавлял «Реал» с 2010 по 2013 год, выиграл Ла Лигу и Кубок Короля, трижды дошёл до полуфинала Лиги чемпионов. А на тренерском мостике «Реала» сейчас — Альваро Арбелоа, который играл у Моуринью правого защитника. Бывший босс против бывшего подчинённого. После жеребьёвки Моуринью не стал изображать дипломатию: «У нас было два варианта — "Реал" или "Интер". Нам достался король. Со всем, что это значит».

А «король» попал в плей-офф именно из-за «Бенфики». Их последняя встреча — в финальном туре этапа лиги — стала одним из безумнейших матчей сезона. «Бенфика» победила 4:2, причём последний гол на 98-й минуте забил головой вратарь Анатолий Трубин.

Вратарь. Головой. На последней минуте Лиги чемпионов.

Без этого мяча «Бенфика» вылетала по разнице голов, а «Реал» проходил в топ-8 напрямую. Вместо этого мадридцы рухнули на 9-е место и попали в дополнительный раунд. Двое игроков «Реала» — Асенсио и Родриго — получили красные карточки в компенсированное время. Хаос в чистом виде.

Но история этих клубов уходит гораздо глубже. В 1962 году «Бенфика» и «Реал» встретились в финале Кубка европейских чемпионов. Ференц Пушкаш оформил хет-трик за «Реал», но этого не хватило: «Бенфика» победила 5:3, а дубль оформил молодой Эйсебио. Это был второй подряд титул «Бенфики» — до этого они обыграли «Барселону» в финале.

С тех пор клубы практически не пересекались: последний матч до нынешнего сезона датировался 1965 годом. И вот, 60 лет спустя, «Бенфика» выиграла три из четырёх европейских встреч с «Реалом» за всю историю.

«Эштадиу да Луш», 60 000 зрителей, Моуринью на бровке против клуба, который он когда-то возглавлял, — и две команды, которые в последней встрече наколотили шесть голов. Скучно точно не будет.

Статистика для ставок

«Бенфика» не проигрывает на протяжении 5 матчей

«Реал» выиграл 6 из последних 7 матчей

В последнем очном матче «Бенфика» победила «Реал» со счетом 4:2

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Реал» является фаворитом у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.93. Ничья оценена в 3.85, а победа «Бенфики» — в 3.65.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с такими коэффициентами — 1.60 и 2.35.

Прогноз: обе команды много забивают в этом сезоне, поэтому игра вполне может получиться результативной.

Ставка: тотал больше 3,5 за 2.35.

Прогноз: если говорить об исходе поединка, то «Реал» сильнее, он должен взять реванш, реабилитироваться и победить уже в первой игре на выезде.

Ставка: победа «Реала» за 1.93.